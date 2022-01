La taille du marché des accessoires de distribution de sachets devrait croître à un taux significatif de 2,20% pour la période prévue de 2020 à 2027.

Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des équipements de distribution de sachets fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période prévue, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Le montage de distribution de poches est le type de composants d’emballage en matériaux plastiques et métalliques avec des conceptions faciles et efficaces pour la refermeture de poches flexibles. Les sachets sont largement utilisés pour l’emballage de produits alimentaires et de boissons tels que les condiments, les sauces, les jus de fruits, le thé en poudre et le café.

Le rapport sur le marché des dispositifs de distribution de sachets présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – IMPAK CORPORATION, Scholle IPN, Exel Composites, Sonic Packaging Industries, Liquibox, PPC Flexible Packaging LLC, Layfield Group. Ltd., HFM PPC, MJS Packaging, Glonrey Inc., AptarGroup, Inc., Bossar Packaging SA, Sonoco Products Company, WestRock Company et HQC Inc.

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial de la distribution de poche, catégorise la taille du marché mondial de la distribution de poche (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des dispositifs de distribution de poches par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie). Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par matériau (plastique, métal), contenu (produits liquides, produits semi-liquides, produits en poudre ou granulés), industrie d’utilisation finale (aliments, sauces, condiments, crème fouettée, autres produits alimentaires, boissons, boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées , soins personnels et cosmétiques, produits pharmaceutiques, automobile, produits chimiques et adhésifs, autres biens de consommation)

