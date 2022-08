Le marché de l’épigénétique devrait croître à un TCAC de 20,2 % pour atteindre 47,75 milliards USD au cours de la période de prévision

L’épigénétique est la branche de la génétique qui étudie les changements dans les traits cellulaires et physiologiques causés par des facteurs environnementaux ou écologiques qui activent et désactivent les gènes et affectent la capacité des cellules à les lire, indépendamment des changements de génotype. L’épigénétique provoque des changements dans le phénotype d’un organisme, et non dans le génotype, tandis que la séquence d’ADN ou d’ARN sous-jacente reste inchangée. Les mécanismes épigénétiques sont impliqués dans un nombre croissant de maladies et de troubles chroniques, tels que les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes et les maladies neurodégénératives, ainsi que dans les facteurs environnementaux et la nutrition, qui contribuent tous aux processus épigénétiques tels que la méthylation de l’ADN. modifications des histones et ARN non codants.

Le marché de l’épigénétique est évalué à 10,96 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 47,75 milliards de dollars d’ici 2029, selon Data Bridge Market Research, et devrait croître à un TCAC de 20,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Dynamique du marché de l’ épigénétique

chauffeur

Des taux de cancer en hausse

Selon l’Organisation mondiale de la santé, il y a eu plus de 1,8 million de nouveaux cas de cancer dans le monde en 2018 . Selon l’Organisation mondiale de la santé, les pays à revenu faible et intermédiaire représentent environ 70 % des décès par cancer.

Accroître les efforts de R&D

Des organisations telles que l’International Human Epigenome Consortium (IHEC), le National Cancer Institute (NCI) et les National Institutes of Health (NIH) font progresser le financement et le soutien à la R&D et au développement commercial liés à l’épigénétique.

Initiatives gouvernementales croissantes en épigénétique

Le nombre d’entreprises universitaires, pharmaceutiques et biotechnologiques collaborant avec la recherche épigénétique est en augmentation, tout comme l’utilisation de l’épigénétique dans les maladies non cancéreuses.

Chance

De plus, de nouvelles estimations de gains de croissance croissants dans les pays émergents présenteront des opportunités potentielles pour la croissance du marché de l’épigénétique dans les années à venir.

Étendue du marché mondial de l’ épigénétique et taille du marché

Le marché de l’épigénétique est segmenté en fonction du produit, de l’application, de la technologie et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

produit

enzyme

Instruments et consommables

trousse

réactif

Sur la base du produit, le marché de l’épigénétique est segmenté en enzymes, instruments et consommables, kits et réactifs. Les enzymes sont en outre subdivisées en enzymes modifiant l’ADN, enzymes modifiant les protéines et enzymes modifiant l’ARN. Les instruments et les consommables sont subdivisés en séquenceurs de nouvelle génération, qPCR, spectromètres de masse, sonicateurs, etc. Les kits sont en outre subdivisés en kits de conversion au bisulfite, kits de séquençage ChIP, kits de séquençage d’ARN, kits d’amplification du génome entier, kits d’analyse 5-hmC et 5-mC, etc. Les réactifs sont ensuite subdivisés en anticorps, tampons, histones, billes magnétiques, amorces, etc.

application

Oncologie

maladie métabolique

Biologie du développement

Immunologie

Maladies cardiovasculaires

autre

Sur la base des applications, le marché de l’épigénétique est segmenté en oncologie , maladies métaboliques, biologie du développement, immunologie, maladies cardiovasculaires et autres.

La technologie

Méthylation de l’ADN

Méthylation des histones

autre

Sur la base de la technologie, le marché de l’épigénétique est segmenté en méthylation de l’ADN, méthylation des histones et autres.

utilisateur final

Institutions académiques et de recherche

Entreprises pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie

Organisation de recherche sous contrat (CRO)

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’épigénétique est segmenté en institutions universitaires et de recherche, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat (CRO)

Analyse/aperçus régionaux du marché de l’ épigénétique

Comme mentionné ci-dessus, le marché Épigénétique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application, technologie et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’épigénétique sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’épigénétique grâce aux activités de recherche en cours en épigénétique. En outre, la présence d’établissements de santé innovants fournis ainsi que le développement continu de procédures de diagnostic propulseront davantage la croissance du marché de l’épigénétique dans la région au cours de la période de prévision. Le marché de l’épigénétique en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante en raison de l’augmentation du revenu disponible. En outre, la demande clinique croissante et inexploitée des patients devrait encore faire croître le marché de l’épigénétique dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’ épigénétique

Le paysage concurrentiel du marché épigénétique fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché de l’épigénétique sur lequel la société se concentre.

Certains des principaux acteurs du marché Épigénétique sont:

Illumina, Inc. (États-Unis)

Merck & Co. (Allemagne)

Kegan (Allemagne)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Izai Co., Ltd. (japonais)

Novartis (Suisse)

ABCAM PLC (Royaume-Uni)

Diagenode SA (notre société)

ActiveMotif, Inc. (États-Unis)

Société de recherche Zymo. (nous)

Thermo Fisher Scientific (États-Unis)

Centre cellulaire (Allemagne)

syndax (nous)

Biolabs de la Nouvelle-Angleterre (États-Unis)

Epizyme, Inc. (États-Unis)

Domainex (Royaume-Uni)

Agilent Technologies (États-Unis)

PerkinElmer (États-Unis)

Laboratoires Bio-Rad, Inc. (NOUS)

AsisChem Inc. (États-Unis)

Enzo Life Sciences, Inc. (États-Unis)

EpiGentek Group Inc. (États-Unis)

Biovision Inc. (nous)

(pou)

Promega Corporation (États-Unis)

GeneTex, Inc. (États-Unis)

Pacific Biosciences de Californie (États-Unis)

