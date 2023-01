Le marché de l’emballage en fibre de palme enregistrera la croissance du TCAC la plus élevée de 5,1 % jusqu’en 2029 : analyse par segmentation, analyse des concurrents, recherche de produits et tendances futures

Un rapport complet sur le marché de l’emballage en fibre de palme identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités dans l’industrie de l’emballage en fibre de palme avec une analyse des fournisseurs, des régions géographiques, des types et des applications. Cette étude de marché estime l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Ce rapport d’analyse de l’industrie s’est avéré être un document indispensable pour tous les passionnés du marché, les décideurs politiques, les investisseurs et les participants. Le rapport d’étude de marché sur les emballages en fibre de palme est un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, les parts de marché, les segments clés et l’analyse géographique.

Un bon rapport d’étude de marché précis est l’épine dorsale lorsque votre entreprise prospère face à la concurrence. Un rapport fiable sur le marché des emballages en fibre de palmier donne aux clients une vue panoramique du paysage concurrentiel afin qu’ils puissent planifier leurs stratégies en conséquence. Ce rapport d’étude de marché fournit un aperçu détaillé des spécifications des produits, de la technologie, des types de produits et de l’analyse de la production, en tenant compte de facteurs clés tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Le rapport marketing primé sur l’emballage en fibre de palmier est fourni aux clients avec un engagement total et les meilleurs services garantis conformément à leurs exigences.

Analyse du marché et aperçu du marché mondial des emballages en fibre de palme

Le marché des emballages en fibre de coco devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre l’USD. 855 177 520 d’ici 2029.

La fibre de palmier est une fibre biodégradable obtenue à partir de produits de palmier tels que les feuilles et les fruits. La fibre de palme a acquis une immense popularité dans le secteur de l’emballage car ces sous-produits sont respectueux de l’environnement et ont le potentiel de remplacer l’utilisation des plastiques dans l’industrie de l’emballage. La fibre de palmier est extraite de deux manières. L’une des méthodes d’extraction est à travers le fruit du palmier. L’huile de palme est extraite à partir du fruit et les déchets générés après l’extraction de l’huile peuvent être utilisés comme fibre de palme. Une autre méthode d’extraction consiste à utiliser des coques de feuilles de palmier par un processus chimique pour extraire les fibres en les soumettant à un processus de dégommage chimique à 100 ° C pendant 2 heures et demie. La fibre de palme présente de nombreux avantages, notamment être peu coûteuse, naturellement disponible et avoir une empreinte carbone plus faible que les autres.

En octobre 2021, Heng Huat Resources Group Berhad a acquis MG Furniture Sdn Bhd. L’une des principales caractéristiques de l’acquisition était de renforcer les capacités de production de fibre de palme de l’entreprise. Cette acquisition aidera l’entreprise à élargir son marché régional.

En janvier 2020, Nextgreen Global Berhad a conclu un partenariat avec IHI Corp et Nomura Holdings Inc. Une caractéristique clé de ce partenariat était le développement de produits de technologie verte. Cela comprend également des solutions d’emballage innovantes. Cela a aidé l’entreprise à élargir son marché.

Étendue du marché et marché mondial de l’emballage en fibre de palmier

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des emballages en fibre de palme sont Heng Huat Resources Group Berhad, CKF Inc. et Global Green Synergy Sdn. Bhd., Nextgreen Global Berhad, PALM CO., PalmFil, ADVANCED PAPER FORMING, buhl-paperform GmbH, Dentaş, Atlantic Pulp et autres. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Étendue du marché mondial des emballages en fibre de palmier et taille du marché

Le marché des emballages en fibre de coco est segmenté en fonction de la source, du processus, du produit et de l’application. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès au marché, et de déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base de la source, le marché de l’emballage en fibre de palmier en Asie-Pacifique est segmenté en bois et non bois. En 2022, le segment non ligneux devrait détenir une plus grande part du marché des emballages en fibre de palme, en raison de facteurs tels que la demande croissante d’emballages biodégradables de FMCG à travers le monde, entraînant une énorme demande de produits d’emballage et de contenants jetables tels que comme . fabriqué à partir de feuilles de palmier. De plus, les contenants jetables fabriqués à partir de fibre de palme devraient jouer un rôle majeur dans la croissance du segment en raison de leur bonne résistance et de leur résistance à la rupture ou aux fuites.

Sur la base du processus, le marché de l’emballage en fibre de palme en Asie-Pacifique est segmenté en thermoformage, paroi épaisse, transport et autres. En 2022, le segment du thermoformage devrait détenir une plus grande part du marché des emballages en fibre de palme. Des facteurs tels que la demande croissante de fibres de palme thermoformées biodégradables parmi les consommateurs devraient propulser la croissance du segment. Les produits d’emballage alimentaire thermoformés en fibre de palme tels que les barquettes, assiettes, gobelets, etc. sont largement utilisés et cela devrait constituer un moteur majeur de la croissance du segment.

Sur la base du produit, le marché des emballages en fibre de palmier en Asie-Pacifique est segmenté en assiettes, plateaux, gobelets, coquilles, bols et autres. En 2022, le segment des barquettes devrait détenir une plus grande part du marché des emballages en fibre de palme, en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à l’utilisation de produits verts, de l’utilisation croissante de barquettes en céramique et d’autres produits dans les produits d’emballage. Les produits en fibre de palme sont également supérieurs pour assurer la sécurité de ces produits, ce qui devrait être un contributeur majeur à la croissance du segment.

Sur la base de l’application, le marché de l’emballage en fibre de palme en Asie-Pacifique est segmenté en aliments et boissons, industrie, cosmétiques, logistique, électricité et électronique, pharmaceutique et autres. En 2022, le segment des aliments et boissons devrait détenir une plus grande part du marché des emballages en fibre de palme en raison de la demande croissante de produits verts qui contribuent à préserver l’environnement. Le segment FMCG peut répondre à la croissance du segment en adoptant des produits biodégradables pour l’emballage, tels que la fibre de palme, la pâte de bois, etc., qui représentent la plus grande part des besoins en emballage où une énorme quantité de plastique est utilisée dans l’emballage.

