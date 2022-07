Le marché de l’emballage de viande fraîche enregistrera une croissance inébranlable entre 2022 et 2030

Synopsis du marché: marché mondial de l’emballage de viande fraîche

La viande fraîche a une durée de conservation plus courte et nécessite des solutions d’emballage très avancées pour maintenir la couleur et la fraîcheur du produit. Un emballage approprié préservant également l’hygiène et la qualité du produit. On estime que la demande croissante de solutions d’emballage flexibles en raison des préoccupations croissantes concernant la durabilité et la réduction de l’empreinte carbone alimentera la croissance du marché de l’emballage de la viande fraîche. De plus, les préoccupations sanitaires croissantes autour du COVID19, les fabricants du marché de l’emballage de viande fraîche augmentent leurs capacités de production pour les solutions d’emballage prêtes à l’emploi. Ces solutions permettent de maximiser la protection de la viande crue ainsi que de compenser les incertitudes de l’offre et de la demande.

L’industrie de l’emballage connaît une transformation importante en raison de la prise de conscience croissante des effets nocifs du plastique. En conséquence, une préférence croissante pour les matériaux réutilisables et biodégradables. Ces types d’innovations de produits devraient enregistrer la croissance positive du marché au cours de la période de prévision, 2022-2030

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a eu un impact sur l’emballage de la viande fraîche car elle a fait baisser la demande de produits de la mer et de la viande, de sorte que la croissance de ce marché est modérée. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché: marché mondial de l’emballage de viande fraîche

La nécessité croissante d’augmenter la durée de conservation des produits à base de viande propulse la croissance du marché mondial de l’emballage de la viande fraîche. En outre, la demande croissante de solutions d’emballage flexibles qui réduisent le coût des matières premières, le gaspillage et la consommation d’énergie, favorisent ainsi la durabilité environnementale par rapport aux emballages rigides.

Cependant, l’augmentation du coût de certains produits à base de viande, notamment le bœuf et le porc, augmente les coûts globaux de la viande d’emballage et entravera la croissance du marché. En outre, la préférence des consommateurs se tourne vers les produits alimentaires végétaliens en raison de la sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé de cet aliment qui devrait freiner la croissance du marché mondial de l’emballage de viande fraîche au cours de la période de prévision.

L’adoption du plastique biodégradable pour l’emballage des produits carnés devrait offrir de grandes opportunités de croissance au marché de l’emballage de la viande fraîche. De plus, le changement de préférence des fabricants vers la technologie d’emballage en portions devrait donner des opportunités au producteur au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché: marché mondial de l’emballage de viande fraîche

Le marché mondial de l’emballage de viande fraîche est segmenté en fonction du type de viande, du type de matériau et des régions.

Le marché mondial de l’emballage de viande fraîche est segmenté en fonction du type de viande comme le bœuf, les fruits de mer, la volaille et autres. Le segment de la volaille détient environ 39 % des parts de marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision car il dispose de techniques de réfrigération efficaces pour aider à augmenter la durée de conservation du poulet.

En fonction du type de matériau, le marché mondial de l’emballage de viande fraîche est segmenté en polyéthylène (PE), polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), polyamide (PA), chlorure de polyvinyle (PVC) et autres. Parmi les types de matériaux segmentés, le segment du polyéthylène (PE) détient la plus grande part de marché en raison de son élasticité et de son faible coût de production par rapport aux autres matériaux. On estime que le fil de polypropylène à orientation biaxiale (BOPP) croît avec le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de sa bonne résistance à la chaleur et aux produits chimiques, ce qui aide à garder les aliments frais plus longtemps. Cela témoigne de la croissance de la demande de produits dans les années à venir.

Aperçu régional: marché mondial de l’emballage de viande fraîche

Dans la région, le marché mondial de l’emballage de viande fraîche est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Amérique du Nord domine le marché mondial de l’emballage de la viande fraîche car elle détient une part importante de la part de marché d’environ 38 %. La consommation croissante de produits carnés dans les pays de cette raison propulse la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de l’année estimée. L’augmentation de la population associée à l’augmentation du revenu par habitant de ces pays en développement tels que la Chine et l’Inde a entraîné une augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs.

Paysage concurrentiel: marché mondial de l’emballage de viande fraîche

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’emballage de viande fraîche sont Amcor Ltd., DuPont ; Bemis Co. Inc., EI du Pont de Nemours & Co., Berry Plastic Group, Winpak Ltd., Bemis Company, Inc., Sealed Air Corp., Crown Holdings, Reynolds Group, Rengo Co., Ltd., Coveris Holdings SA , Sealpac International BV et d’autres acteurs.

L’investissement dans de nouvelles catégories de produits avec une stratégie de prix différenciée permet aux fabricants d’attirer de nouveaux clients et de gagner une part de marché importante dans les différentes catégories de produits. De plus, les géants industriels construisent un solide réseau de distribution pour pénétrer le marché potentiel.

Segmentation détaillée: marché mondial de l’emballage de viande fraîche

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022 – 2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par type de viande – Bœuf, fruits de mer, volaille et autres Par type de matériau – Polyéthylène (PE), polypropylène biaxialement orienté (BOPP), polyamide (PA), chlorure de polyvinyle (PVC) et autres Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté la viande fraîche mondiale rapport sur le marché de l’emballage basé sur le type de viande, le type de matériau et la région.

Marché mondial de l’emballage de viande fraîche, par type de viande :

Bœuf

Fruits de mer

la volaille

Les autres

Marché mondial de l’emballage de viande fraîche, par type de matériau :

Polyéthylène (PE)

Polypropylène Biaxialement Orienté (BOPP)

Polyamide (PA)

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Les autres

Marché mondial de l’emballage de viande fraîche, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

