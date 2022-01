Le marché de l’emballage des Services alimentaires atteindra 100 715,0 Mn de Dollars américains d’ici 2027, à l’échelle mondiale, d’ici 2027 à un TCAC de 5,3 % : Les Partenaires Insight

Selon notre dernière étude de marché sur le « Marché des Emballages pour Services Alimentaires jusqu’en 2027 – Analyse et Prévisions Mondiales Par Matériau (Plastique, Métal, Autres); Type d’emballage (Flexible et Rigide); Application (Boissons, Plats préparés, Fruits et Légumes, Boulangerie et Confiserie, Produits laitiers, Autres) », le marché a représenté 63 605,3 Mn de dollars AMÉRICAINS en 2018 et devrait croître à un TCAC de 5,3% au cours de la période 2018-2027 pour atteindre 100 715,0 Mn de dollars américains en 2018. 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés de la croissance du marché et les acteurs de premier plan ainsi que leurs développements sur le marché.

Amcor plc, Ball Corporation, Berry Global, Inc., Dow Inc., DS Smith PLC, Genpak LLC, Huhtamäki Oyj, Reynolds Group Holdings Limited, Sealed Air Corporation, WestRock Company sont parmi les principales sociétés opérant sur le marché mondial de l’emballage de services alimentaires. Ces acteurs du marché se concentrent sur la fourniture de produits de haute qualité avec différentes qualités et propriétés supérieures. Ces entreprises ont réalisé l’immense potentiel du marché de l’emballage des services alimentaires, ce qui les oblige à se concentrer sur l’expansion, les acquisitions et le développement de nouveaux produits.

Le marché mondial de l’emballage des services alimentaires est stimulé par des facteurs tels que la demande croissante de produits alimentaires RTC et RTE de la part des utilisateurs finaux et l’utilisation de l’automatisation et des modifications des réglementations en matière de sécurité alimentaire par diverses organisations gouvernementales telles que l’IED. Cependant, la nature complexe de la chaîne d’approvisionnement des emballages des services alimentaires devrait freiner la croissance du marché des emballages des services alimentaires au cours de la période de prévision. Les préoccupations croissantes liées à l’environnement et à la santé humaine ont accru la demande de solutions d’emballage recyclables, réutilisables et respectueuses de l’environnement, ce qui devrait offrir des opportunités lucratives aux acteurs de l’industrie de l’emballage des services alimentaires.

Aperçu du Marché

Prolifération des capacités de production de produits d’emballage

La demande d’emballages alimentaires augmente à un rythme élevé en raison de l’intérêt croissant des consommateurs pour la consommation de produits frais avec une durée de conservation prolongée et une qualité contrôlée. Ce facteur aide les fabricants d’emballages alimentaires à concevoir et à développer de nouveaux emballages sûrs. D’un autre côté, l’augmentation de la population mondiale exerce une pression supplémentaire sur les secteurs de la production alimentaire pour qu’ils adoptent des solutions améliorées d’emballage alimentaire afin de réduire le gaspillage alimentaire. De plus, en raison des contraintes de temps auxquelles les individus sont confrontés, la demande de produits alimentaires surgelés, transformés et semi-transformés par les individus ayant une valeur nutritionnelle plus élevée est à la hausse. Cela entraîne une forte demande de nouveaux substituts dans les solutions d’emballage alimentaire telles que l’emballage de produits faciles à cuisiner, les kits de plats cuisinés avec un film micro-ondable. Ainsi, les fabricants d’emballages de services alimentaires réalisent des investissements importants pour le développement de technologies innovantes et innovantes pour l’emballage alimentaire.

Informations sur le Type d’emballage

Par type d’emballage, le marché mondial de l’emballage pour les services alimentaires a été classé en emballages flexibles et rigides. En 2018, l’emballage rigide a conduit au marché de l’emballage pour les services alimentaires avec une part de marché plus élevée. Cependant, on estime que les emballages souples augmenteront à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. L’emballage flexible combine toutes les qualités supérieures du film, du plastique, du papier d’aluminium, des sacs de jute et du papier pour fournir un large éventail de propriétés protectrices. L’emballage flexible est capable d’obtenir de la moisissure dans n’importe quelle forme selon les aliments comme le sac, la doublure, la pochette ou le suremballage. Ce type d’emballage est utilisé par les consommateurs qui visent principalement à protéger l’hygiène et à éviter que le produit alimentaire ne soit affecté par la poussière, les germes, etc. Ces structures d’emballage souples et légères offrent polyvalence et fonctionnalité à diverses catégories de produits, gagnant ainsi en popularité dans les applications résidentielles et commerciales.

SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DE L’EMBALLAGE DES SERVICES ALIMENTAIRES

Marché de l’Emballage des Services Alimentaires – Par Matériau

Plastique

Métal

Autres

Marché De L’Emballage Des Services Alimentaires – Par Type D’Emballage

Flexible

Rigide

Marché de L’Emballage des Services Alimentaires – Par Application

Boisson

Plats Préparés

Fruits et Légumes

Boulangerie et Confiserie

Produits Laitiers

Autres

Analyse régionale et Nationale : Marché Mondial de l’Emballage des Services Alimentaires

– Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

– Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Europe centrale et Orientale, CEI)

– Asie Pacifique (Australie, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

– Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

– Le Moyen-Orient et l’Afrique (Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Reste du Moyen-Orient et Afrique)

Paysage du Marché de l'Emballage des Services Alimentaires Marché Mondial de l'Emballage des Services Alimentaires – Dynamique clé de l'Industrie Emballage pour Services Alimentaires – Analyse du Marché Mondial Analyse Du Marché Mondial de L'Emballage Des Services Alimentaires – Par Matériau Analyse Du Marché Mondial De L'Emballage Des Services Alimentaires – Par Type D'Emballage Analyse du Marché Mondial de l'Emballage des Services Alimentaires – par Application Marché de l'Emballage des Services Alimentaires – Analyse géographique Paysage Industriel Profils D'Entreprise

