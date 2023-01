Le marché de l’entretien de l’air enregistrera un TCAC de 4,20 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029 La plupart des industries du monde entier ont été négativement touchées ces derniers mois. Cela peut être dû au fait que les opérations de fabrication et de chaîne d'approvisionnement ont connu de graves perturbations en raison de multiples verrouillages préventifs et restrictions imposées par les autorités gouvernementales du monde entier.

Le marché des soins de l’air devrait atteindre 16,65 milliards de dollars d’ici 2029, contre 11,98 milliards de dollars en 2021, avec une croissance à un TCAC de 4,20 % sur la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse détaillée d’experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix. et la consommation de la production. l’analyse, l’analyse des brevets et le progrès technologique.

Le marché mondial du traitement de l’air a explosé ces dernières années avec de nombreux produits dotés de nouveaux systèmes de distribution. Ils ont influencé l’industrie de l’aromathérapie et ont mis davantage l’accent sur la création de l’atmosphère parfaite pour chaque occasion. Le développement d’aérosols parfumés aérosols et non aérosols et de produits à mèche air-liquide ou de gels parfumés fournit une large gamme de produits pour la diffusion de parfum à long terme dans de nombreux types de produits de consommation ou industriels.

Dynamique du marché mondial des soins de l’air

chauffeur

augmentation de la pollution

L’industrie des produits de traitement de l’air connaît une croissance due à plusieurs facteurs. Un facteur important est l’augmentation des niveaux de pollution dans de nombreux pays, tant en développement que développés. Certains des polluants intérieurs les plus courants et les plus toxiques sont le parfum, la fumée de cigarette et les composés organiques volatils du bois de chauffage, les antimites et la laque pour les cheveux. Par conséquent, la hausse des niveaux de pollution devrait alimenter la croissance du marché.

Extension de l’utilisation de produits de purification de l’air dans les véhicules pour l’hygiène.

L’augmentation des agents pathogènes en suspension dans l’air devrait alimenter la croissance du marché de la gestion de l’air au cours de la période de prévision. La sensibilisation accrue à l’hygiène est un facteur majeur qui stimule la demande du marché pour les produits de traitement de l’air. La croissance rapide des ventes d’automobiles et d’autres véhicules devrait alimenter la croissance du marché mondial de la purification de l’air, ainsi que la popularité croissante de l’utilisation des désodorisants dans les véhicules.

Impact du COVID-19 sur le marché du traitement de l’air

Janvier 2022 Yankee Candle Company, Inc. (Newell Brands) lance un parfum inspiré du bien-être. Ces bougies sont conçues pour dynamiser, renouveler et changer l’atmosphère de votre maison. Ces bougies sont fabriquées avec un mélange de cire de soja, d’huiles essentielles et d’une mèche en fibre naturelle.

Étendue du marché mondial des soins de l’air

catégorie de produit

assainisseur d’air électrique

désodorisant bougie

désodorisant liquide

assainisseur d’air en gel

parfum vaporisateur/aérosol

Autre

le prix

bas

Habituel

Haute

Type de client

compte personnel

clientèle

application

salle

coin toilette

auto

canal de distribution

en ligne

portail de commerce électronique

propre portail de l’entreprise

débranché

Hypermarché/Supermarché

boutique sécialisée

autres détaillants indépendants



En savoir plus sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-air-care-market

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des airbags

Le paysage concurrentiel du marché Climatisation fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la société sur le marché Air Care.

Les principaux acteurs opérant sur le marché Air Care sont:

Fujian (Chine)

Hubmar États-Unis)

Air vert (États-Unis)

Vitruve (Canada)

Jacques (Espagne)

Scentsy, Inc, doTERRA (États-Unis)

Scentsy, Inc. (États-Unis)

Mozzin Limited (Chine)

Aura Decor (Inde)

Fleur de lotus (États-Unis)

chandelle (États-Unis)

