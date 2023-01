Le marché de l’équipement de hockey devrait croître à un taux de 4,8 % d’ici la fin de 2028 Le marché de l'équipement de hockey devrait croître à un TCAC de 4,8 % entre 2021 et 2028, date à laquelle il atteindra 603,7 millions de dollars. L'augmentation du nombre de programmes de base dans les écoles, les universités et les clubs est l'une des raisons les plus importantes qui stimulent les ventes d'équipements de hockey dans le monde, selon Data Bridge Market Research, qui examine les facteurs qui stimulent la croissance du marché des équipes de hockey.

Un sport populaire joué avec un bâton et une balle est le hockey. Selon l’habileté du joueur, une variété de bâtons de hockey seront utilisés. Ils sont fabriqués à partir d’une variété de matériaux, y compris la fibre de carbone, l’aramide et d’autres, ce qui les rend solides et légers. Jouer au hockey nécessite un équipement spécial, notamment des équipements de protection tels que des casques, des gants et des chaussures. Ces outils permettent aux athlètes de se déplacer facilement et rapidement sur le terrain.

Le marché est en pleine expansion en raison de plusieurs facteurs importants, notamment des initiatives publiques accrues pour promouvoir la participation au hockey, un intérêt et une participation accrus pour d’autres sports comme le hockey et une couverture de diffusion accrue des matchs internationaux de hockey. Compte tenu de la grande variété de marques et de marchandises d’équipement de hockey, les magasins de sport spécialisés sont l’un des canaux de distribution les plus populaires pour les ventes au détail d’équipement de hockey.

Étendue du marché mondial Équipement de hockey sur glace et taille du marché

Le marché des équipements de hockey est segmenté en fonction du type de produit et du canal de vente. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Selon le type, le marché de l’équipement de hockey a été segmenté en bâtons et balles de hockey, chaussures de hockey et équipements et accessoires de protection.

Sur la base du canal de vente, le marché de l’équipement de hockey est segmenté en magasins spécialisés et magasins d’articles de sport, grands magasins et magasins discount, vente au détail en ligne et autres.

Analyse nationale du marché de l’équipement de hockey.

Le marché Équipement de hockey est analysé et fournit des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type de produit, type de porte, capacité et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Équipement de hockey comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) faisant partie de , le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud comme faisant partie de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché de l’équipement de hockey et continuera de dépasser sa domination au cours de la période de prévision. Ces pays ont déjà commencé à accueillir plusieurs événements de hockey sur glace de niveau international, qui ont successivement favorisé la reconnaissance et la demande d’équipes de hockey sur glace. L’Europe enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la popularité croissante de la marque, de l’augmentation du revenu personnel disponible, de l’augmentation du taux de participation des femmes et des initiatives gouvernementales susceptibles d’augmenter la demande du marché de l’équipement de hockey dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement de hockey

Les acteurs clés couverts par le rapport sur le marché Équipement de hockey sont :

Des joueurs nationaux et mondiaux tels que adidas, Grays International, Osaka Hockey, Mazon Hockey, Gryphon Hockey, Dita International BV, Ritual Hockey, Princess Sportsgear, TK Hockey et Atlas Hockey.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

