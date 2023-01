Le marché de l’emballage sous vide devrait progresser à un TCAC à deux chiffres d’ici 2030

La taille du marché mondial de l’emballage sous vide devrait croître à un TCAC de 5 . 6 % de 2022 à 2030 . L’emballage sous vide ( ou scellage sous vide ) est une forme d’emballage qui implique l’élimination de l’air d’un récipient alimentaire pour assurer sa longévité . Les aliments pour animaux de compagnie, l’alimentation humaine et les produits agricoles sont les principaux utilisateurs finaux de l’emballage sous vide , la viande, la volaille et les fruits de mer étant les principaux utilisateurs finaux dans la catégorie des aliments . L’objectif principal de l’emballage est d’éliminer l’oxygène en fixant le matériau d’emballage au produit pour augmenter la résistance contre l’humidité et les éléments de l’air..

De plus , les produits emballés sous vide sont protégés de l’humidité, de la poussière et d’autres gaz environnementaux et sont de plus en plus préférés par la plupart des fabricants de l’industrie alimentaire mondiale . Un emballage pratique et une manipulation aisée sont les moteurs de l’emballage sous vide . L’augmentation des revenus disponibles et l’urbanisation ont également accru la demande de produits emballés sous vide . L’évolution des tendances de consommation pour les emballages prêts à l’emploi et légers est un moteur clé du marché de l’emballage sous vide .

Avec le nombre croissant de ménages d’une personne et de petites familles, la demande d’emballages de produits compacts augmente . Il a encouragé les détaillants à intégrer divers emballages dans leurs portefeuilles pour répondre aux besoins des clients et minimiser le gaspillage alimentaire . Par conséquent , il a été constaté que la demande d’ emballages sous vide respectueux de l’environnement a créé de nouvelles tendances en matière de sécurité alimentaire, garantissant une durée de conservation plus longue et la commodité des produits alimentaires .

COVID – 19 Impact sur le marché mondial de l’emballage sous vide

Le COVID – 19 a eu un impact sur les entreprises dans toutes les zones géographiques . Malgré d’importants vents contraires macroéconomiques, certains fournisseurs d’emballages ont bénéficié du rythme économique alimentant la croissance des ventes à court terme . De plus, la demande des consommateurs pour les produits protéiques a également augmenté de plus de 70 % pour la deuxième semaine de mars 2020 ( Y – o – Y ) , ce qui devrait créer une demande pour les barquettes et les films souples . De plus, les clients ont augmenté la demande d’emballages à durée de conservation prolongée en raison d’une perturbation de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre des mesures COVID – 19 .

En mars 2020, les marchés de l’épicerie ont considérablement augmenté en raison des fermetures à l’échelle nationale qui permettent uniquement à l’industrie alimentaire de poursuivre ses ventes . Cependant, une baisse à court terme est attendue pendant le COVID – 19 dans l’industrie de l’emballage, y compris le marché de l’emballage sous vide . Parallèlement à la vente au détail hors ligne, la vente au détail en ligne a connu une croissance significative pendant la pandémie, avec des ventes exorbitantes dans les épiceries, qui compléteront la génération de revenus globale sur le marché de l’emballage sous vide . La forte demande d’emballages sous vide provient principalement du segment alimentaire et est généralement persistante en toutes saisons .

Les prix élevés des produits alimentaires haut de gamme devraient avoir un impact considérable sur le marché, tandis que les produits de première nécessité à prix raisonnable augmenteront la demande . La situation post – COVID – 19 de l’Italie a poussé les vendeurs d’emballages à réévaluer et à revoir leurs stocks . Ils redéfinissent leur chaîne d’approvisionnement en réduisant leur dépendance vis – à – vis des fournisseurs transfrontaliers par crainte d’un blocage des routes commerciales .

Dynamique du marché mondial de l’emballage sous vide

Pilotes : augmentation de la durée de conservation

La durée de conservation des produits alimentaires est un facteur essentiel derrière la demande croissante de formats d’emballage sous vide . Conditionner sous vide des produits alimentaires conservés trois à cinq fois plus longtemps qu’un conditionnement traditionnel . Cependant, la durée de conservation dépend également du fait que le produit emballé sous vide est stocké dans un réfrigérateur, un congélateur ou un garde- manger . La majorité des produits alimentaires emballés sous vide sont de la viande , de la volaille et des fruits de mer . L’emballage sous vide implique l’élimination de l’oxygène et de tout air emprisonné dans l’emballage du produit, ce qui est l’une des principales raisons de l’augmentation de la résistance du produit alimentaire à la détérioration . L’effet de l’activité microbienne sur les fruits de mer frais entraîne une perte de saveur et d’odeur, ce qui entraîne un gaspillage . De plus, la sensibilité temporelle impliquée dans la manipulation, le traitement, la conservation et le transport des produits dans la chaîne d’approvisionnement stimule la demande de produits emballés sous vide, permettant une qualité irréprochable et des profits maximaux pour le fournisseur .

Contraintes : Sensibilisation environnementale croissante au plastique

Le principal défi de l’industrie de l’emballage sous vide réside dans les émissions de gaz à effet de serre ( GES ) , qui sont générées principalement en raison de la consommation d’énergie lors de la transformation du plastique . Au cours de la dernière décennie, l’énorme croissance du secteur de la transformation du plastique a entraîné une augmentation de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre associées . Le LDPE, le LLDPE et le HDPE sont largement utilisés dans la fabrication de matières plastiques et sont les résines les plus courantes dans les emballages sous vide . Les émissions de la production à la décomposition du plastique infligent des quantités inimaginables de pollution de l’air et du sol . En supposant que la production de plastique continue de croître au même rythme, d’ici 2025, ces émissions devraient atteindre une gigatonne par an. Avec l’expansion de l’industrie du plastique, en particulier dans la production, les émissions de GES atteindront des proportions alarmantes à l’avenir .

