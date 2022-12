Le marché de l’emballage de luxe observera une croissance importante d’ici 2029, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

» Le rapport d’étude gagnant sur le marché de l’emballage de luxe prend en compte des paramètres majeurs, à savoir l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse de la concurrence et la méthodologie de recherche. Ce rapport commercial comprend des estimations du taux de croissance annuel composé (TCAC) en % de la valeur pour la période de prévision qui aidera le client à prendre une décision basée sur un graphique futuriste. Pour obtenir un rapport de marché détaillé, demandez un appel à un analyste ou déposez une demande à tout moment. Le rapport de classe mondiale sur le marché de l’emballage de luxe offre des fluctuations de valeur du TCAC pendant la période de prévision de 2022-2029 pour le marché. L’augmentation de la valeur marchande est généralement dirigée vers la croissance croissante des industries applicables et l’augmentation subséquente de la demande d’applications. Le rapport de grande envergure sur le marché de l’emballage de luxe contient des informations complètes sur le marché basées sur l’intelligence économique. Les tendances importantes de l’industrie, les estimations de la taille du marché et la part de marché sont également analysées et discutées dans ce rapport sur l’industrie. Le rapport donne une idée des divers inhibiteurs ainsi que des facteurs de motivation du marché des produits de manière quantitative et qualitative afin que les utilisateurs obtiennent des informations précises. Le rapport d’étude de marché sur l’emballage de luxe est une solution définitive pour disposer de données d’étude de marché exclusives qui anticipent les besoins de l’entreprise.

Analyse et taille du marché

L’emballage de luxe est une méthode utilisée pour accroître l’attrait de la marque et signifier l’attrait esthétique du produit, aidant le fabricant du produit à augmenter considérablement les chances que ses produits se démarquent. Ces techniques d’emballage sont plus souvent utilisées pour augmenter la valeur du produit plutôt que pour protéger l’emballage des situations. L’adoption croissante de solutions d’ emballage durables et l’augmentation du nombre de lancements de produits dans le secteur des cosmétiques et de la mode sont les principaux facteurs qui augmentent la croissance du marché et également

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’emballage de luxe était évalué à 17,45 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 25,35 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,78 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production , l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (boîte rigide, cartons, sacs, étuis, chemises), emballage (parfums, cosmétiques, mode et lunettes, vin et alcool, pâtisseries et sucreries), application (soins personnels, aliments et boissons, confiserie, autres), utilisateurs finaux (industrie alimentaire et des boissons, vente au détail et produits de consommation) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Amcor Plc (Australie), HH Deluxe Packaging (Royaume-Uni), Ekol Ofset (Turquie), DS Smith (Royaume-Uni), Pendragon Presentation Packaging Ltd (Royaume-Uni), MW Creative Ltd (Royaume-Uni), Winter and Company AG (Suisse), Lucas Luxury Packaging (Irlande), CLP Packaging Solutions Inc. (États-Unis), PRESTIGE PACKING INDUSTRY (EAU), Crown Equipment Corporation (États-Unis), GPA Global (Chine), Pendragon Presentation Packaging Ltd (Royaume-Uni), Ardagh Group SA (Luxembourg), Design Packaging, Inc. (États-Unis), Elegant Packaging (Inde), McLaren Packaging Ltd, (Royaume-Uni), Progress Packaging Ltd (Royaume-Uni) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse des collaborations stratégiques

Augmentation de la demande dans le secteur des cosmétiques et de la mode

Définition du marché

L’emballage de luxe est une sorte d’emballage. C’est la conception d’un produit haut de gamme. Là où la boîte est une partie importante du produit, elle reflète et devient une partie de la marque. L’emballage d’un produit de luxe fait partie de l’image de la marque et les consommateurs sont prêts à dépenser plus pour ces produits si l’emballage a l’air luxueux et attrayant tout en ajoutant à la valeur du produit, l’emballage de luxe remplit de nombreux autres rôles, il améliore la l’image de la marque, augmente l’engagement des consommateurs grâce à un emballage personnalisé.

