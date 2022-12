Le marché de l’épilepsie devrait croître à un TCAC de 7,78% au cours de la période de prévision

Le marché de l’ épilepsie devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,78% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge Market Research sur le marché de l’épilepsie La epilepsy fournit des analyses et des informations sur différents facteurs qui devraient prévaloir pendant la période de prévision. tout en fournissant ses impacts sur la croissance du marché. L’augmentation des niveaux de sensibilisation à l’épilepsie accélère la croissance du marché de l’épilepsie.

L’épilepsie est considérée comme un problème chronique non transmissible du système nerveux central qui provoque une activité cérébrale anormale, des convulsions, des épisodes de mouvements involontaires et des sensations. Elle peut être déclenchée par des complications prénatales ou périnatales, des malformations congénitales ou des maladies génétiques, un traumatisme crânien grave, une tumeur au cerveau, etc.

Les principaux acteurs inclus dans le rapport sur la marche de l’épilepsie sont LivaNova PLC, GlaxoSmithKline plc., Eisai Co., Ltd., Pfizer Inc., Medtronic, UCB SA, NeuroPace, Inc., GW Pharmaceuticals plc., Novartis AG , Abbott , Industries pharmaceutiques Teva. Ltd, Sunovion Pharmaceuticals Inc., Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., Bausch & Lomb Incorporated, Sanofi, Takeda Pharmaceutical Company Limited., Marinus Pharmaceuticals Inc., Upsher-Smith Laboratories LLC., SK BIOPHARMACEUTICALS, Vertex Pharmaceuticals Incorporated, ESTEVE, Zogenix ., Supernus Pharmaceuticals Inc, DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Ce rapport sur le marché de l’épilepsie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités. en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’analyse stratégique de la croissance du marché, de la taille du marché, de la croissance du marché des catégories, de l’application et du domaine de niche, des parrainages de produits, des lancements de produits, des expansions géographiques, des innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur le marché de l’épilepsie, consultez Contact Data Bridge Market Research pour un résumé analytique,

Portée des services de test analytique des soins de santé et taille du marché

Le marché de l’épilepsie est segmenté en fonction de l’état, du diagnostic et du traitement, du traitement et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base de la maladie, le marché de l’épilepsie est segmenté en épilepsie résistante aux médicaments ou épilepsie incurable, entre autres.

Basé sur le diagnostic et le traitement, le marché de l’épilepsie est segmenté en appareils d’imagerie, tests sanguins, médicaments antiépileptiques, entre autres.

Basé sur le traitement , le marché de l’épilepsie est segmenté en médicaments de première génération, médicaments de deuxième génération et médicaments de troisième génération. Les médicaments de première génération sont subdivisés en phénobarbital, carbamazépine (tegretol), valproate (depakote), éthosuximide (zarontine) et primidone (misoline). Les médicaments de deuxième génération sont subdivisés en lamotrigine (lamictal), lévétiracétam (keppra), brivaracétam (briviact) et pérampanel (fycompa). Les médicaments de troisième génération sont subdivisés en lacosamide, retigabine, eslicarbazépine et pérampanel.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’épilepsie est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, centres de diagnostic.

Analyse au niveau national du marché Services de tests analytiques en santé

Le marché de l’épilepsie est analysé et des informations et des tendances sont fournies sur la taille du marché par pays, condition, diagnostic et traitement, traitement et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’épilepsie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu l’Est et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de «l’Amérique du Sud».

L’Amérique du Nord domine le marché de l’épilepsie en raison de la fréquence des initiatives gouvernementales appropriées. En outre, des efforts considérables de recherche et développement des entreprises stimulent la croissance du marché de l’épilepsie dans la région au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché de l’épilepsie en raison de la sensibilisation accrue des patients au traitement actif de l’épilepsie. En outre, l’émergence de besoins médicaux indispensables dans les pays en développement devrait encore alimenter la croissance du marché de l’épilepsie dans la région dans les années à venir.

La section par pays du rapport sur le marché de l’épilepsie fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des modifications réglementaires sur le marché national qui regroupent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario du marché pour chaque pays. Aussi, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales.

