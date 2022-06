Le marché de l’exploitation forestière pendant le forage (LWD) devrait garantir une part de revenus notable au cours de la période 2022-2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de l’exploitation forestière pendant le forage (LWD) devrait passer de 3 513,1 millions USD en 2021 à 6 791,9 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 7,5 % de 2022 à 2030 . La diagraphie pendant le forage (LWD) fait référence à l’ajout de mesures de formation de qualité filaire aux données directionnelles d’un service de mesure pendant le forage (MWD). Les systèmes LWD permettent d’obtenir une évaluation de la formation en temps réel pendant le forage.

Le marché mondial de l’exploitation forestière pendant le forage (LWD) devrait être tiré par l’augmentation des activités mondiales de forage et de complétion . De plus, les découvertes croissantes de pétrole et de gaz et la libéralisation de l’industrie à l’échelle mondiale ont conduit à la création de nouvelles opportunités pour les acteurs d’investir sur le marché. Cependant, la fluctuation des prix du pétrole au cours de la période récente, en raison de l’écart entre l’offre et la demande, de la géopolitique et de plusieurs autres facteurs, a limité la demande d’exploitation forestière pendant le forage (LWD).

COVID – 19 Impact sur le marché mondial de l’exploitation forestière pendant le forage (LWD)

Le nouveau coronavirus s’est rapidement propagé dans divers pays et régions et continue de se propager, entraînant un impact énorme sur la vie des gens et de la communauté dans son ensemble. À l’origine une catastrophe pour la santé humaine, elle pose désormais un risque important pour le commerce, l’économie et la finance internationaux. L’émergence du covid-19 a contraint les sociétés énergétiques à réduire leurs dépenses d’exploration, de forage et de développement, ce qui a un impact significatif sur la demande de services pétroliers. La pandémie a provoqué des incertitudes géopolitiques, des tensions commerciales prolongées et des perturbations de la demande à court terme. Cependant, à mesure que la situation se remet sur les rails, le marché de l’exploitation forestière pendant le forage (LWD) devrait se redresser et accélérer la croissance au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial de l’exploitation forestière pendant le forage (LWD)

L’étude classe le marché de l’exploitation forestière pendant le forage (LWD) en fonction du type et de l’emplacement du déploiement aux niveaux régional et mondial .

Par type ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Enregistrement électromagnétique

Enregistrement acoustique

Enregistrement par résonance magnétique nucléaire (RMN)

Exploitation nucléaire

Par lieu de déploiement ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

À terre

Offshore Eau peu profonde Eaux profondes Ultra-profond



Par région ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment onshore devrait représenter la plus grande part de marché, par lieu de déploiement

En fonction du lieu de déploiement, le marché mondial de l’exploitation forestière pendant le forage (LWD) est divisé en onshore et offshore . Généralement, le forage à terre comprend tous les sites de forage situés sur la terre ferme et représente environ 70 % de la production mondiale de pétrole. Les projets onshore sont plus faciles à démarrer que ceux offshore, et les signes de reprise des prix mondiaux du pétrole brut stimuleront considérablement la croissance segmentaire. De plus, les investissements croissants dans l’industrie pétrolière et gazière onshore et l’exploration croissante des ressources non conventionnelles devraient également augmenter la demande de LWD.

L’Amérique du Nord représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de l’exploitation forestière pendant le forage (LWD) a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Amérique du Nord détient le TCAC le plus élevé du marché mondial de l’exploitation forestière pendant le forage (LWD) au cours de la période de prévision . Même avec les prix fluctuants du pétrole brut, les États-Unis continuent d’investir dans les biens et services liés au forage.

Les activités de production et d’exploration aux États-Unis sont stimulées en raison de l’énorme demande de pétrole et de gaz. De plus, la révolution du gaz de schiste associée à l’augmentation des activités de forage et de complétion de pétrole et de gaz dans la région devrait stimuler la croissance du marché.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial de l’exploitation forestière pendant le forage (LWD)

Le marché de l’exploitation forestière pendant le forage (LWD) est de nature légèrement concentrée, avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que :

Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale . La forte présence de grandes entreprises sur divers marchés géographiques est l’une des principales raisons pour lesquelles elles détiennent une part de marché dominante sur le marché de l’exploitation forestière pendant le forage (LWD) . Les entreprises se concentrent sur l’amélioration des performances et la minimisation des coûts de production en investissant dans la recherche et le développement.