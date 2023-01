Le marché de l’extrait d’acérola est susceptible de saisir la valeur d’ici 2029, la taille, la part, les principaux moteurs de croissance, les tendances, les défis et le paysage concurrentiel

» Le principal rapport sur le marché de l’extrait d’acérola contient une étude spécifique de l’industrie ABC qui définit la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Les moteurs et les contraintes du marché ont également été décrits à l’aide d’une analyse SWOT. Le rapport démontre les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie du marché Extrait d’acérola par les principaux acteurs du marché.Le rapport d’étude de marché universel comprend tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques du marché.Rapport sur le marché Extrait d’acérola non seulement donne un avantage pour développer les affaires mais contribue également à éclipser la concurrence.

Un certain nombre d’aspects qui sont gardés à l’esprit lors de la création d’un excellent rapport sur le marché de l’extrait d’acérola incluent le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans ce rapport d’activité. Le rapport crédible sur le marché de l’extrait d’acérola présente les tendances en vogue, les régions en croissance, les différents types de produits disponibles et le potentiel de l’industrie à fournir des solutions à une large population.

Analyse et taille du marché de l’extrait d’acérola

Au fur et à mesure que de plus en plus de gens prennent conscience de ses applications médicinales et commerciales, sa plantation s’est étendue à d’autres parties du monde. L’arbre peut maintenant être trouvé en Asie-Pacifique aussi loin au sud que l’Inde et aussi loin au nord que le Texas. Parce que le fruit est relativement facile à cultiver, les acteurs du marché mondial de l’extrait d’acérola peuvent maintenir les coûts de fabrication bas. La plantation d’arbres ne nécessite qu’une attention particulière aux conditions de vent en raison de ses racines extrêmement peu profondes. L’arbre se propage par bouturage, ensemencement et autres méthodes courantes.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’extrait d’acérola était évalué à 2979,11 millions USD en 2022 et devrait atteindre la valeur de 5124,20 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 5,8% au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché de l’extrait d’acérola

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu'en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d'affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Forme (Sec/Poudre, Liquide/Pâte), Type (Conventionnel, Biologique), Application ( Compléments Alimentaires, Produits de Boulangerie, Boissons, Nutrition Sportive, Convenience & Produits Transformés, Cosmétiques & Soins Personnels, Produits Laitiers, Produits de Confiserie, Viande & Volaille Produits, Granola & Céréales de Petit Déjeuner), Canal de Distribution (Direct et Indirect) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l'Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud dans le cadre de l'Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts Kemin Industries, Inc. (États-Unis), Florida Food Products (États-Unis), Niagro – Nichirei do Brasil Ag. Ltda (Brésil), Naturex SA (France), Advanced Biotech (Inde), HANDARY SA (Belgique), Bösch Boden Spies (Allemagne), Optimally Organic (États-Unis), KINGHERBS (Chine), Vita Forte Inc. (États-Unis), The Laboratoires verts LLC. (États-Unis), DuPONT (États-Unis), Foodchem International Corporation (Chine), Ti Tropicals (États-Unis), Duas Rodas Institucional (Brésil)

L’augmentation de la demande d’ingrédients naturels

Les organisations gouvernementales ont déployé des efforts énergiques pour réglementer la production

Définition du marché

L’acérola est un petit arbre ou arbuste fruitier tropical portant le nom scientifique de Malpighia emarginata. L’arbre appartient à la famille des Malpighiacées. Il est également connu sous le nom de crêpe sauvage, cerise acérola, seriz et cerise antillaise. On pense que l’acérola est originaire d’Amérique du Sud. Son fruit ressemble à une cerise mais est beaucoup plus petit. Il contient des vitamines B1, A, B3 et B2, ainsi que de la vitamine C, extrêmement nutritive. Le fruit est également bien connu pour ses propriétés antioxydantes, ses bioflavonoïdes et ses caroténoïdes.

Dynamique du marché mondial de l’extrait d’acérola

Conducteurs

Demande croissante de l’industrie alimentaire et des boissons en raison de ses nombreux avantages

L’acide ascorbique est une vitamine essentielle hydrosoluble. Alors que la plupart des plantes et des animaux peuvent produire de l’acide ascorbique, les humains ne le peuvent pas. En conséquence, il est requis comme complément alimentaire par les humains. L’acérola contient beaucoup de vitamine C. Cette propriété de l’extrait d’acérola oblige les fabricants d’aliments et de boissons à l’inclure dans leurs produits. L’acérola est l’un des rares fruits contenant des composés phénoliques, des flavonoïdes, des anthocyanes et des caroténoïdes et est une bonne source d’acide ascorbique. Tous ces phytonutriments aident à traiter une variété de maladies. L’acérola favorise l’inactivation des radicaux libres, qui sont directement liés au processus de vieillissement et aux maladies telles que le cancer et les troubles cardiovasculaires en raison de sa grande capacité antioxydante.

Application croissante de l’industrie cosmétique

L’utilisation généralisée des extraits d’acérola dans les compléments alimentaires, les boissons et les cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux a accéléré leur croissance. L’acérola a une teneur standard en vitamines de 17 %, nettement plus élevée que tout autre agrume, comme les oranges et les cerises. La demande de vitamines biologiques et naturelles, la forte demande de produits étiquetés propres et la sensibilisation des consommateurs ont contribué à la croissance du marché.

Des opportunités

Initiatives gouvernementales

Les agences gouvernementales ont déployé des efforts concertés pour réglementer la production et l’utilisation de produits respectueux de l’environnement, notamment en interdisant l’utilisation de produits chimiques spécifiques et en établissant des limites de consommation maximales. Les préoccupations croissantes des consommateurs concernant les effets sur la santé des colorants synthétiques stimulent la demande de produits Clean Label. La demande accrue d’ingrédients naturels, en particulier ceux utilisés pour conserver les produits carnés, peut être considérée comme une chance pour les fabricants d’extraits d’acérola de se développer et de se développer.

