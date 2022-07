Le marché de l’emballage en vrac rigide assistera à une accélération de la croissance au cours de la période 2022-2030

La taille du marché mondial de l’emballage en vrac rigide était évaluée à XX millions de dollars américains en 2021 et le chiffre d’affaires total devrait augmenter de XX % de 2022 à 2030, pour atteindre près de XX millions de dollars américains. Le rapport sur le marché mondial des emballages en vrac rigides est une analyse complète de l’industrie, du marché et des principaux acteurs. Le rapport a couvert le marché par la demande et l’offre par segments. Le rapport mondial sur les emballages en vrac rigides fournit également les tendances par segments de marché, technologies et investissements dans un paysage concurrentiel.

Aperçu du marché mondial de l’emballage en vrac rigide:

L’emballage est devenu un élément essentiel du cycle de vie de tout produit, principalement parce qu’il protège et maintient un produit contre les dommages tels que les fuites, la contamination, les dommages, etc., tout au long du transport, de la consommation et du stockage. L’une des principales préoccupations des fabricants de produits sensibles est d’atteindre le plus haut niveau de sécurité des produits à toutes les étapes du cycle de vie du produit. De plus, les articles sensibles nécessitent un emballage rigide. Les emballages en vrac rigides sont généralement utilisés pour emballer des denrées périssables telles que des aliments et des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques. La fonction principale des emballages en vrac rigides est de protéger ces produits du point de fabrication au point de distribution.

Accédez à un exemple de rapport PDF @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00110

Dynamique du marché mondial de l’emballage en vrac rigide:

Conducteurs:

Au cours de la période de prévision, les secteurs croissants de la chimie, de la pharmacie, de l’alimentation et des boissons dans le monde devraient stimuler la croissance du marché des emballages en vrac rigides. En outre, la demande croissante de conteneurs de vrac réutilisables en raison de leur rentabilité par rapport aux conteneurs plus petits devrait soutenir la croissance du marché. L’urbanisation et l’industrialisation rapides devraient également stimuler les industries manufacturières et de la construction, en particulier dans de nombreux pays émergents, ce qui est susceptible d’améliorer la production de différents produits chimiques, soutenant ainsi l’expansion du marché des emballages en vrac rigides. En outre, les accords commerciaux entre divers pays du monde devraient accroître les importations et les exportations entre ces pays, soutenant ainsi la croissance du marché. En outre, une préférence croissante pour les contenants réutilisables de plus grande valeur, qui sont considérés comme plus rentables que les contenants plus petits avec des durées de conservation limitées, devrait stimuler la demande d’emballages en vrac rigides tout au long de la période projetée. De plus, la production croissante de pétrole et de gaz devrait alimenter le besoin futur d’emballages en vrac rigides.

Contraintes:

Étant donné que les matériaux utilisés dans les emballages en vrac rigides sont déclarés dangereux, l’organisme de réglementation des États-Unis a imposé des règles d’emballage sévères. De plus, ces organismes limitent fréquemment la recyclabilité des matériaux utilisés dans les emballages. Ces problèmes limiteront très probablement la demande d’emballages en vrac rigides tout au long de la période projetée. En outre, la concurrence croissante des emballages souples devrait étouffer la croissance des emballages en vrac rigides tout au long de la période projetée.

Analyse du segment de marché mondial des emballages en vrac rigides :

