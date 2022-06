Le marché de l’expansion cellulaire atteint 42 837,11 USD et croît à un TCAC de 15,6 % d’ici 2027

Selon une nouvelle étude de marché sur le « Marché de l’expansion cellulaire jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions mondiales par produit, type de cellule, application, utilisateur final », le marché mondial de l’expansion cellulaire devrait atteindre 42 837,11 millions de dollars américains en 2027 à partir de 11 929,43 dollars américains. Mn en 2018. Le marché devrait croître avec un TCAC de 15,6 % de 2019 à 2027.

Le rapport fournit les tendances prédominantes sur le marché mondial de l’expansion cellulaire et les facteurs qui animent le marché ainsi que les facteurs qui agissent comme des obstacles.

Profils d’entreprise

Le marché de l’expansion cellulaire comprend principalement des acteurs tels que BD, Merck KGaA, Thermo Fisher Scientific, Inc., Terumo Corporation, General Electric Company, Corning Incorporated, Miltenyi Biotec, Danaher, Lonza et STEMCELL TECHNOLOGIES, INC., entre autres. Plusieurs entreprises se concentrent sur des stratégies organiques, telles que le lancement de produits et les approbations de produits. Par exemple, en octobre 2019, Merck a acquis FloDesign Sonics, une société basée aux États-Unis. FloDesign Sonics est un développeur d’une plate-forme de traitement cellulaire acoustique unique qui s’applique à l’application industrielle de la fabrication de thérapies cellulaires et géniques. Thermo Fisher Scientific, sous sa marque Gibco, a présenté Gibco BenchStable Media.

Perspectives stratégiques

Valeur de la taille du marché en : 11 929,43 millions de dollars américains en 2018

Valeur de la taille du marché par : 42 837,11 millions de dollars américains d’ici 2027

Taux de croissance : CAGR de 15,6 % de 2019 à 2027

Période de prévision : 2019-2027

Année de base : 2019

Nombre de pages : 202

Nombre de tableaux : 188

Nombre de graphiques et de figures : 78

Données historiques disponibles : Oui

La médecine régénérative a le potentiel de remplacer ou de guérir les tissus ainsi que les organes endommagés par l’âge, la maladie ou un traumatisme, ainsi que de normaliser les malformations congénitales. Au cours du dernier quart de siècle, il y a eu l’émergence d’une industrie de l’ingénierie tissulaire, qui a maintenant évolué vers le domaine plus large de la médecine régénérative. La médecine régénérative est définie comme un domaine interdisciplinaire en croissance rapide qui implique les sciences de l’ingénieur pour développer des thérapies cliniques destinées à l’entretien, la réparation, le remplacement et l’amélioration de la fonction biologique.

L’expansion cellulaire est une partie cruciale et invariable de la médecine régénérative. Sur la base d’études et d’investigations, des techniques de régénération souhaitées sont utilisées pour développer le tissu, ce qui implique des procédures d’expansion cellulaire. Il aide à comprendre comment traiter les blessures et les maladies, des fractures aux maladies neurodégénératives. Ainsi, l’augmentation de l’adoption des médicaments régénératifs devrait favoriser la demande de procédures d’expansion cellulaire, stimulant ainsi la croissance du marché. Par conséquent, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le marché devrait propulser au cours de la période de prévision.

En 2018, le segment des cellules humaines représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial de l’expansion cellulaire par type de cellule. Des facteurs tels que l’augmentation des investissements des organisations publiques et privées dans la recherche sur les cellules humaines telles que les cellules souches, les domaines d’application croissants des cellules souches humaines et la sensibilisation croissante aux thérapies à base de cellules souches.

Marché mondial de l’expansion cellulaire – par produit

Consommables

Réactifs, milieux et sérum

Consommables

Flacons de tissus de culture

Accessoires de bioréacteur

Autres jetables

Instruments

Équipement de soutien à l’expansion cellulaire

Bioréacteurs

Systèmes d’expansion cellulaire automatisés

Marché mondial de l’expansion cellulaire – par type de cellule

Cellules humaines

Cellules souches adultes

Cellules souches pluripotentes induites

Cellules souches embryonnaires

Cellules différenciées

Marché mondial des bioréacteurs – par catégorie de produits

· Bioréacteurs de paillasse (jusqu’à 15 L)

· Bioréacteurs à l’échelle pilote (15-1000L)

· Bioréacteurs à l’échelle industrielle (> 1000L)

Marché mondial des bioréacteurs – par application

· Application microbienne

· Bioréacteurs multi-usages

· Bioréacteurs en verre

· Bioréacteurs en acier inoxydable

· Bioréacteurs à usage unique

· Application de culture cellulaire

· Bioréacteurs multi-usages

· Bioréacteurs en verre

· Bioréacteurs en acier inoxydable

· Bioréacteurs à usage unique

