Le marché de l’externalisation des affaires réglementaires IVD devrait atteindre une valeur de 18 30 957,45 mille USD à un TCAC de 13,3% au cours de la période de prévision 2022-2029

Une étude de recherche qualitative menée par la base de données de 350 pages de Data Bridge Market Research, intitulée « IVD Regulatory Affairs Outsourcing Market” avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages faciles à comprendre et une analyse détaillée. Le rapport d’activité IVD Regulatory Affairs Outsourcing Market fournit des études de marché précises qui aident à identifier les domaines d’activité qui fonctionnent bien, ceux qui nécessitent plus d’attention, ainsi que ceux que les entreprises devraient peut-être abandonner. Si les entreprises savent ce que pense un client, elles peuvent créer des produits qui résolvent ses problèmes, communiquer avec lui au moment où il est le plus disposé à l’écouter et l’aider à devenir de fidèles ambassadeurs. Le rapport universel Global IVD Regulatory Affairs Outsourcing Market permet de suivre ce dont parlent les clients,

Le marché mondial de l’externalisation des affaires réglementaires IVD devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 13,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 18 30 957,45 mille USD d’ici 2029.

Aperçu du marché:

Les produits de diagnostic in vitro sont des réactifs, des dispositifs et des systèmes utilisés pour diagnostiquer une maladie ou d’autres conditions, y compris la détermination de l’état de santé d’une personne pour guérir, atténuer, traiter ou prévenir une maladie. Ces produits sont destinés à être utilisés dans la collecte, la préparation et l’examen d’échantillons du corps humain. Les affaires réglementaires jouent un rôle crucial dans l’industrie des dispositifs médicaux et des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV). Les services d’externalisation des affaires réglementaires consistent en la rédaction médicale et la publication de la documentation réglementaire par des professionnels qui contribuent à la production de documents de haute qualité pour les projets de recherche clinique.

Les principaux facteurs de croissance du marché de l’externalisation des affaires réglementaires IVD sont l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques dans la région et l’avancement technologique de divers dispositifs de diagnostic in vitro. La montée en puissance des acquisitions stratégiques et des partenariats entre les organisations crée des opportunités de croissance du marché. L’évolution de la réglementation concernant les dispositifs médicaux dans différentes régions constitue le principal obstacle au marché de l’externalisation des affaires réglementaires du DIV. Le manque d’infrastructures dans le service de santé constitue un grand défi pour la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sont Freyr Solutions, PPD Inc. (une filiale de Thremofisher Scientific Inc.), EMERGO, ICON, Parexel International Corporation, CRITERIUM, INC., Groupe ProductLife SA, Labcorp. Développement de médicaments, WuXi AppTec, Genpact, Medpace, Dor Pharmaceutical Services, Qserve, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Par exemple,

En novembre 2021, le magazine technologique USA-9 a classé Freyr parmi les « 10 meilleurs fournisseurs de solutions technologiques de 2021 ». Les 10 meilleurs fournisseurs de solutions technologiques de 2021 alors que Fryer continue de concevoir des solutions logicielles innovantes et d’aider les clients dans leurs objectifs de conformité respectifs. Cela a aidé l’entreprise à accroître sa popularité.

En octobre 2021, le groupe Propharma a acquis Pharmaca Consulting. ProPharma Group, une société de portefeuille d’Odyssey Investment Partners, a acquis Pharmica Consulting, une société de conseil en sciences de la vie qui fournit des solutions de conseil en gestion de projet (PM) et des logiciels d’exploitation propriétaires aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques pour l’exécution d’essais cliniques. Cela a aidé l’entreprise à étendre ses activités à l’échelle mondiale sur le marché.

Informations critiques liées à l’externalisation des affaires réglementaires d’IVD incluses dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse SWOT illustrative de certaines des principales entreprises de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché.

Tendances actuelles influençant la dynamique de ce marché dans diverses zones géographiques

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus de cette industrie au cours de la période de prévision

Étude de la stratégie marketing et des tendances de croissance.

Analyse factorielle axée sur la croissance

Segments de récréation émergents et marché régional

Une évaluation empirique de la courbe de ce marché

Portée passée, présente et probable du marché à partir de la valeur et du volume prospectifs

Points clés couverts dans le rapport : –

L’aspect fondamental pris en compte dans le rapport mondial sur le marché de l’externalisation des affaires réglementaires IVD comprend les principaux concurrents opérant sur le marché mondial.

Le rapport comprend des profils d’entreprises occupant des positions de premier plan sur le marché mondial.

Les ventes, les stratégies d’entreprise et les capacités techniques des principaux fabricants sont également mentionnées dans le rapport.

Les moteurs de la croissance du marché mondial de l’externalisation des affaires réglementaires IVD sont expliqués en détail ainsi que des aperçus détaillés des utilisateurs finaux du secteur.

Le rapport met également en lumière des segments d’application importants du marché mondial pour les lecteurs/utilisateurs.

Ce rapport effectue une analyse SWOT du marché. Dans la dernière section, le rapport rappelle les sentiments et les perspectives d’experts préparés et formés dans l’industrie.

Les experts évaluent également les politiques d’exportation / importation qui pourraient propulser la croissance du marché mondial d’externalisation des affaires réglementaires IVD.

Le rapport sur le marché mondial de l’externalisation des affaires réglementaires IVD fournit des informations précieuses aux décideurs politiques, aux investisseurs, aux parties prenantes, aux prestataires de services, aux producteurs, aux vendeurs et aux organisations opérant dans l’industrie et souhaitant acheter ce document de recherche.

