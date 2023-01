Le marché de l’externalisation de la découverte de médicaments recevra une croissance écrasante à un TCAC de 8,75% d’ici 2029, taille, part, tendances mondiales de l’industrie, croissance future et perspectives de revenus

Le marché mondial de l’externalisation de la découverte de médicamentsLe rapport travaille sur un certain nombre de paramètres de l’industrie et du marché, y compris les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l’industrie, l’analyse du marché cible, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse stratégique, les idées et l’innovation. Ce rapport de marché estime la fluctuation de la valeur du taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision 2022-2029, ce qui aide les entreprises à deviner la valeur de l’investissement. L’analyse des études de marché menée dans ce rapport donne un coup de main optimiste aux entreprises pour la planification de la stratégie liée à la production, aux coûts, aux stocks, aux achats et au marketing. Un examen de divers segments censés connaître le développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé est également effectué dans le document de marché Externalisation de la découverte de médicaments.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’externalisation de la découverte de médicaments sont:

Laboratoires Charles River, Albany Molecular Research Inc., Thermo Fisher Scientific, Jubilant Biosys, Eurofins Scientific, GVK Biosciences Private Limited, Aurigene Pharmaceutical Services Ltd., Selvita, Dalton Pharma Services, QIAGEN, Syngene International Limited, SRI INTERNATIONAL, Merck KGaA, Covance Inc., Nanosyn, Bioduro, Sygnature Discovery, Laboratory Corporation of America Holdings, Domainnex et GenScript

Segmentation du marché : marché de l’externalisation de la découverte de médicaments

Basé sur le type de médicament, le marché de l’externalisation de la découverte de médicaments est segmenté en petites molécules et grandes molécules.

Sur la base du flux de travail, le marché de l’externalisation de la découverte de médicaments est segmenté en identification et criblage de cibles, validation de cibles et informatique fonctionnelle, identification de prospects et optimisation de candidats, développement préclinique et autres.

Le segment du domaine thérapeutique du marché de l’externalisation de la découverte de médicaments est segmenté en système respiratoire, douleur et anesthésie, oncologie, ophtalmologie, hématologie, cardiovasculaire, endocrinien, gastro-intestinal, immunomodulation, anti-infectieux, système nerveux central, dermatologie et système génito-urinaire.

