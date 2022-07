Le marché de l’éthanol devrait atteindre 144 milliards USD à un TCAC de 8,2 % d’ici 2026

Le marché mondial de l’ éthanol était évalué à 77,4 milliards USD en 2018 et devrait atteindre la valorisation de 144 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC d’environ 8,2 %. Le rapport donne une analyse complète des données passées pour prédire la montée de l’industrie dans les années à venir. L’étude examine les données historiques collectées à partir des années 2016 et 2017 et considère 2018 comme l’année de base pour prédire la croissance du marché dans les années 2019 à 2026. Elle évalue divers facteurs critiques du marché, notamment la taille, la part, le taux de croissance , la demande, les tendances, les revenus, les ventes et les revenus bruts, entre autres pour aider le lecteur à faire des investissements rentables.

L’éthanol, également connu sous le nom d’alcool éthylique et d’alcool de grain, est un produit chimique incolore qui est un ingrédient essentiel des boissons alcoolisées telles que le vin, la bière ou le brandy. Le composé est facilement soluble dans l’eau et d’autres composés organiques, c’est pourquoi il est également utilisé dans une large gamme de produits allant des produits de soins personnels et cosmétiques aux peintures, vernis et carburants. La forte augmentation de la demande pour un carburant à combustion propre provenant du secteur automobile est principalement le moteur de la croissance du marché. La rigueur croissante des réglementations sur les émissions à l’échelle mondiale, les équipementiers automobiles se concentrent sur les moyens de réduire leur empreinte carbone et de faciliter l’utilisation de carburants alternatifs et plus propres propulseront également la demande d’éthanol.

Principaux acteurs du marché mondial de l’éthanol :

AB Miller

Advanced Bioenergy LLC

Sources d’énergie alternatives

Compagnie Archer Daniels Midland

Aventin énergie renouvelable

Cargill

Diago

Heineken

Kirin British Petroleum

Pernod Richard

Pure Énergie Inc.

Technologie de pieu

Les Anderson Inc.

Brasseries unies

Énergie renouvelable VeraSun

Segmentation du marché basée sur Application Outlook :

Agriculture

Bio-médical

Breuvages

Communication

Environnement

La sécurité alimentaire

Santé & Hygiène

Transport

Textiles

des loisirs

Les autres

Perspectives sources :

Fécule de maïs

Canne à sucre

Du blé

Riz

Les autres

Perspectives de l’utilisateur final :

Boissons alcoolisées

Automobile

Produits de beauté

Pharmaceutique

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



