Le marché de l’esport est en plein essor dans le monde en termes de part, de tendances, de taille, de croissance, de demande, de segments et de prévisions jusqu’en 2028

La du marché atteint 1 165,6 millions USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 20,7 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Certains facteurs clés de la croissance des revenus du marché mondial de l’esport sont l’émergence de cafés sportifs en ligne et l’augmentation des investissements en capital-risque. En outre, le nombre croissant d’événements avec des accords de parrainage majeurs devrait alimenter la croissance des revenus du marché dans un proche avenir.

De nombreux joueurs sont intéressés par les concepts de sports en ligne ou de cafés esports, car ceux-ci permettent de jouer à des jeux sans avoir besoin d’acheter l’équipement requis. Un autre avantage de la gestion d’un café esports est le potentiel de favoriser une attitude compétitive grâce à l’organisation de tournois amateurs. La majorité des cafés esports disposent actuellement d’un équipement de jeu de pointe, ce qui devrait encourager les joueurs à visiter le café esports et, à son tour, stimuler la croissance du marché.

Le marché mondial des sports électroniques évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le marché mondial des sports électroniques étudie le scénario de marché pour offrir des projections de croissance pour l’industrie des sports électroniques pour la période de prévision 2021-2028. Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance potentielles et les limites auxquelles les principaux acteurs de l’industrie pourraient être confrontés pendant toute la durée de la prévision. Le rapport accorde une attention particulière aux composants commerciaux émergents, aux secteurs de niche, aux lancements de produits et aux promotions de marques sur le marché pour aider les lecteurs à élaborer des stratégies d’investissement fructueuses.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’esport en fonction du type de jeu, des flux de revenus, de l’appareil et de la région :

Game Type Outlook (Revenu, USD Million ; 2018–2028 )

première personne (FPS)

Arène de combat en ligne multijoueur (MOBA)

Stratégie en temps réel (RTS)

Joueur contre joueur (PvP) Flux de

revenus Perspectives (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Frais d’éditeur

Parrainage

Droits médias

Marchandises et billets

publicitaire

DispositifOutlook (Revenu, USD Millions; 2018–2028)

Smartphone

Ordinateur

Tablette

Autres

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des sports électroniques est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Activision Blizzard, Inc., Modern Times Group, Nintendo Co., Ltd., FACEIT, Gfinity plc, Tencent Holdings Ltd., Turner Broadcasting System, Inc., Electronic Arts Inc., Valve Corporation et Gameloft SE.

Analyse régionale :

L’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

