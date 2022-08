Le marché de l’esthétique médicale atteindra 24,84 milliards USD et devrait croître à un TCAC de 11,4 % au cours de la période de prévision

Ce rapport sur le marché influent de l’esthétique médicale catégorise les données mondiales par fabricants, région, type et application, analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Pour améliorer l’expérience utilisateur de ce rapport, tous les faits et chiffres des données statistiques et numériques sont bien présentés tout au long du rapport. Le rapport sur le marché de Credible Medical Aesthetics estime la taille du marché avec des informations telles que les revenus des principaux fournisseurs, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, les types de segments et l’application du marché.

Le rapport d’étude de marché sur l’esthétique médicale contient les informations de marché les plus récentes, les plus riches et les plus avancées, ainsi que des données précieuses. Dans la mesure du possible, utilisez différents types de tableaux, de diagrammes et de graphiques dans les rapports pour comprendre clairement les informations et les données complexes. Les informations couvertes dans les rapports commerciaux conduiront à des idées concrètes, à de meilleures décisions et à de meilleures stratégies commerciales. De plus, les experts du marché vérifient et valident les données avant qu’elles ne soient publiées dans des rapports de marché et mises à la disposition des clients. Le rapport convaincant sur le marché de l’esthétique médicale comprend plusieurs paramètres étudiés en profondeur par des experts.

Selon l’American Academy of Aesthetics, l’élimination non invasive de la graisse corporelle était le top 5 des procédures non invasives aux États-Unis en 2020, avec 140 314 procédures réalisées. Des procédures cosmétiques chirurgicales et non chirurgicales sont disponibles. La liposuccion, les implants mammaires, la chirurgie esthétique, la radiofréquence et d’autres procédures font toutes partie de la chirurgie. Les peelings chimiques, la liposuccion non chirurgicale et les procédures de raffermissement de la peau font partie des techniques non chirurgicales disponibles.

Le segment des appareils d’esthétique faciale devrait détenir la plus grande part en raison de la demande croissante des patients pour les traitements esthétiques du visage, de l’augmentation du revenu disponible et du pouvoir d’achat, et de la population gériatrique mondiale . Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché de l’esthétique médicale vaut 10,47 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 24,84 milliards de dollars d’ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé prévu de 11,4 % de 2022 à 2029.

Étendue du marché mondial de l’esthétique médicale et taille du marché

Le marché de l’esthétique médicale est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

catégorie de produit

laser de beauté

équipements énergétiques

appareil de remodelage du corps

équipement de beauté du visage

Implants esthétiques

équipement de beauté de la peau

Sur la base du type de produit, le marché de l’esthétique médicale est segmenté en lasers cosmétiques, dispositifs énergétiques, dispositifs de remodelage corporel, dispositifs cosmétiques pour le visage, implants cosmétiques et dispositifs cosmétiques pour la peau. Les produits de beauté pour le visage sont subdivisés en produits de comblement dermique, toxine botulique, microdermabrasion et peelings chimiques. Les appareils de remodelage corporel sont en outre subdivisés en appareils de réduction de graisse non chirurgicaux, appareils de réduction de la cellulite et appareils de liposuccion . Les implants cosmétiques sont subdivisés en implants mammaires , implants faciaux et implants fessiers. Les appareils d’épilation sont subdivisés en appareils d’épilation au laser et en appareils d’épilation IPL. Les appareils de beauté de la peau sont en outre segmentés en appareils de resurfaçage au laser, en appareils de raffermissement de la peau non chirurgicaux, en produits de micro-aiguilletage et en appareils de photothérapie.

application

Anti-âge et rides

rajeunissement du visage et de la peau

augmentation mammaire

Modelage corporel et cellulite

détatouage

Maladie vasculaire

Psoriasis et Vitiligo

autre

Sur la base de l’application, le marché de l’esthétique médicale est segmenté en anti-âge et élimination des rides, rajeunissement du visage et de la peau, amélioration des seins, modelage corporel et cellulite, détatouage, lésions vasculaires, psoriasis et vitiligo, etc.

utilisateur final

centre de beauté

Clinique de dermatologie

Hôpital

Spa médical et Centre de beauté

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’esthétique médicale est segmenté en centres esthétiques, cliniques de dermatologie, hôpitaux, spas médicaux et centres de beauté.

canal de distribution

appel d’offres direct

détail

Sur la base des canaux de distribution, le marché de l’esthétique médicale est divisé en appels d’offres directs et en vente au détail.

Analyse / aperçu régional du marché de l’esthétique médicale

Comme mentionné ci-dessus, le marché de l’esthétique médicale est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, application, utilisateur final et canal de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’esthétique médicale sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’esthétique médicale en raison de l’adoption croissante des procédures cosmétiques. De plus, l’incidence croissante des maladies de la peau stimulera davantage la croissance du marché de l’esthétique médicale dans la région au cours de la période de prévision. Le marché de l’esthétique médicale en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la disponibilité de produits technologiquement avancés. En outre, l’accent mis sur l’apparence devrait stimuler davantage la croissance du marché de l’esthétique médicale dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Esthétique médicale

Le paysage concurrentiel du marché Esthétique médicale fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché de l’esthétique médicale sur lequel la société se concentre.

Certains des principaux acteurs du marché de l’esthétique médicale sont Lumenis (Israël), Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co., Ltd. (Chine), Cynosure (États-Unis), Candela Medical (États-Unis), Aerolase Corp. (États-Unis), ARC Laser GmbH (Allemagne), Asclepion Laser Technologies Gmbh (Allemagne), adorable. (États-Unis), Eclipse (États-Unis), Lutronic (Corée), Medical Device Business Services, Inc. (États-Unis), Merz Pharma (Allemagne), Quanta System. (Italie), Sidon. (États-Unis), SharpLight Technologies Inc. (Canada), Syneron Medical Ltd. (États-Unis), Venus Concept. (Canada), Allergan, Inc. (Irlande) et Bausch Health Companies Inc. (Canada), entre autres.