Dynamique du marché de l’emballage de luxe

Conducteurs

Personnalisation et personnalisation

La demande d’imprimantes numériques augmente dans plusieurs régions du monde en raison de leurs grands avantages dans les produits de cadeaux personnalisés, cette tendance a de fortes implications pour l’industrie de l’emballage de luxe. Des produits imprimés personnalisés sont désormais livrés par diverses grandes marques, la consommation culminant lors des occasions de cadeaux, telles que la Saint-Valentin et Noël, en raison de cette augmentation de la demande d’emballages de luxe pour l’emballage de ces produits au cours de cette période qui devrait stimuler la croissance. du marché de l’emballage de luxe.

Augmenter la demande d’emballages écologiques

L’utilisation d’emballages biodégradables et durables est un moteur important pour le marché. Plusieurs entreprises accordent régulièrement la priorité au développement durable par rapport à d’autres options, car les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’environnement et recherchent des choix de vie plus durables. La boîte de maquillage écologique produite par Giorgio Armani est destinée à sensibiliser à un environnement respectueux de l’environnement.

Augmentation de l’adoption grâce au carton

Le carton est l’un des matériaux les plus populaires utilisés dans les emballages de luxe. Parmi les autres matériaux utilisés, citons le plastique, le métal, le verre et le bois, entre autres. La plupart des matières premières sont utilisées parce qu’elles sont facilement disponibles et, en même temps, contribuent à créer un sentiment de meilleure qualité dans l’esprit des clients.

Des opportunités

L’augmentation du nombre de lancements de produits, en particulier dans l’industrie de la mode et les secteurs cosmétiques, stimule la croissance du marché de l’emballage de luxe. L’une des tendances importantes, qui a été observée par plusieurs fabricants ces derniers temps, est l’utilisation d’emballages biodégradables, durables ou respectueux de l’environnement. Ainsi, les fabricants investissent progressivement dans la technologie de pointe et l’innovation afin de fournir aux fabricants des emballages de luxe durables, ce qui augmente les opportunités de croissance du marché. Un autre facteur qui stimule la croissance du marché est la pénétration croissante du commerce de détail en ligne et du travel retail. Le marché du travel retail se développe à un rythme soutenu et se développe comme une opportunité pour la croissance à venir du marché mondial de l’emballage de luxe.

Le rapport sur le marché mondial des emballages de luxe comprend des points TOC détaillés:

1. Introduction

2 Segmentation du marché de l’emballage de luxe

1 marché de l’emballage de luxe couvert

2 Portée géographique

3 ans considérés pour l’étude

4 Devise et tarification

5 Modèle de validation des données du trépied DBMR

6 Modélisation multivariée

7 Produits Courbe de ligne de vie

8 entretiens principaux avec des leaders d’opinion clés

9 Grille de positionnement sur le marché DBMR

1 Analyse de la part des fournisseurs

11 sources secondaires

12 hypothèses

3 Aperçu du marché

1 Pilotes

…..

3.3 Opportunités

3.1 Initiatives gouvernementales en hausse

3.2 Initiative stratégique des acteurs du marché

….

4 résumés exécutifs

5 aperçus premium

6 Procédure réglementaire

7 Marché mondial de l’emballage de luxe, par type

8 Marché mondial de l’emballage de luxe, par type de maladie

9 Global, par déploiement

10 Marché mondial de l’emballage de luxe, par utilisateur final

11 Marché mondial de l’emballage de luxe, par canal de distribution

12 Marché mondial de l’emballage de luxe, par géographie

13 Marché mondial de l’emballage de luxe, paysage de l’entreprise

1 Analyse de la part de l’entreprise : mondiale

2 Analyse de la part de l’entreprise : Amérique du Nord

3 analyse des parts d’entreprise : Europe

Analyse des actions de 4 entreprises : Asie-Pacifique

14 Profil de l’entreprise

1.1 Aperçu de l’entreprise

1.2 Analyse des revenus

1.3 Analyse de la part de la société

1.4 Portefeuille de produits

1.5 Développement récent

A continué…!!!

