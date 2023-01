Le marché de l’emballage des aliments surgelés recevra une augmentation écrasante des revenus d’ici 2030

La taille du marché mondial des emballages alimentaires surgelés était estimée à 37,6 milliards USD en 2021 et atteindrait 69,24 milliards USD en 2027 , enregistrant un TCAC de 7,30 % sur la période de prévision (2021-2027). Les emballages alimentaires surgelés préservent les vitamines et les minéraux contenus dans les aliments sans aucune utilisation de conservateurs. La demande d’emballages pour aliments surgelés a considérablement augmenté en raison de l’expansion de l’industrie alimentaire et des boissons à travers le monde, associée à un mode de vie en évolution rapide. La demande d’aliments et d’ingrédients frais et sains augmente considérablement dans le monde entier.

Facteurs affectant le marché des emballages alimentaires surgelés au cours de la période de prévision

Les principaux facteurs qui animent le marché mondial des emballages pour aliments surgelés sont la facilité de consommation, le temps de cuisson réduit, la préservation des valeurs nutritionnelles des aliments, la disponibilité des variétés et l’attrait des produits.

L’augmentation de la base de consommateurs en déplacement associée à l’augmentation du revenu disponible dans les économies émergentes est un autre facteur soutenant la croissance du marché des emballages alimentaires surgelés. Les progrès technologiques dans le matériau d’emballage, qui comprennent l’introduction d’emballages durables, stimuleront davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Un défi majeur pour le marché de l’emballage des aliments surgelés est le prix élevé des matières premières d’emballage. Les matières premières courantes pour les emballages alimentaires sont les sacs en plastique, l’aluminium, l’acier et le cuivre. Les prix élevés affectent à la fois les fabricants et les consommateurs, entraînant un écart entre la demande et l’offre avec des augmentations continues du prix des matières premières.

Impact du COVID-19 sur le marché des emballages alimentaires surgelés

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande d’emballages alimentaires surgelés a considérablement augmenté. Le marché des aliments surgelés a considérablement augmenté, car les produits qui peuvent être stockés plus longtemps ont gagné en popularité au milieu de la pandémie. De plus, au cours de la période initiale de l’épidémie de COVID-19, divers pays avaient mis en place un confinement pendant au moins un mois, grâce à quoi la livraison en ligne de produits d’épicerie et d’autres produits alimentaires a considérablement augmenté. Cela inclut la livraison en ligne d’aliments surgelés, qui a considérablement augmenté la croissance du marché des emballages d’aliments surgelés. Par conséquent, on peut s’attendre à une croissance globale modeste de la valeur marchande des emballages alimentaires surgelés en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des emballages pour aliments surgelés en fonction du matériau, du type d’emballage et de l’application.

Le marché des emballages alimentaires surgelés a été segmenté en fonction des matériaux –

Plastique

Métal

Papier et carton

Autres (Verre et Bois)

Le marché des emballages alimentaires surgelés a été segmenté en fonction du type d’emballage –

Sacs et pochettes

Plateaux

Boîtes et Cartons

Conteneurs

Bouteilles et bocaux

Autres (Wraps)

Le marché des emballages alimentaires surgelés a été segmenté en fonction de l’application –

Fruits légumes

Viande & Volaille et Fruits de mer

Produits de boulangerie

Autres (jus, soupe, apéritifs)

Marché des emballages alimentaires surgelés : perspectives régionales

Le marché des emballages alimentaires surgelés a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des emballages d’aliments surgelés, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché de l’emballage des aliments surgelés au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des emballages alimentaires surgelés comprennent

Le marché des emballages alimentaires surgelés est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs de l’emballage des aliments surgelés opérant sur le marché mondial comprennent–

AEP Industries Inc.

Ajinomoto Co., Inc.

Amcor PLC

Emballage d’ancre

Associated British Foods plc

Ball Corporation, Printpack Inc.

Marques Conagra, Inc.

Avoirs de la Couronne

General Mills, Inc.

Genpack LLC

Compagnie d’emballage Graham

Emballage Graphique International Inc.

Groupe bébé

National de Leucade

Aliments McCain Limitée

Nestlé SA

Société d’emballage d’Amérique

Compagnie aérienne scellée

La société Kraft Heinz

Aliments Tyson, Inc.

API Unilever

Compagnie West Rock.

Le rapport sur le marché des emballages alimentaires surgelés analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des emballages alimentaires surgelés couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des emballages alimentaires surgelés comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Public cible du marché des emballages alimentaires surgelés