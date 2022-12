Le marché de l’équipe de camomille à base de plantes affichera une croissance notable d’ici 2029, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

» Le rapport d’activité du marché de l’équipe à base de plantes à la camomille estime que de nouveaux sommets sont possibles sur le marché de l’équipe à base de plantes à la camomille au cours de l’année 2022-2029. Ce rapport marketing donne une étude précise de l’industrie du marché de l’équipe à base de plantes à la camomille qui explique la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements , et les tendances mondiales de l »industrie sont. Le rapport sur le marché mondial comprend tous les profils d »entreprise des principaux acteurs et marques. Le rapport met également en évidence les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l »industrie du marché de l »équipe de camomille à base de plantes par les principaux acteurs Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués de manière appropriée à l’aide de l’analyse SWOT dans le rapport sur le marché de l’équipe de camomille à base de plantes.

Analyse et taille du marché

Le thé est une boisson populaire préparée en faisant bouillir les feuilles et les bourgeons de la plante Camellia sinensis. Le thé est une boisson rafraîchissante qui aide à réduire le stress et qui est largement consommée dans le monde. La tisane de camomille contient beaucoup d’ antioxydants et de flavonoïdes. On pense qu’ils ont des propriétés anticancéreuses et anti-âge, ce qui en fait une option plus saine.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tisanes à la camomille, qui était évalué à 226,9 millions USD en 2021, devrait atteindre la valeur de 504,35 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 10,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Définition du marché

La camomille est une herbe à fleurs qui ressemble à de minuscules marguerites et qui a un léger arôme floral qui sent presque la pomme. Les fleurs et les bourgeons de la plante sont récoltés pour le thé au fur et à mesure que la fleur fleurit, puis séchés pour prolonger leur durée de conservation. Il est cultivé dans le monde entier pour ses bienfaits pour la santé et pour être utilisé dans les tisanes et l’aromathérapie.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de fleur (camomille romaine, camomille allemande, camomille égyptienne), type de produit (sirops, prémélanges, poudre prête à boire, liquide prêt à boire), type d’emballage (thé en vrac, sachets en papier, sachets de thé, emballages en carton, emballage en canette), Canal de distribution (basé sur le magasin, non basé sur le magasin) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Tata Consumer Product Limited (Inde), Unilever (Royaume-Uni), Associated British Foods plc (Royaume-Uni), Vahdam (Inde), Celestial Seasonings (États-Unis), Bombay Burmah Trading Corporation Limited (Inde), Stash Tea (États-Unis), Bigelow Tea ( États-Unis), Shangri-la Tea (États-Unis), Yogi (États-Unis), Mighty Leaf Tea (Canada), Numi, Inc. PBC (États-Unis), ONO TEAS Pvt. Ltd, (Inde), Dilmah Ceylon Tea Company PLC (Sri Lanka), Apeejay Surrendra Group (Inde) Des opportunités Variantes prêtes à boire afin d’élargir leur portefeuille de produits et d’augmenter les ventes globales

Stratégies de marketing innovantes et mentions de célébrités

Efforts des fabricants pour réduire l’empreinte carbone grâce à l’innovation de produits

Dynamique du marché des tisanes à la camomille

Chauffeur:

Changer la préférence des consommateurs pour les consommables biologiques ainsi que l’adoption de pratiques agricoles durables

L’un des facteurs les plus importants de la croissance du marché est la préférence croissante des consommateurs pour des consommables sûrs, sans produits chimiques et sains. De plus, la culture de la tisane de camomille repose sur des processus écologiques, une biodiversité et des cycles adaptés aux conditions locales, ce qui maintient le sol riche et fertile et favorise la biodiversité végétale. Ceci, combiné aux initiatives croissantes prises par les organes directeurs de divers pays pour encourager l’adoption de pratiques agricoles durables par le biais de diverses incitations et subventions, contribue à la croissance du marché.

Changement de mode de vie et demande croissante de l’industrie des soins personnels

Une population active croissante, une demande croissante de produits prêts à l’emploi et des marchés de détail en expansion sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision. La popularité croissante de la camomille en tant qu’ingrédient naturel dans les produits de soins personnels devrait alimenter la croissance du marché mondial des tisanes à la camomille. L’augmentation des niveaux de revenu disponible, l’augmentation des dépenses en aliments et boissons et la sensibilisation croissante des consommateurs aux modes de vie sains devraient également stimuler la croissance du marché des tisanes à la camomille.

Opportunité

Pour réduire leur empreinte carbone, plusieurs fabricants développent des sachets de thé avec un suremballage compostable et biodégradable. Ils introduisent également des variantes prêtes à boire afin d’élargir leur portefeuille de produits et de stimuler les ventes globales. En outre, ils investissent dans des stratégies de marketing innovantes et des recommandations de célébrités, qui devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

