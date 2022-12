Le marché de l’emballage en carton ondulé en Asie-Pacifique croîtra à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision 2022-2029 Augmentation des emballages en carton ondulé de petite et moyenne taille dans l'industrie de l'emballage des aliments et des boissons et augmentation des préférences pour les produits en carton ondulé recyclés dans l'industrie de l'emballage.

Le marché de l’emballage en carton ondulé en Asie-Pacifique devrait atteindre une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 6,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 153 222,26 millions USD d’ici 2029.

Augmentation des emballages en carton ondulé de petite et moyenne taille dans l’industrie de l’emballage des aliments et des boissons et augmentation des préférences pour les produits en carton ondulé recyclés dans l’industrie de l’emballage. Pour répondre à la demande croissante de produits d’emballage en carton ondulé dans les secteurs de la construction et de l’électronique, certaines entreprises étendent leurs capacités de production par le biais d’acquisitions, de coentreprises et de lancements de produits dans différentes régions.

Les produits d’emballage en carton ondulé sont conçus pour offrir une protection extrême aux produits fragiles, lourds, volumineux ou de grande valeur pendant le stockage et le transport. L’emballage en carton ondulé multicouche ajoute de la rigidité au produit d’emballage et le rend plus résistant que le carton moyen. Différents types de revêtements sont utilisés dans le carton ondulé pour assurer la résistance, tels que : B. kraftliner, testliner et chip liner.

Il existe différents types d’emballages en carton ondulé, par ex. B. monophasé, simple paroi, double ondulé, triple ondulé et autres. L’emballage en carton ondulé monophasé est constitué d’une seule cannelure et d’une ou deux feuilles de carton linéaire. Pour les emballages en carton ondulé à simple paroi, une feuille de carton ondulé est collée et prise en sandwich entre deux feuilles de carton doublure.

Le double ondulé fait référence à ce type d’emballage en carton ondulé, qui se compose de deux couches de carton ondulé collées entre trois couches de carton doublure. Le triple ondulé fait référence à ce type d’emballage en carton ondulé, qui est considéré comme le plus solide de tous les types d’emballage en carton ondulé car il se compose de trois couches de carton ondulé et de la couche supérieure à quatre couches.

L’augmentation des achats de boîtes en carton ondulé léger dans toutes les industries devrait stimuler la croissance du marché, cependant, les réglementations gouvernementales strictes sur l’emballage des produits devraient limiter le marché de l’emballage en carton ondulé en Asie-Pacifique. L’augmentation des acquisitions et des collaborations entre entreprises devrait créer des opportunités de croissance pour le marché, mais le manque de sensibilisation à la durabilité des emballages pose un défi majeur à la croissance du marché.

Étendue du marché et taille du marché des emballages en carton ondulé

Sur la base des matières premières, le marché de l’emballage en carton ondulé en Asie-Pacifique est segmenté en carton doublure et en support. En 2022, le segment du carton doublure devrait dominer le marché de l’emballage en carton ondulé en Asie-Pacifique en raison de ses techniques de conversion simples, de son efficacité améliorée et de sa facilité d’utilisation. Cependant, la quantité limitée d’amidon limite sa consommation sur le marché.

Sur la base du segment de style, le marché de l’emballage en carton ondulé Asie-Pacifique est segmenté en boîtes à fentes, télescopes, chemises, plateaux, papiers découpés à l’emporte-pièce, intérieurs découpés à l’emporte-pièce, feuilles et plis paravent. En 2022, le segment des boîtes à sous devrait dominer le marché en Asie-Pacifique en raison de son application croissante dans l’industrie alimentaire et des boissons. La facilité de disponibilité sur le marché est le moteur du segment des boîtes à fentes sur le marché Asie-Pacifique.

Analyse au niveau national du marché Emballage en carton ondulé

Le marché de l’emballage en carton ondulé est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, matière première, style, qualité et utilisation finale, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Emballage en carton ondulé sont la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Indonésie, Hong Kong, Taïwan, Singapour, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La Chine devrait dominer la région Asie-Pacifique car la Chine a été le plus grand producteur et consommateur d’emballages en carton ondulé, ce qui devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. L’essor des ventes d’aliments et de boissons transformés, en particulier sur le marché intérieur, est à l’origine de la croissance robuste du marché chinois.

Paysage concurrentiel de Emballage en carton ondulé et analyse de la part de marché

Le paysage concurrentiel du marché Emballage en carton ondulé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines de test de produit, les approbations de produit, les brevets, l’étendue et l’étendue du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’orientation de l’entreprise par rapport au marché de l’emballage en carton ondulé.

Certains des principaux acteurs du marché de l’emballage en carton ondulé incluent International Paper, Mondi, NEFAB GROUP, Oji Holdings Corporation, NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD., Rengo Co., Ltd., entre autres. et air scellé.



