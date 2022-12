Le marché de l’externalisation des processus d’affaires (BPO) des soins de santé enregistrera la plus forte croissance du TCAC de 11,75 % d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur l’externalisation des processus commerciaux (BPO) des soins de santé est prometteur et la manière dont il est prévu. En pensant du point de vue du client, une équipe de chercheurs, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille avec prudence pour créer ce rapport d’étude de marché à grande échelle. Les études de recherche, les informations sur le marché et l’analyse de ce rapport de marché donnent une idée intelligible du marché avec lequel la prise de décisions commerciales devient facile et rapide. Le document d’analyse de marché de premier ordre de l’externalisation des processus d’affaires de la santé (BPO) est fourni comme le rapport d’étude de marché le plus pertinent, spécial, raisonnable et admirable en fonction des besoins de l’entreprise.

Le rapport persuasif sur le marché de l’externalisation des processus d’affaires de la santé (BPO) fournit un synopsis systématique de l’étude du marché et de son influence sur l’industrie. Il aide également à connaître les entreprises avec la segmentation de marché la plus détaillée de l’industrie. Le rapport a été structuré en tenant compte du type de marché, du volume de l’organisation, de l’accessibilité sur site, du type d’organisation des utilisateurs finaux et de la disponibilité au niveau mondial dans des zones telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen Orient et Afrique. Le rapport de classe mondiale sur l’externalisation des processus d’affaires de la santé (BPO) est en fait très utile pour les entreprises établies et les acteurs des marchés émergents du secteur, car il contient des informations approfondies sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) des soins de santé croît à un TCAC de 11,75 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les changements réglementaires croissants aux États-Unis avec la mise en place de La loi sur la protection des patients et le droit abordable contribuera à stimuler la croissance du marché de l’externalisation des processus métier (BPO) des soins de santé.

L’externalisation des processus métier de la santé est un processus délégué à un prestataire externe. Le gouvernement peut réduire les coûts des soins de santé en apportant des modifications gouvernementales favorables pour encourager la croissance du marché des points de processus commerciaux des soins de santé et accroître la concentration dans le secteur des soins de santé. Les principales raisons de l’externalisation des processus commerciaux de soins de santé au sein des hôpitaux et du système de santé sont de protéger la confidentialité des informations confidentielles des patients, de détecter et de gérer les fraudes à la sécurité du réseau et de s’assurer que les erreurs critiques sont évitées. L’invention de l’externalisation des processus commerciaux pour les soins de santé a permis d’améliorer les soins aux patients et d’accroître l’efficacité du flux de travail.

Acteurs du marché couverts :

Xerox Corporation, Hinduja Global Solutions, DSM Pharma, Accenture, Cognizant Technology Solutions, Wipro, Genpact, EXLService, Catalent, HCL, Conduent, Invensis, Infinit Healthcare, AGS Health, Inc, Outsource2india, Omega Healthcare, Pacific Ventures, WNS, TeamHGS, Flatworld Solutions et Taskforce BPO entre autres.

Étendue du marché mondial de l’externalisation des processus d’affaires (BPO) et taille du marché

Le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) de la santé est segmenté en fonction du service payeur, du service fournisseur et du service pharmaceutique. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur le service payeur, le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) de la santé est segmenté en gestion des réclamations, services frontaux intégrés et opérations de back-office, gestion des membres, gestion des prestataires, gestion des soins, développement de produits et acquisition d’entreprise, facturation et gestion des comptes. services et services RH.

Sur la base du service des fournisseurs, le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) de la santé est segmenté en gestion du cycle de revenus, soins aux patients, inscription des patients et planification stratégique.

Le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) des soins de santé a également été segmenté en fonction du service pharmaceutique en services de fabrication, services de recherche et développement et services non cliniques.

Faits saillants des facteurs clés suivants du marché mondial de l’externalisation des processus d’affaires (BPO) des soins de santé

Description de l’activité

Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise

Stratégie d’entreprise

Synthèse de l’analyste sur la stratégie commerciale de l’entreprise

Historique de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

Concurrents clés

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants

Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.

Objectifs du rapport

Analyser et prévoir avec soin la taille du marché Externalisation des processus métier (BPO) de la santé en valeur et en volume.

Estimer les parts de marché des principaux segments de l’externalisation des processus d’affaires (BPO) de la santé

Présenter le développement du marché de l’externalisation des processus d’affaires (BPO) de la santé dans différentes parties du monde.

Analyser et étudier les micro-marchés en termes de leurs contributions au marché de l’externalisation des processus métier (BPO) de la santé, de leurs perspectives et des tendances de croissance individuelles.

Offrir des détails précis et utiles sur les facteurs affectant la croissance de l’externalisation des processus d’affaires de la santé (BPO)

Fournir une évaluation méticuleuse des stratégies commerciales cruciales utilisées par les principales entreprises opérant sur le marché de l’externalisation des processus commerciaux (BPO) de la santé, qui comprennent la recherche et le développement, les collaborations, les accords, les partenariats, les acquisitions, les fusions, les nouveaux développements et les lancements de produits.

Analyse de la croissance régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Ce rapport complet fournit :

Améliorer la prise de décision stratégique

Soutien à la recherche, à la présentation et au plan d’affaires

Montrer les opportunités des marchés émergents sur lesquelles se concentrer

Amélioration des connaissances de l’industrie

Il fournit les dernières informations sur les développements importants du marché.

Développer une stratégie de croissance éclairée.

Construire une vision technique

Description des tendances à exploiter

Renforcer l’analyse des concurrents

En fournissant une analyse des risques, vous pouvez éviter les pièges que d’autres entreprises peuvent créer.

En fin de compte, vous pouvez maximiser la rentabilité de votre entreprise.

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de l’externalisation des processus d’affaires (BPO) des soins de santé

1 Aperçu du marché mondial de l’externalisation des processus d’affaires (BPO) de la santé

2 Global Competition Business Process Outsourcing (BPO) marché par les fabricants

3 Capacités mondiales d’externalisation des processus métier (BPO), production, revenus (valeur) par région

4 Offre mondiale d’externalisation des processus d’affaires (BPO) de la santé (production), consommation, exportation, importation par région

5 Productions mondiales d’externalisation des processus d’affaires (BPO) de la santé, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyses du marché mondial de l’externalisation des processus d’affaires (BPO) de la santé par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux d’externalisation des processus d’affaires (BPO) dans le domaine de la santé

8 Analyse des coûts de fabrication de l’externalisation des processus métier (BPO) de la santé

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyses de Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Résultats de la recherche et conclusion

13 Annexe

Ce rapport sur le marché de l’externalisation des processus d’affaires (BPO) de la santé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) de la santé, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

