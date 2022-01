Le marché de l’Épigénétique devrait Afficher une Forte croissance de 2 168 millions USD à TCAC + 13% d’ici fin 2027 | Abcam Plc., Active Motif, Inc., Agilent Technologies, Inc., Diagenode, Illumina Inc

L’épigénétique est un courant de génétique qui implique l’étude des variations de caractères cellulaires et physiologiques initiées par des aspects externes ou écologiques, qui activent et désactivent les gènes et affectent la capacité cellulaire à lire les gènes sans être affecté par des changements de génotype.

Le marché de l’épigénétique était évalué à 772 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 2 168 millions de dollars d’ici 2027, enregistrant un TCAC de + 13% de 2021 à 2027.

L’épigénétique entraîne des changements dans le phénotype d’un organisme plutôt que dans le génotype, dans lequel la séquence d’ADN ou d’ARN sous-jacente reste inchangée. Les altérations épigénétiques sont essentielles au développement car elles sont dynamiques et changent par rapport aux stimuli environnementaux.

Cependant, ces changements peuvent être stables et passer d’une génération à l’autre. La biologie et les expressions génétiques de la plupart des organismes sont affectées par l’épigénétique, ce qui en fait l’un des domaines les plus cruciaux de la génétique du développement et de la biologie moléculaire.

Acteurs Clés

Abcam Plc., Active Motif, Inc., Agilent Technologies, Inc., Diagenode, Illumina Inc., Merck Millipore, PerkinElmer, Inc., QIAGEN N.V., Thermo Fisher Scientific Inc., et Recherche Zymo

Les taux de cancer pourraient encore augmenter de + 50%, pour atteindre 15 millions de nouveaux cas, d’ici 2020, selon le Rapport mondial sur le cancer. Il fournit également des preuves claires que des choix de vie sains et des actions visant à améliorer la santé publique, par les gouvernements et les professionnels de la santé, peuvent prévenir jusqu’à un tiers des cas de cancer dans le monde.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, en 2018, environ 1,8 million de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués dans le monde. Selon l’OMS, près de +70% des décès dus au cancer surviennent dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et seul un pays à revenu faible et intermédiaire sur cinq dispose des données nécessaires pour conduire des politiques liées au cancer.

Cette menace mondiale et étendue de cancer reste un moteur majeur pour le développement de nouveaux traitements anticancéreux qui aident à l’évaluation des risques, au diagnostic précoce et au suivi efficace du traitement.

La résistance des cancers au traitement est un obstacle majeur. Cependant, les médicaments épigénétiques, seuls ou en combinaison avec d’autres médicaments, peuvent être une alternative viable.

Le médicament épigénétique utilisé dans l’étude en laboratoire arrête la capacité des cellules cancéreuses à se cacher du système immunitaire et rend la tumeur vulnérable. Par conséquent, la prévalence croissante du cancer devrait augmenter la croissance du marché de l’épigénétique.

En dehors de cela, le rapport couvre diverses collaborations, fusions et acquisitions, expansions régionales, lancements de nouveaux produits et pipelines de produits pour les principaux acteurs impliqués sur le marché.

Des informations quantitatives et qualitatives évidentes sur les segments sont couvertes dans le rapport ainsi que des analyses prévisionnelles de tous les segments qui devraient modifier le marché à l’avenir sont décrites en détail. L’analyse segmentaire met également en évidence des détails sur différents aspects qui influenceront le marché.

Segmentation du Marché

Par Produit

• Instrument

* Réactifs et kits

* Autres

Par Application

• Oncologie

• immune

* Maladies métaboliques

* SNC / Maladies de la douleur

* Maladies cardiovasculaires

* Autres

Par Technologie

• Méthylation

• Acétylation

* Phosphorylation

* Autres Technologies

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport donne au poursuivant une idée et une compréhension complètes du marché et du scénario de valeur et de volume au niveau régional et national et des éléments essentiels pour l’industrie. Les informations actuelles sur le marché au niveau régional sont étudiées et centrées lors de l’estimation du marché, donnant ainsi au lecteur une idée et des plans spécialisés, des avancées financières ainsi que des avancées récentes du marché à l’échelle mondiale.

