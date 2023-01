Le marché de l’emballage de viande fraîche devrait connaître une croissance à un TCAC de 8,88 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2028

Pour atteindre une croissance commerciale remarquable et un retour sur investissement (ROI) maximal, l’adoption du meilleur rapport d’étude de marché sur l’emballage de viande fraîche est précisément bénéfique. Le rapport comprend la segmentation du marché la plus détaillée, une analyse systématique des principaux acteurs du marché, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement et des informations sur les nouveaux marchés géographiques. Ce rapport de marché a été conçu en gardant à l’esprit divers facteurs du scénario de marché actuel et futur. Les données statistiques et numériques couvertes dans le rapport de marché crédible Emballage de viande fraîche sont représentées à l’aide de graphiques et de tableaux qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres.

Analyse de marché et informations sur le marché mondial de l’emballage de viande fraîche

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’emballage de viande fraîche projettera un TCAC de 6,26 % pour la période de prévision 2021-2028. L’attention croissante portée par les fabricants aux innovations en matière de produits d’emballage, la croissance et l’expansion de l’industrie de l’emballage, en particulier dans les économies en développement telles que l’Inde et la Chine, la demande croissante de solutions d’emballage de viande en boîte, la prise de conscience croissante des avantages de ces solutions d’emballage et l’augmentation du personnel le revenu disponible sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché de l’emballage de viande fraîche.

D’après le nom lui-même, il est clair que l’emballage de viande fraîche est une solution d’emballage utilisée pour emballer et protéger la viande fraîche et d’autres produits à base de viande. Les solutions d’emballage de viande fraîche aident à fournir une protection contre la contamination et offrent une manipulation pratique. Des solutions d’emballage de viande fraîche sont également utilisées pour améliorer la durée de conservation du produit.

Étendue du marché et marché mondial de l’emballage de viande fraîche

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des emballages de viande fraîche à air scellé sont Amcor plc, Berry Global Inc., Smurfit Kappa, Crown, Dow, Mondi, DuPont., Bio4Pack, Sealpac International bv, WINPAK LTD., Sonoco Products Company, DS Smith. , Bemis Manufacturing Company, Bolloré Plastic Films Division, Cascades Inc., Amerplast, Faerch A/S, EasyPak., GRUPO ULMA, S. COOP. et Packaging Corporation of America, entre autres acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché mondial Emballage de viande fraîche et taille du marché

Le marché mondial de l’emballage de viande fraîche est segmenté en fonction de l’emballage, de la couche, du type de viande, du type de matériau, de la technologie et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base de l’emballage, le marché de l’emballage de la viande fraîche est segmenté en plastique souple, plastique rigide, métaux et autres.

Sur la base de la couche, le marché de l’emballage de la viande fraîche est segmenté en monocouche, 3 couches, 5 couches, 7 couches et 9 couches.

En fonction du type de viande, le marché de l’emballage de la viande fraîche est segmenté en bœuf, volaille et agneau, porc, fruits de mer et autres.

En fonction du type de matériau, le marché de l’emballage de la viande fraîche est segmenté en polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polypropylène biorienté (BOPP), éthylène alcool vinylique (EVOH), chlorure de polyvinyle (PVC), polyamide (PA) et autres .

Sur la base de la technologie, le marché de l’emballage de la viande fraîche est segmenté en atmosphère modifiée, thermoformage sous vide, peau sous vide et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’emballage de la viande fraîche est segmenté en hypermarchés/supermarchés, épiceries, vente au détail en ligne, grands magasins et autres.

Analyse au niveau national du marché Emballage de viande fraîche

Le marché mondial de l’emballage de viande fraîche est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, emballage, couche, type de viande, type de matériau, technologie et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’emballage de viande fraîche sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région nord-américaine dominera le marché mondial de l’emballage de viande fraîche au cours de la période de prévision en raison du taux de consommation élevé de viande et de produits carnés. L’Asie-Pacifique aura le TCAC le plus élevé pour cette période. La disponibilité des matières premières, l’urbanisation accrue, la croissance et l’expansion de l’industrie des aliments et des boissons et l’augmentation du revenu personnel disponible sont des déterminants importants de la croissance du marché.

Accès aux rapports complets @

