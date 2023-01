Le marché de l’emballage des dispositifs médicaux devrait atteindre 51,69 milliards USD au cours de la période de prévision 2022-2029, avec une croissance à un TCAC de 6,50 % Des facteurs tels que la sortie de nombreux dispositifs médicaux avancés nécessitant un emballage spécialisé, les avancées technologiques dans l'industrie des dispositifs médicaux et la demande croissante de solutions d'emballage innovantes alimenteront la croissance du marché des emballages médicaux. En outre, l'augmentation de l'offre et de la production mondiale de dispositifs médicaux, de produits pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques agira comme moteurs du marché et augmentera encore les opportunités lucratives pour les taux de croissance du marché.

Le marché de l’emballage des dispositifs médicaux était évalué à 31,23 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 51,69 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,50 % sur la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la capitalisation boursière, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse détaillée d’experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix. et fabrication. Analyse des consommateurs, analyse des brevets et progrès technologique.

Les dispositifs médicaux jouent un rôle important dans le traitement et le diagnostic des maladies et dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées. Par conséquent, l’emballage doit être bien pensé et mis en œuvre grâce à une documentation et une évaluation approfondies. L’augmentation des maladies chroniques et l’augmentation des dépenses des établissements de santé devraient alimenter la croissance du marché. Un emballage médical strict doit répondre aux exigences de propriété d’emballage pour les fournitures médicales. Le concept se développe et le marché se développe.

Dynamique du marché de l’emballage des dispositifs médicaux

chauffeur

Demande croissante d’emballages durables

L’évaluation du cycle de vie est si innovante à ce stade que toutes les entreprises l’utilisent pour soutenir leurs revendications de durabilité, même la réutilisation, le recyclage et la réduction étant limités à des emballages spécifiques pour les dispositifs médicaux stériles. Les matériaux recyclés peuvent soulever des inquiétudes quant à l’hétérogénéité de la composition. La sécurité de la réutilisation des dispositifs médicaux stériles à usage unique n’est pas fiable. Le rétrécissement n’est pas un facteur important pour les entreprises de double emballage où l’emballage primaire est contenu dans l’emballage secondaire pour garantir que l’emballage primaire reste stérile à la fois à l’extérieur et à l’intérieur.

Utilisation accrue de l’aluminium.

L’utilisation d’aluminium métallique dans les emballages de dispositifs médicaux augmente en raison de sa résistance efficace à l’oxygène, à l’humidité et à la lumière. Il est principalement utilisé comme feuille pour l’emballage des dispositifs médicaux. Ces propriétés stimulent la demande d’aluminium pour les dispositifs médicaux qui incorporent des produits biologiques et pharmaceutiques. Par conséquent, l’aluminium métallique devrait alimenter la croissance du marché de l’emballage des dispositifs médicaux.

Possibilité

Possibilité

Des facteurs tels que la sortie de nombreux dispositifs médicaux avancés nécessitant un emballage spécialisé, les avancées technologiques dans l'industrie des dispositifs médicaux et la demande croissante de solutions d'emballage innovantes alimenteront la croissance du marché des emballages médicaux. En outre, l'augmentation de l'offre et de la production mondiale de dispositifs médicaux, de produits pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques agira comme moteurs du marché et augmentera encore les opportunités lucratives pour les taux de croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des emballages de dispositifs médicaux

L’apparition de la pandémie de Covid-19 a considérablement affecté le secteur de la santé et perturbé le flux de travail. De nombreux sous-secteurs du secteur de la santé, tels que l’équipement, les travailleurs et d’autres installations, se sont réunis pour gérer le nombre croissant de patients pendant la pandémie. Bien sûr, la demande croissante d’oxymètres, de ventilateurs et d’autres équipements médicaux a eu un impact positif sur la croissance du marché mondial de l’emballage des équipements médicaux.

Couverture du marché mondial de l’emballage des dispositifs médicaux

Le marché de l’emballage des dispositifs médicaux est segmenté en fonction du produit, de l’accessoire, du matériau, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

produit

sac

Plateau

sac à rabat

Caisse

il peut

Autre

partie

marque

gainer

Autre

ingrédient

un verre

aluminium

le plastique

teck

Autre

application

emballage aseptique

emballage non stérile

canal de distribution

directement

Manche

utilisateur final

fabrication médicale

emballage sous contrat

emballage de vente au détail

Autre



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Emballage de dispositifs médicaux

Le paysage concurrentiel du marché Emballage de dispositifs médicaux fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché de l’emballage des dispositifs médicaux sur lequel la société se concentre.

Les principaux acteurs du marché de l’emballage des dispositifs médicaux comprennent:

Amcor SA (Suisse)

Bemis Manufacturing Company (미국)

Chesapeake (États-Unis)

Du Pont (États-Unis)

Pentaplast Kloeckner (Allemagne)

3M (États-Unis)

WestRock Corporation (États-Unis)

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (일본)

