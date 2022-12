Le marché de l’extrait d’avocat devrait enregistrer une croissance de 6,10% de l’industrie jusqu’en 2028 L'extrait d'avocat fait référence à la forme transformée du fruit de l'avocat qui contient tous les minéraux essentiels, vitamines et autres ingrédients bénéfiques pour stimuler les minéraux essentiels, les vitamines et d'autres ingrédients.

Le marché de l’extrait d’avocat devrait enregistrer une croissance du marché de 6,10 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 0,80 million USD d’ici 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des extraits d’avocat fournit une analyse et des informations relatives à divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. La prise de conscience mondiale croissante des bienfaits du fruit pour la santé accélère la croissance du marché de l’extrait d’avocat.

L’extrait d’avocat fait référence à la forme transformée du fruit de l’avocat qui contient tous les minéraux essentiels, vitamines et autres ingrédients bénéfiques pour stimuler les minéraux essentiels, les vitamines et d’autres ingrédients. Le produit se compose, entre autres, d’oligo-éléments et de macronutriments, d’acides gras monoinsaturés sains, de nutriments, de fibres et de beaucoup de potassium. On pense également que l’extrait d’avocat peut être utile dans le traitement du cancer.

L’augmentation de la consommation du produit en raison de ses divers bienfaits pour la santé chez les consommateurs est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de l’extrait d’avocat. L’utilisation intensive des extraits dans de nombreuses formulations de produits tels que les produits alimentaires et les boissons, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les produits laitiers, ainsi que la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, accélèrent la croissance du marché.

Étendue du marché et taille du marché des extraits d’avocat

Le marché de l’extrait d’avocat est segmenté par type de produit, catégorie, application et canal de distribution. La croissance entre les segments vous aidera à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des extraits d’avocat est segmenté en huile et en poudre.

Sur la base de la catégorie, le marché des extraits d’avocat est segmenté en biologique et conventionnel.

Sur la base de l’application, le marché des extraits d’avocat est segmenté en aliments et boissons, produits pharmaceutiques et nutraceutiques et autres. Les aliments et les boissons sont en outre divisés en boulangerie et confiserie, boissons, desserts laitiers et glacés, collations sucrées et salées et autres.

Analyse globale au niveau des pays du marché Extraits d’avocat

Le marché des extraits d’avocat est analysé et des informations sur la taille et le volume du marché sont fournies par pays, type de produit, catégorie, application et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport mondial sur le marché des extraits d’avocat sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe en Europe. , Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud comme une partie de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché de l’extrait d’avocat en raison de la forte consommation et de la large présence des supermarchés aux petites épiceries dans la région. Une croissance significative est prévue pour l’Asie-Pacifique au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la production d’avocats dans la région.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché de l’extrait d’avocat

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Extrait d’avocat sont :

NOW Foods, AvoPure, Avocare Corporation, Sesajal SA de CV, Cibaria International, Crofts Ltd, AETH SPECIAL HUILES TH, Aceitera Mevi, Aconcagua Oil & Extract SA, The Village Press, CalPure Foods, Avocado Health Limited, CalPure Foods, Mevi Avocados, Inc., Madana Inc., Proteco Gold Pty Ltd, Bella Vado Avocado Oil, SPECTRUM ORGANIC PRODUCTS, LLC, Olivado et Chosen Foods LLC. entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

