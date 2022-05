Le marché de l’externalisation de la facturation médicale pourrait connaître un grand mouvement | Géants majeurs GE Healthcare, Genpact, Kareo, McKesson

Le rapport sur le marché de l’externalisation de la facturation médicale comprend un résumé des principaux acteurs clés opérant sur le marché, leurs offres de produits, leur taille, leur part, leur croissance, leurs tendances, les derniers développements clés, l’analyse SWOT, la faisabilité et les rendements des investissements, ainsi que les tendances de croissance et les prévisions pour 2022. jusqu’en 2028. Le rapport calcule également la solution de marché, le service, le déploiement, les revenus et le taux de croissance. Il comprend une évaluation complète de l’état de croissance du marché et du risque de marché.

Facturation médicale appelée gestion du cycle de revenus (RCM). L’externalisation de la facturation médicale aide à réduire les coûts d’équipement et de logiciels et réduit la taille du personnel et les dépenses des employés, ce qui augmente la demande sur le marché de l’externalisation de la facturation médicale. L’augmentation des dépenses dans le secteur de la santé et l’adoption croissante des technologies de pointe alimentent la croissance du marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Le besoin croissant de minimisation des erreurs et les efforts pour réduire les coûts de traitement en interne sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché de l’externalisation de la facturation médicale. Le fournisseur est confronté à des défis dans la gestion des réclamations et des remboursements, entraînant d’énormes pertes, d’où l’adoption croissante de l’externalisation de la facturation médicale pour réduire ces pertes, ce qui propulse la croissance du marché. L’évolution des règles et réglementations en matière de soins de santé et un mandat fédéral en matière de tenue de dossiers devraient accroître la demande pour le marché de l’externalisation de la facturation médicale.

Le rapport de recherche sur le marché mondial de l’externalisation de la facturation médicale fournit une analyse qualitative et quantitative pour la période de 2022 à 2028 par les principaux fabricants clés :

Liste des meilleurs joueurs clés mentionnés :

Cerner Corporation, eClinicalworks, Experian Information Solutions, Inc., GE Healthcare, Genpact Ltd., Kareo, Inc., McKesson Corporation., Medical Healthcare Solutions, Inc., Quest Diagnostics Incorporated, R1 RCM Inc.

Régions et pays prometteurs mentionnés dans le rapport sur les Marché de l’externalisation de la facturation médicale :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial de l’externalisation de la facturation médicale est segmenté en fonction du composant, du service et de l’utilisateur final. Sur la base des composants, le marché est segmenté comme externalisé, interne. Sur la base du service, le marché est segmenté en front-end, middle-end, back-end. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cabinets médicaux.

The Insight Partners vous fournit une analyse de recherche mondiale sur le marché de l’externalisation de la facturation médicale et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché mondial, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. . Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché de l’externalisation de la facturation médicale au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2022-2028.

Sur le plan géographique , ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec les ventes, les revenus, les tendances, la taille, la part, l’aperçu de l’entreprise et le taux de croissance de l’externalisation de la facturation médicale dans ces régions, de 2022 à 2028.

