Le marché de l’esthétique médicale en Asie-Pacifique  devrait croître à un rythme sain au cours des cinq prochaines années.

Le marché de l’esthétique médicale en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC sain de 13,2 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le nouveau rapport de marché contient des données pour l’année historique 2017, l’année de base du calcul est 2018 et la période de prévision est de 2019 à 2026.

Analyse concurrentielle: marché de l’esthétique médicale en Asie-Pacifique

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’esthétique médicale en Asie-Pacifique sont Allergan, Bausch Health Companies Inc., Lumenis, Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd., Cynosure, Syneron Medical Ltd, Aerolase Corp., ARC Laser Gmbh, Asclepion Laser Technologies Gmbh, Btl, Cutera, Eclipse, Lutronic, Mentor Worldwide Llc, Merz Pharma, Quanta System, Sciton Inc., Sharplight Technologies Inc, Syneron Medical Ltd., Venus Concept.

Lancement de produit:

En 2017, Merz a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de produits Cellfina System. Il s’agit d’un traitement qui est utilisé pour réduire et améliorer l’apparence de la cellulite.

En 2018, Lutronic a annoncé la disponibilité de son nouveau produit LaseMD, un laser Thulium 1927nm. C’était une nouvelle innovation qui permet le resurfaçage de la peau de chaque patient.

En 2016, BTL Aesthetics a lancé BTL EXILIS ULTRA, BTL Cellutone. Cela améliorera le portefeuille de produits de la BTL.

Marché de l’esthétique médicale en Asie-Pacifique par type de produit (lasers esthétiques, dispositifs énergétiques, dispositifs de remodelage du corps, dispositifs d’esthétique faciale, implants esthétiques, dispositifs d’esthétique cutanée), application (anti-âge et rides, rajeunissement du visage et de la peau, amélioration mammaire, modelage du corps et cellulite, détatouage, lésions vasculaires, psoriasis et vitiligo, autres), utilisateur final (centres de cosmétiques, cliniques de dermatologie, hôpitaux, spas médicaux et centres de beauté), canal de distribution (appel d’offres direct, vente au détail), pays (Japon, Inde, Chine , Corée du Sud, Australie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Les appareils esthétiques sont une avancée innovante, offrant une solution aux patients qui font face à l’ingéniosité de créer de la beauté. Les dispositifs d’esthétique médicale constituent un marché en pleine croissance en raison de ses avantages tels que le maintien de l’apparence jeune, des traitements de beauté sans douleur et non invasifs, une peau sans entretien qui reste lisse et sans poils sans nécessiter de rasage, d’épilation à la cire ou de traitements capillaires désagréables, l’amélioration de la l’apparence cosmétique et les progrès technologiques dans les dispositifs d’esthétique médicale.

Le marché affiche une croissance substantielle dans les pays émergents car ces pays s’adaptent aux tendances de l’urbanisation. Le Brésil, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et bien d’autres se sont améliorés au cours de la dernière décennie. Les gens optent pour différentes chirurgies esthétiques pour se maintenir, ce qui leur donne de meilleurs résultats sans aucun effort physique stressant. L’esthétique médicale est l’un des concepts les plus en vogue du 21e siècle, qui connaîtra une augmentation substantielle à l’avenir, car les entreprises qui traitent ces dispositifs sont à la pointe de l’innovation et des progrès technologiques, ce qui les rend plus sûrs et encore moins invasifs. à plus de population optant pour ces procédures.

Segmentation: marché de l’esthétique médicale en Asie-Pacifique

Le marché de l’esthétique médicale en Asie-Pacifique est segmenté en 4 segments notables tels que le type de produit, le type de soins, les accessoires, l’utilisateur final

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en appareils laser esthétiques, appareils énergétiques, appareils de remodelage corporel, appareils esthétiques faciaux, implants esthétiques et appareils esthétiques de la peau. En 2019, le segment des appareils de remodelage corporel croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026. En 2016, BTL esthétique a annoncé avoir reçu l’approbation de la FDA pour son BTL Vanquish ME. Cela démontrera la polyvalence du système BTL Vanquish ME et son efficacité.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en anti-âge et rides, rajeunissement du visage et de la peau, lésions vasculaires, modelage corporel et cellulite, amélioration mammaire, Sears, lésions pigmentaires, reconstruction, détatouage, psoriasis et vitiligo et autres. En 2019, le segment anti-âge et anti-rides croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026. En 2018, Lumenis a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de produits, NuEra tight, qui est une technologie de contrôle de la température pour le lissage de la peau par l’application de la radiofréquence.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en cliniques de dermatologie, centres de cosmétiques, hôpitaux et spas médicaux et centres de beauté. En 2019, le segment des centres cosmétiques croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026. En 2018, Lutronic a annoncé la disponibilité de son nouveau produit LaseMD, un laser Thulium 1927nm. C’était une nouvelle innovation qui permet le resurfaçage de la peau de chaque patient.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs et au détail. En 2019, le segment des appels d’offres directs croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026. En 2018, Sharp Light a annoncé le lancement d’appareils esthétiques de pointe utilisant la technologie DPC propriétaire. Cette technologie Dynamic Pulse Control (DPC) offre des résultats esthétiques sans précédent.



