Le marché de l’évaporation des solvants devrait atteindre 821,41 millions de dollars américains à un TCAC de 6,7% d’ici 2028

L’évaporation du solvant consiste à émulsionner le polymère dans la phase aqueuse et à le disperser dans un solvant volatil tel que le dichlorométhane, le chloroforme et l’acétate d’éthyle. Puis le solvant est évaporé à haute température, sous vide ou par agitation continue. La taille des particules peut être contrôlée en ajustant des paramètres tels que la manipulation de la température d’évaporation, le contrôle de la vitesse d’évaporation, la manipulation de la vitesse d’agitation, etc.

Les progrès technologiques dans les systèmes d’évaporation des solvants, tels que la concentration centrifuge, la lyophilisation et les pièges froids à haute puissance, ont conduit à une évaporation accrue et à une meilleure récupération des solvants, avec un impact environnemental moindre.

Des facteurs tels que l’augmentation des dépenses de R&D, le développement croissant de produits biopharmaceutiques à grosses molécules, la demande croissante d’échantillons purs sur les marchés d’utilisation finale stimulent la croissance du marché de l’évaporation des solvants. Cependant, les inexactitudes dans les résultats et le gaspillage de ressources en raison de l’inconfort associé à l’évaporation des solvants entravent la croissance du marché de l’évaporation des solvants.

Buchi Labortechnik AG; Biotage AB; Société Labconco ; Heidolph Instruments GmbH & Co. Kg; Yamato Scientific Co., Ltd.; Porvair Plc; IKA Works GmbH et Co. KG ; Stéroglass SRL ; Associés d’organisation, Inc. ; KNF Neuberger, Inc. ; Raykol, Apricot Designs, Inc. ; Labtech SRL ; Croissant Scientifique; et Scinco Co., Ltd.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact de COVID 19 sur le marché évaporation des solvants qui mentionnerait comment Covid-19 affecte l’industrie évaporation des solvants, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le paysage COVID-19, Covid -19 Impact sur les régions clés et proposition d’acteurs de l’évaporation des solvants pour lutter contre l’impact du Covid-19.

Les substances actives par évaporation des solvants sont une étape essentielle du processus de découverte de médicaments, car elles sont utilisées dans des étapes telles que la synthèse, la préparation d’échantillons et le recyclage de solvants, ainsi que dans la production à grande échelle de nouvelles thérapies. En fonction du type, le marché de l’évaporation de solvant est segmenté en évaporateurs rotatifs, évaporateurs à purge d’azote, évaporateurs centrifuges et évaporateurs à flux d’air en spirale. Le segment des évaporateurs rotatifs détenait la plus grande part du marché en 2020. Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’évaporation des solvants est segmenté en industrie pharmaceutique et biopharmaceutique, laboratoires de diagnostic et instituts de recherche et universitaires.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de l’évaporation des solvants en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2027 pour le marché mondial de l’évaporation des solvants dans cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui est en outre sous-segmentée par pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures, et fournit une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

