Le marché de l’emballage intelligent enregistré au TCAC de 6,58% jusqu’en 2029 Les rapports fournissent des détails sur l’analyse, la part, la croissance, la demande et la taille de l’industrie

Le rapport universel sur les emballages intelligents explique une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. Ce rapport d’étude de marché s’avère être une source précieuse d’informations avec laquelle les entreprises peuvent obtenir une vue télescopique des tendances actuelles du marché de l’emballage intelligent, des demandes et des préférences des consommateurs, des situations du marché, des opportunités et de l’état du marché. De plus, il contient également toutes les informations, y compris la définition du marché, les classifications, les développements clés, les applications et les engagements, ainsi que les actions détaillées des acteurs clés en ce qui concerne les lancements de produits, les coentreprises, les développements, les fusions et acquisitions et leurs effets en termes des ventes, des importations, des exportations, des revenus et des valeurs CAGR.

Analyse du marché et aperçu du marché des emballages intelligents

Le marché des emballages intelligents devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 6,58 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Liste des principaux acteurs du marché de l’emballage intelligent : 3M, Sealed Air, Bemis Company, Inc., Point Five Packaging, LLC, Mocon Denmark Holding ApS, Praxair Technology, Inc., Amcor plc, Avery Dennison Corporation, RR Donnelley & Sons Company , Stora Enso, DuPont de Nemours, Inc., American Thermal Instruments, Crown, Ampacet Corporation, Multisorb, Timestrip UK Ltd., ULMA Group, WestRock Company, UPM, LCR Hallcrest

Portée du marché mondial des emballages intelligents et taille du marché

Le marché de l’emballage intelligent est segmenté en fonction du type, de la technologie d’emballage, de la fonctionnalité d’emballage et de la verticale de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Le marché des emballages intelligents sur la base du type a été segmenté en emballages actifs, emballages intelligents, emballages interactifs, emballages à perméabilité contrôlée et emballages sous atmosphère modifiée. Les emballages actifs ont été segmentés en antimicrobiens, pièges à gaz, contrôle de l’humidité, contrôle de la corrosion et autres. Les piégeurs de gaz sont en outre segmentés en piégeurs d’oxygène, piégeurs et générateurs de dioxyde de carbone et piégeurs d’éthylène (éthane). Les emballages intelligents sont sous-segmentés en tant qu’indicateurs et dispositifs de suivi. Les indicateurs sont ensuite subdivisés en indicateurs temps-température, indicateur de gaz, indicateurs de qualité et encre thermochromique. Les dispositifs de suivi sont également segmentés en détection d’identification par radiofréquence (RFID) et communication en champ proche (NFC).

Sur la base de la technologie d’emballage, le marché a été classé en indicateurs, capteurs et supports de données. Les capteurs ont été subdivisés en biocapteurs et capteurs de gaz. Les supports de données ont été sous-segmentés en codes à barres, détection d’identification par radiofréquence (RFID), codes matriciels 2D, codes de réponse rapide et codes matriciels augmentés.

Basé sur la fonctionnalité de l’emballage, le marché de l’emballage intelligent comprend la protection, le confinement, la communication et la commodité.

Le marché des emballages intelligents a également été segmenté en fonction de l’utilisation finale verticale dans les aliments, les boissons, les soins de santé, les soins personnels, l’automobile, la logistique et autres. D’autres consistent en des produits électroniques.

Analyse de marché:

L’emballage intelligent est essentiellement un emballage intégré à différentes technologies telles que les biocapteurs et la technologie d’identification par radiofréquence. Il s’agit d’un ensemble de méthodes d’emballage avancées et de l’intégration de diverses méthodes technologiques innovantes applicables à l’emballage de contenus de nature sensible et nécessitant une meilleure traçabilité. Les solutions d’emballage intelligentes permettent aux consommateurs de recueillir de plus amples informations sur la qualité et la fraîcheur du contenu, ce qui contribue à améliorer les niveaux de commodité et de sécurité et peut même prolonger la durée de conservation globale du contenu de manière efficace.

La demande croissante de solutions d’emballage à température contrôlée de la part des industries agro-alimentaires et pharmaceutiques en raison de leur contenu sensible à la température est à l’origine de la croissance de la valeur marchande. De plus, les entreprises qui sont dans ce secteur utilisent de nos jours des étiquettes pour l’identification des pièces, une image de marque qui incite davantage à la demande du marché. Cependant, les coûts élevés de mise en œuvre et de production créeront initialement des obstacles au taux de croissance du marché.

Le nombre d’innovations technologiquement avancées présentées par les principaux acteurs du marché offre des opportunités rentables pour la croissance du marché. Le manque de sensibilisation des différents consommateurs, qui se traduit par un manque de préférence pour ces solutions intelligentes, devrait freiner davantage le taux de croissance du marché, entraînant des défis pour le taux de croissance du marché.

Opportunités de marché :

Croissance de la prise de conscience des avantages du marché des emballages intelligents

Demande croissante d’emballages intelligents

Opportunités croissantes de recherche et développement

Table des matières: Rapport d’étude de marché mondial sur les emballages intelligents

Chapitre 1 : Présentation de l’industrie mondiale des emballages intelligents

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché mondial des emballages intelligents

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4 : Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Offres mondiales (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6: Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Chapitre 8: Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/commerçants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13: Période de prévision du marché mondial des emballages intelligents

Chapitre 14 : L’avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie , Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’écouvillon de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de la part mondiale par rapport à la région et la part des fournisseurs.

