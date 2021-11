Le marché de l’expression protéique va être renversé de manière constructive par la numérisation

Le marché de l’expression des protéines, au cours des 10 prochaines années, devrait se confirmer. Des solutions d’aide à la décision hospitalière sont lancées et le statu quo devrait rester le même même à l’avenir. Ici, des propositions de valeur sont faites à la société dans son ensemble et aux patients en particulier par le gouvernement, les compagnies d’assurance privées et les organismes de sécurité sociale travaillant à l’unisson. En tant que tel, le secteur de la santé devrait connaître un bon nombre de résultats cliniques au cours de la période à venir.

Persistence Market Research (PMR) fournit des informations clés sur le marché mondial de l’expression des protéines sans cellules dans son prochain rapport intitulé «Marché de l’expression des protéines sans cellules: analyse et prévisions de l’industrie mondiale, 2016-2024». En termes de revenus, le marché mondial de l’expression de protéines sans cellules devrait enregistrer un TCAC de 6,0% au cours de la période de prévision en raison de divers facteurs, sur lesquels PMR offre des informations et des prévisions détaillées.

Dynamique du marché mondial de l’expression des protéines sans cellules

Les principaux facteurs alimentant la demande pour le marché de l’expression de protéines sans cellules sont l’externalisation croissante de la R&D par les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, la baisse de la productivité de la R&D et la chute des ventes de brevets conduisant à une intensité croissante de la recherche dans le secteur pharmaceutique et à une augmentation des dépenses consacrées au développement de biosimilaires.

Les autres facteurs à l’origine du marché de l’expression de protéines sans cellules sont une demande croissante de méthodes de production de protéines simples et efficaces, une approche sans contamination et une concentration croissante sur la production de lysats sans cellules de mammifères en raison de la découverte de médicaments.

Prévisions du marché mondial de l’expression des protéines sans cellules

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, du mode d’expression, des utilisateurs finaux et de la région. En fonction du type de produit, le marché a été segmenté en système d’expression de protéines sans cellules E. coli, système d’expression de protéines sans cellules de réticulocytes de lapin, système d’expression de protéines sans cellules de germe de blé, système d’expression de protéines sans cellules de cellules d’insectes, cellule de mammifère -Système d’expression protéique libre, et consommables (étiquettes de marquage, vecteurs).

Le marché a été segmenté en fonction d’applications majeures telles que l’ingénierie enzymatique, le marquage des protéines, l’interaction protéine-protéine et la purification des protéines. Le segment d’interaction protéine-protéine devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 6,0 % au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’études protéomiques. La présentation simple du système d’expression de protéines sans cellules facilite leur intégration dans des plates-formes à haut débit pour des études biologiques et protéomiques efficaces.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché a été segmenté en sociétés biotechnologiques, sociétés pharmaceutiques, organismes de recherche sous contrat et instituts universitaires/de recherche. Les instituts universitaires / de recherche devraient représenter la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision, enregistrant un TCAC de 6,1% en raison de vastes applications de recherche dans la génération de bibliothèques de protéines pour les études génomiques fonctionnelles, les études personnalisées de développement de médicaments et l’expression du virus -comme des particules, parmi de nombreuses autres applications.

Ce rapport évalue les tendances, qui stimulent la croissance de chaque segment aux niveaux mondial et régional, et offre des enseignements potentiels, qui pourraient s’avérer considérablement utiles aux entreprises de fabrication biopharmaceutique qui souhaitent entrer sur le marché de l’expression de protéines sans cellules.

L’Amérique du Nord et l’Europe devraient dominer le marché de l’expression des protéines sans cellules avec une part de marché maximale en 2016. L’Amérique du Nord et l’Europe devraient représenter collectivement plus de 65% de la part totale du marché de l’expression des protéines sans cellules en termes de valeur dans 2016. Parmi les marchés émergents, l’Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus élevé de 6,1% au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des dépenses de recherche et développement dans la région.

