Le marché de l’énergie solaire concentrée affichera un TCAC remarquable de 12,90%: part de l’industrie, taille, demande, tendance, croissance de l’entreprise

Le marché de l’énergie solaire concentrée atteindra une valeur estimée de 15,76 milliards USD et croîtra à un taux de 12,90% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Les préoccupations environnementales croissantes concernant les émissions de carbone et les efforts pour réduire la pollution atmosphérique sont un facteur vital qui stimule la croissance de marché de l’énergie solaire concentrée.

L’énergie solaire concentrée est un type d’énergie qui est une génération d’électricité via des miroirs qui concentre les rayons solaires à une température variant entre 400 et 1 000 °C. L’énergie est alors employée dans de nombreuses applications telles que le chauffage de fluide, essentiellement de l’eau ou de l’huile, qui à son tour produit de la vapeur ou de l’air chaud. La vapeur produite est utilisée pour entraîner des turbines et est reliée à un générateur pour produire de l’électricité. Il existe de nombreux types de formes de miroirs et de méthodes de suivi du soleil qui aident à fournir une énergie utile.

L’augmentation du soutien politique du gouvernement pour permettre l’adoption de technologies renouvelables est le facteur vital de l’escalade de la croissance du marché, augmentant également l’intégration efficace des systèmes CSP avec les systèmes de stockage thermique, augmentant la croissance de la demande d’énergie renouvelable, augmentant la demande d’énergie solaire des pays émergents. économiques, la demande croissante d’ énergie propre , l’augmentation des initiatives gouvernementales favorables et la baisse continue du LCOE sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché de l’énergie solaire concentrée. De plus, l’intégration croissante du CSP dans les centrales électriques hybrides et l’utilisation croissante du CSP dans les processus de dessalement et de récupération améliorée du pétrole créeront davantage de nouvelles opportunités pour le marché de l’énergie solaire concentrée au cours de la période de prévision 2021-2028.

Cependant, l’augmentation du coût de la production par rapport à d’autres technologies renouvelables, la disponibilité croissante d’autres alternatives renouvelables et l’augmentation des dépenses en capital sont les principaux facteurs, parmi d’autres, qui agissent comme un frein, et mettront davantage à l’épreuve la croissance de le marché de l’énergie solaire concentrée au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Énergie solaire concentrée

Le paysage concurrentiel du marché de l’énergie solaire concentrée fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’énergie solaire concentrée.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’énergie solaire concentrée sont Abengoa, ACCIONA, GENERAL ELECTRIC, TSK Flagsol, Enel Spa, Suntrace GmbH, BrightSource Energy, Inc., Atlantica Sustainable Infrastructure plc, Shams Power, SolarReserve LLC, ACWA POWER, Eastman Chemical Company ou ses filiales, et Chiyoda Corporation parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché de l’énergie solaire concentrée fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’énergie solaire à concentration, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché de l’énergie solaire concentrée et taille du marché

Le marché de l’énergie solaire concentrée est segmenté en fonction de la technologie, des composants, de l’utilisateur final et du fluide caloporteur. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Basé sur la technologie , le marché de l’énergie solaire concentrée est segmenté en auge parabolique, tour électrique, Fresnel linéaire et système parabolique/moteur.

Sur la base des composants, le marché de l’énergie solaire concentrée est segmenté en champ solaire, bloc d’alimentation et stockage thermique.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de l’énergie solaire concentrée est segmenté en services publics, récupération assistée du pétrole (EOR) et autres.

Le marché de l’énergie solaire concentrée est également segmenté sur la base du fluide caloporteur en sel fondu, à base d’eau, à base d’huile et d’autres fluides caloporteurs.

Analyse au niveau du pays du marché de l’énergie solaire concentrée

Le marché de l’énergie solaire concentrée est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, technologie, composants, utilisateur final et fluide caloporteur, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’énergie solaire concentrée sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché de l’énergie solaire concentrée en raison de l’investissement croissant dans l’énergie solaire concentrée pour alléger les emplacements du réseau, du besoin croissant de produire de l’énergie renouvelable continue pour soutenir la hausse des activités fiscales et de l’augmentation des politiques gouvernementales favorables dans de nombreux pays de cette région. L’Amérique du Nord est la région attendue en termes de croissance du marché de l’énergie solaire concentrée en raison de la poursuite croissante des investissements importants dans le développement, ainsi que du changement d’orientation des investisseurs vers les alternatives d’énergie verte dans cette région.

