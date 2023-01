Le marché de l’emballage du commerce électronique gagnera une traction substantielle jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des emballages de commerce électronique était estimée à 29,9 milliards USD en 2021 et atteindrait 75,09 milliards USD d’ici 2027 , enregistrant un TCAC de 16,59 % sur la période de prévision (2021-2027). Le dernier développement sur le marché du commerce électronique est l’achat en ligne transfrontalier. Il a révolutionné l’expérience d’achat grâce à ses offres attrayantes et à la disponibilité souhaitée des produits. Le commerce électronique se développe en raison de la pénétration croissante d’Internet, le choix des biens d’achat stimule les solutions d’emballage.

Facteurs affectant le marché des emballages de commerce électronique au cours de la période de prévision

La prise de conscience croissante parmi les consommateurs de l’augmentation des déchets plastiques dans le monde, de nombreuses entreprises ont commencé à se concentrer sur des emballages durables et respectueux de l’environnement pour éviter les emballages en plastique pour leurs emballages. De plus, avec la croissance des progrès technologiques, les entreprises développent des stratégies efficaces et des emballages de commerce électronique respectueux de l’environnement, créant des opportunités lucratives pour exploiter le marché à l’échelle mondiale.

Le gouvernement a imposé des règles et des réglementations strictes sur les emballages en carton ondulé et la préoccupation croissante des consommateurs pour la sécurité environnementale des emballages en plastique. Cependant, il y a un manque de croissance dans les pays sous-développés en raison du faible taux d’alphabétisation ; les gens se concentrent sur la manière traditionnelle d’acheter des biens. Ceci, à son tour, limite la croissance du marché de l’emballage du commerce électronique.

Impact du COVID-19 sur le marché des emballages de commerce électronique

Après le déclenchement de la pandémie de COVID-19, la demande de livraison en ligne de produits d’épicerie et d’autres articles ménagers a gagné en popularité. Le gouvernement a encouragé les entreprises de commerce électronique à agir comme une frontière dans la pandémie de COVID-19 et à aider les gens à maintenir une distance sociale. Par conséquent, une croissance substantielle des emballages de commerce électronique peut être attendue en 2020. Au milieu de l’épidémie, les entreprises de commerce électronique ont connu une double croissance, principalement d’avril à juin 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des emballages de commerce électronique basée sur le matériau et l’application.

Le marché de l’emballage du commerce électronique a été segmenté en fonction du matériau –

Emballage de protection

Boîtes en carton ondulé

Polysacs

Enveloppes de sécurité

Autres

Le marché de l’emballage du commerce électronique a été segmenté en fonction de l’application –

Vêtements & Accessoires

Électronique grand public

Ameublement

Nourriture et boissons

Produits de soins personnels

Autres

Perspectives régionales du marché de l’emballage de commerce électronique

Le marché de l’emballage du commerce électronique a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe et le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des emballages pour le commerce électronique, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché de l’emballage du commerce électronique au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des emballages de commerce électronique comprennent –

Le marché de l’emballage du e-commerce est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs de l’emballage de commerce électronique opérant sur le marché mondial comprennent –

Amcor Plc

Emballage Crawford

DS Smith

Géorgie-Pacifique

Papier international

Klabin SA

Lil Packaging États-Unis

Mondes

NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD.

Orora Packaging Australia Pty Ltd

Société d’emballage d’Amérique

RAJAPACK Ltd

EMBALLAGES RENGO INC.

Roberts PolyPro, Inc.

Emballage Salazar, Inc.

SAN DIEGO PAPER BOX COMPANY

Air scellé

Schtroumpf Kappa

Carton spartiate

La coopérative Box.

Le rapport sur le marché des emballages de commerce électronique fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des emballages de commerce électronique couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de l’emballage de commerce électronique comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