Opportunités : Demande de plastiques à haute barrière

Les plastiques à haute barrière sont des matériaux d’emballage haut de gamme qui maintiennent l’humidité, l’air et d’autres éléments à l’écart de l’article contenu dans l’emballage sous vide . Les emballages haute barrière se présentent sous deux formes différentes : les films haute barrière et les emballages sous vide rétractables haute barrière . Il comprend également l’utilisation de nombreuses couches de matière plastique ( principalement PVDC et EVOH ) pour protéger le pack de l’air et de l’humidité . Pour améliorer la durée de conservation du produit à l’intérieur de l’emballage sous vide avec des saveurs et des arômes riches . Les emballages à haute barrière sont également de plus en plus demandés pour les applications de produits alimentaires et non alimentaires . De plus, la structure à haute barrière présente des propriétés de résistance à la perforation plus robustes, ce qui rend le sac pratiquement insensible à l’usure .

Les risques de détérioration des aliments à n’importe quel point de la chaîne d’approvisionnement ont été une motivation importante pour l’utilisation de matériaux d’emballage à haute barrière . Avec la demande croissante d’emballages à haute barrière dans l’industrie de l’emballage sous vide, il existe également une tendance croissante vers les plastiques recyclables à haute barrière . La sensibilisation des consommateurs aux emballages pratiques et écologiques dans l’industrie alimentaire est également responsable de l’augmentation attendue de la demande d’emballages sous vide à haute barrière .

Portée du rapport

L’étude classe le marché de l’emballage sous vide en fonction du matériau , de l’emballage et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives matérielles ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

PE

PVC

polypropylène

Autres

Par Pack Outlook ( Ventes / Revenus, Millions USD, 2017 – 2030 )

Souple

Rigide

Semi – rigide

Par perspectives des utilisateurs finaux ( ventes / revenus , millions USD, 2017 – 2030 )

Nourriture

La nourriture pour animaux

Produits agricoles

Perspectives par région ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment PE devrait représenter la plus grande part de marché, par matériau

Le marché mondial de l’emballage sous vide est divisé en PE, PVC, PP et autres basés sur le matériau . En 2021, le PE représentait la plus grande part de marché de 40 . 7 % sur le marché mondial de l’emballage sous vide . Les emballages sous vide sont fabriqués en polyéthylène, plus précisément en polyéthylène basse densité ( LDPE ) et en polyéthylène linéaire basse densité ( LLDPE ) . Polyéthylène haute densité ( HDPE ) a été utilisé dans plusieurs applications d’emballage sous vide car il protège les emballages sous vide des acides, des huiles et d’autres substances contaminantes . Les produits qui ne nécessitent aucune exposition à l’oxygène exigent en grande partie du LLDPE, qui est le plus flexible par rapport au LDPE et au HDPE . Les principaux motifs derrière l’utilisation d’emballages en polyéthylène sont la flexibilité, la légèreté, la résistance, la rentabilité et une excellente capacité d’étanchéité .

De plus, le polyéthylène présente une bonne résistance à l’humidité, ce qui permet de conserver plus longtemps le produit emballé sous vide . Les emballages sous vide sont principalement utilisés en couches pour protéger au maximum leur contenu . Le polyéthylène est utilisé avec le polyamide ( nylon ) comme matière première pour fabriquer des emballages souples, dans lesquels le polyéthylène représente environ 70 % du matériau et le polyamide 30 %. Il y a eu une tendance croissante à utiliser des sachets sous vide en polyéthylène dans diverses applications, y compris les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, etc. Les emballages sous vide sont d’excellentes barrières contre les gaz avec une résistance maximale à la perforation et la capacité d’empêcher les aliments d’être endommagés .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de l’emballage sous vide a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 6 . 6 % sur le marché mondial de l’emballage sous vide au cours de la période de prévision . Le marché de l’emballage sous vide a connu une croissance plus saine dans la région APAC, détenant la plus grande part mondiale . L’augmentation de la population, l’urbanisation croissante et l’augmentation des dépenses alimentaires, en particulier en Chine et en Inde, sont les principaux moteurs du marché de l’emballage sous vide en Asie-Pacifique . La consommation d’aliments emballés a considérablement augmenté avec la population de l’APAC .

De plus, le grand nombre de petits et grands points de vente est certainement un pilier de la croissance du marché de l’emballage sous vide . L’augmentation des dépenses alimentaires et la demande croissante de viande et de fruits de mer contribuent également au marché de l’emballage sous vide de l’APAC . La sélection des matériaux dans ces pays est importante car les gens recherchent des produits de haute qualité avec une durée de conservation plus longue . La région APAC a besoin de sachets sous vide à bas prix et d’emballages sous vide de première qualité . L’emballage sous vide flexible pour les aliments et les aliments pour animaux de compagnie devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision .

Principaux acteurs du marché

Le marché de l’emballage sous vide est de nature légèrement concentrée, avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que CVP Systems, Inc. , Sealed Air Corporation, Bemis Company, Inc . , ULMA Packaging, Linpac Packaging Limited, Coveris Holdings S . Un . , Berry Plastics Corporation, Multisorb Technologies, Inc . , Orics Industries, Inc . , et Amcor Limited . Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale .