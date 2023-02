Le marché de l’externalisation des affaires réglementaires IVD devrait atteindre une valeur de 18,30 957,45 000 à un TCAC de 13,3% au cours de la période de prévision 2022-2029.

Étude de marché sur les ponts de données 350 Plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres sont répartis sur les pages, ainsi que des analyses détaillées et faciles à comprendre. Le rapport d’activité IVd Regulatory Affairs Outsourcing Market fournit des études de marché précises pour aider à identifier les domaines d’activité qui se portent bien, les domaines d’activité qui nécessitent plus d’attention et les domaines d’activité que les entreprises doivent abandonner. Lorsque les entreprises comprennent ce que pensent leurs clients, elles peuvent aider à créer des produits qui résolvent les problèmes, et peuvent tendre la main aux clients et devenir des ambassadeurs fidèles lorsqu’ils écoutent le plus. Le rapport sur le marché de l’externalisation des affaires réglementaires DIV à usage général vous permet d’écouter ce que disent vos clients.

Le marché mondial de l’externalisation des affaires réglementaires IVD devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. ,3% avec un taux de change en USD. 18 30 957,45 juillet 2029.

Aperçu du marché:

Les produits de diagnostic in vitro sont des réactifs, des dispositifs et des systèmes utilisés pour diagnostiquer une maladie ou un autre état, y compris la détermination d’un état de santé afin de traiter, d’atténuer, de traiter ou de prévenir une maladie . Ces produits sont destinés à être utilisés dans la collecte, la préparation et l’examen d’échantillons humains. Les affaires réglementaires jouent un rôle important dans l’industrie des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) et des dispositifs médicaux. Nos services d’externalisation des affaires réglementaires comprennent la documentation médicale et l’édition réglementaire par des spécialistes contribuant à la production d’une documentation de haute qualité pour les projets de recherche clinique.

Les principaux facteurs de croissance du marché de l’externalisation des affaires réglementaires IVD sont la prévalence croissante des maladies chroniques dans toutes les régions et les progrès technologiques dans divers dispositifs de diagnostic in vitro. L’augmentation des acquisitions stratégiques et des partenariats entre les organisations crée des opportunités de croissance du marché. L’évolution des réglementations relatives aux dispositifs médicaux dans de nombreuses régions constitue une contrainte majeure pour le marché de l’externalisation des tâches réglementaires de DIV. Le manque d’infrastructures dans les services de santé constitue un défi majeur pour la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs actifs dans le rapport sont le marché de l’externalisation des affaires réglementaires IVD . Freyr Solutions, PPD Inc. (filiale de Thremofisher Scientific Inc.), EMERGO, ICON, Parexel International Corporation, CRITERIUM, INC., Groupe ProductLife SA, Labcorp Drug Development, WuXi AppTec, Genpact, Medpace, Dor Pharmaceutical Services, Qserve et plus encore. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Par exemple,

En novembre 2021, Technology Magazine USA-9 a nommé Freyr l’un des « 10 meilleurs fournisseurs de solutions technologiques de 2021 ». USA-9.com nomme Solutions Freyr, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de solutions réglementaires, parmi les « 10 meilleurs fournisseurs de solutions technologiques de 2021 », où Fryer continue de concevoir des solutions logicielles innovantes Chacune de nos solutions logicielles de conformité réglementaire prend en charge notre clients dans leurs objectifs respectifs de conformité réglementaire. Cela a contribué à accroître la popularité de l’entreprise.

En octobre 2021, Propharma Group a acquis Pharmaca Consulting. Groupe propharma, une société du portefeuille de Partners d’investissement Odyssey, a acquis Consulting pharmaceutique, une société de conseil en vie qui fournit des solutions de conseil en gestion de projet (PM) et des logiciels opérationnels propriétaires aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques pour l’exécution d’essais cliniques. Cela a aidé l’entreprise à étendre ses activités à l’échelle mondiale sur le marché.

Informations importantes liées à l’externalisation du travail réglementaire de DIV incluses dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse SWOT illustrative de certains des acteurs clés de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché.

Tendances actuelles affectant la dynamique de ce marché dans différentes régions

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus dans cette industrie au cours de la période de prévision

Stratégie marketing et recherche de tendances de croissance

Analyse des relais de croissance

Segments et marchés émergents de la relaxation par région

Une évaluation empirique de la courbe de ce marché

Couverture historique, actuelle et potentielle du marché en valeur et en volume potentiels

Points clés couverts dans le rapport : –

Les aspects de base pris en compte dans le rapport sur le marché mondial de l’externalisation des affaires réglementaires ivd consistent en ses concurrents en tant qu’acteurs majeurs opérant sur le marché mondial.

Ce rapport comprend des profils d’entreprises occupant des positions de premier plan sur le marché mondial.

Les ventes, les stratégies d’entreprise et les capacités technologiques des principaux fabricants sont également mentionnées dans le rapport.

Les moteurs de la croissance du marché mondial de l’externalisation des affaires réglementaires ivd sont expliqués en détail avec un aperçu détaillé des utilisateurs finaux du secteur.

Le rapport explique également aux lecteurs/utilisateurs les segments d’application importants du marché mondial.

Ce rapport effectue une analyse SWOT du marché. Dans la dernière section, le rapport rappelle les sentiments et les perspectives d’experts préparés et formés dans l’industrie.

Les experts évaluent également la politique d’importation / exportation qui pourrait propulser la croissance du marché mondial de l’externalisation des affaires réglementaires DIV.

Le rapport sur le marché mondial de l’externalisation des affaires réglementaires IVD fournit des informations précieuses aux décideurs politiques, aux investisseurs, aux parties prenantes, aux prestataires de services, aux producteurs, aux vendeurs et aux organisations opérant dans l’industrie et souhaitant acheter ce document de recherche.

indice :

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché mondial de l’externalisation des affaires réglementaires IVD

Partie 04: Taille du marché mondial de l’externalisation des affaires réglementaires IVD

Partie 05: Segmentation du marché mondial de l’externalisation des affaires réglementaires IVD par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