Basé sur le matériau, le matériau plastique est largement utilisé pour les emballages en vrac rigides sur le marché. Le polyéthylène haute densité et le polypropylène sont deux polymères couramment utilisés dans la fabrication de produits d’emballage en vrac rigides. Le polyéthylène haute densité est un type de polyéthylène qui présente de nombreuses caractéristiques avantageuses telles qu’une forte barrière contre l’humidité, une résistance élevée à la traction et une grande résistance à la plupart des solvants, entre autres, ce qui le rend parfait pour la fabrication de différents articles d’emballage en vrac rigides. Sur la base du produit, le segment des conteneurs pour vrac intermédiaires devrait connaître la plus forte croissance du marché. Les GRV sont principalement utilisés pour le stockage et la manutention de matériaux dans les industries pétrolière et gazière, chimique et pétrochimique. De plus, les IBC offrent la sécurité des produits et des options d’emballage rentables, ainsi que contribuer à réduire les coûts totaux d’emballage en raison de caractéristiques telles que de nombreuses utilisations, une capacité de stockage élevée et la compatibilité avec divers produits industriels. Selon les données commerciales du Royaume-Uni, les exportations totales de marchandises en avril 2019 se sont élevées à 29,9 milliards d’euros. Il s’agit d’une réduction de 3,8 milliards d’euros (11 %) par rapport au mois précédent, mais d’une augmentation de 1,8 milliard d’euros (6,5 %) par rapport à avril 2018. En outre, la demande croissante de réutilisation et d’emballages écologiques a incité à utiliser du vrac consigné. conteneurs, notamment pour l’exportation. La demande de conteneurs résistants à la corrosion pour le stockage et la manutention de liquides dangereux et non dangereux a alimenté l’utilisation de conteneurs pour vrac intermédiaires dans les industries chimiques, pharmaceutiques, alimentaires et des boissons, et des huiles et lubrifiants. Basé sur l’utilisateur final, le segment pharmaceutique devrait croître à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que la hausse des taux de maladies chroniques devraient faire augmenter la demande de divers produits pharmaceutiques. De plus, la demande croissante de médicaments, en particulier dans plusieurs pays émergents, devrait contribuer à la croissance globale du secteur pharmaceutique, en stimulant le marché des emballages en vrac rigides.

Sur le plan géographique, la région Amérique du Nord devrait croître à un TCAC significatif de XX % du marché au cours de la période de prévision. L’existence d’importants acteurs du marché et d’industries manufacturières fortes, telles que les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, l’alimentation et les boissons et l’automobile, soutient l’industrie de l’emballage en vrac rigide aux États-Unis. Le pays est également le troisième exportateur mondial, après seulement la Chine et l’Union européenne, et le deuxième importateur mondial de matières premières. Ces articles comprennent principalement les machines industrielles, les équipements médicaux, les produits pétroliers et les composants et fournitures automobiles. En outre, l’APAC devrait contribuer le plus au marché de l’emballage en vrac rigide en raison d’une augmentation de l’activité de construction et industrielle. Le secteur en expansion des déménageurs et des emballeurs en Inde et en Chine devrait stimuler la croissance du marché des emballages en vrac rigides au cours de la période de prévision. L’objectif du rapport est de présenter une analyse complète du marché mondial de l’emballage en vrac rigide aux parties prenantes de l’industrie. L’état passé et actuel de l’industrie avec la taille et les tendances prévues du marché sont présentés dans le rapport avec l’analyse de données complexes dans un langage simple.

Le rapport couvre tous les aspects de l’industrie avec une étude dédiée des principaux acteurs qui incluent les leaders du marché, les suiveurs et les nouveaux entrants. Les analyses PORTER, SVOR, PESTEL avec l’impact potentiel des facteurs micro-économiques du marché ont été présentées dans le rapport. Les facteurs externes et internes censés affecter positivement ou négativement l’entreprise ont été analysés, ce qui donnera aux décideurs une vision futuriste claire de l’industrie. Le rapport aide également à comprendre la dynamique du marché mondial des emballages en vrac rigides, sa structure en analysant les segments de marché et à projeter la taille du marché mondial des emballages en vrac rigides. Représentation claire de l’analyse concurrentielle des acteurs clés par produit, prix, situation financière, portefeuille de produits, stratégies de croissance,

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00110

Marché de l’emballage en vrac rigide, par matière première

• Bioplastiques

• Polyéthylène

• Polyéthylène téréphtalate

• Polystyrène

• Autres

Marché de l’emballage en vrac rigide, par type

• Bouteilles et bocaux

• Produits en vrac rigides

• Barquettes

• Pots, gobelets et pots

• Autres

Marché de l’emballage en vrac rigide, par application

• Nourriture

• Boissons

• Santé

• Cosmétiques et articles de toilette

• Industrie

• Autres

Marché de l’emballage en vrac rigide, par géographie

• Amérique du Nord

• Europe

• Asie-Pacifique

• Reste du monde

Joueurs clés

Le rapport d’étude «Global Rigid Bulk Packaging Market» fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur le marché mondial. Les principaux acteurs du marché sont Mondi PLC, Greif Inc, Nefab AB, SCHÜTZ, KGaA, Sonoco Products Company, Bemis Company Inc, The Cary Company, Taihua Group, Hoover Container Solutions et Cleveland Steel Container.