Le marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) en croissance à un TCAC de 16,30% avec les plans actuels et futurs d’ici 2029

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

IBM Corporation (États-Unis)

IQVIA (États-Unis)

Medidata Solutions, Inc. (États-Unis)

Clario (États-Unis)

ArisGlobal (États-Unis)

Signant Health (États-Unis)

TransPerfect (États-Unis)

Cloudbyz ( États-Unis)

Climedo Health GmbH (Allemagne)

ClinCapture (États-Unis)

Oracle Corporation (États-Unis)

Paraxel International Corporation (États-Unis)

Analyses et perspectives clés du marché :

L’évaluation électronique des résultats cliniques s’est avérée extrêmement efficace et rentable au fil du temps. Le secteur pharmaceutique augmente rapidement ses investissements dans les essais cliniques, tandis que la demande pour le développement de la gestion des données cliniques ne cesse d’augmenter. L’expansion du cloud computing dans le secteur pharmaceutique devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché. D’un autre côté, l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) a un coût d’installation initial élevé, ce qui est une préoccupation majeure pour les promoteurs d’essais cliniques et les fabricants pharmaceutiques de taille moyenne.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) qui était de 1,22 milliard USD en 2021, atteindrait 4,08 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 16,30% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend des in- analyse approfondie par des experts, épidémiologie des patients, analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

Dynamique du marché de l'évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA): – Moteurs

:

besoin croissant de efficacité des essais cliniques :

Le marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) est stimulé par les essais cliniques et la demande croissante de processus intégrés et automatisés. Les solutions sont essentielles pour améliorer la qualité des données d’étude et se conformer aux normes réglementaires.

Nombre croissant d'essais cliniques :

le marché devrait augmenter en raison de la nécessité d’améliorer la conformité, de capturer et de gérer efficacement les informations cliniques, de réduire les coûts et d’augmenter les activités de recherche et développement (R & R&D).

Fardeau croissant pour les fabricants de produits pharmaceutiques :

Les nouvelles techniques de développement de médicaments se tournent de plus en plus vers la saisie électronique des données plutôt que vers les procédures papier pour réduire les dépenses totales. La collecte de données à l’aide de plates-formes électroniques d’évaluation des résultats cliniques améliore la qualité des données obtenues, harmonise les pratiques de collecte de données et offre une valeur considérable à ses utilisateurs, comme l’analyse des données. Les services de collecte et d’analyse de données électroniques surmontent tous les inconvénients des dossiers papier tout en augmentant l’observance des patients. Ils réduisent également les dépenses de surveillance du site et éliminent le risque de fluctuation des données. Ces solutions fournissent des informations rationalisées, ce qui contribue à améliorer la qualité des données en collectant les données de manière structurée. Dans les années proches,

Marché de l'évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA), par région :

mondial de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe. , Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël , Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) en raison de l’augmentation des cas de maladies arythmiques, des politiques de remboursement favorables pour les patients, de la forte demande de méthodes de traitement avancées et du développement des infrastructures de santé dans la région. On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, de l’augmentation de l’adoption d’appareils numériques avancés, d’une population importante et du lancement de nouveaux produits innovants.

Le marché mondial de l'évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA)

) est segmenté sur la base du produit, du mode de livraison, de l’approche, de la plate-forme et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit :

Mode de livraison :

Approche :

Patient-reported Outcome (PRO)

Clinician-reported Outcome (ClinRO)

Observer-reported Outcome (ObsRO)

Performance Outcome (PerfO)

Platform:

Organisations de recherche sous contrat

Sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques

Fabricants de dispositifs médicaux

Hôpitaux et laboratoires cliniques

Sociétés de services de conseil

Recherche et université

Autres

Utilisateur :

entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques

Organisations de recherche sous contrat

Autres utilisateurs

