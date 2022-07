Le marché de l’emballage de la chaîne du froid reflétera un taux de croissance impressionnant au cours de la période de prévision 2022-2030

L’emballage de la chaîne du froid joue un rôle important dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le transport et le stockage des produits thermosensibles. L’expansion du commerce des produits périssables devrait stimuler la demande d’emballages pour la chaîne du froid au cours de la période de prévision. Les entreprises opérant sur le marché de la chaîne du froid adoptent des solutions énergétiques alternatives telles que l’éolien et le solaire pour minimiser les coûts d’exploitation globaux. Parmi les emballages de la chaîne du froid, les emballages de réfrigération sont utilisés pour augmenter la durée de conservation du produit et pour maintenir la qualité des produits.

Les progrès technologiques croissants dans les processus tels que l’emballage, la transformation et le stockage des produits de la mer devraient contribuer à la croissance du marché mondial de l’emballage de la chaîne du froid. La tendance croissante à une réglementation stricte sur la sécurité alimentaire, telle que la loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire, qui nécessite une attention croissante à la construction d’un entrepôt frigorifique, devrait contribuer à la croissance du marché. La tendance croissante à l’adoption de systèmes d’audit environnemental tels que la méthode d’évaluation environnementale du Building Research Establishment (BREEAM) ou le Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) permet d’évaluer les conceptions au stade initial. Ainsi, la performance opérationnelle de ces systèmes d’audit approximatifs des bâtiments achevés peut être évaluée. Les entrepôts à température contrôlée sont très sensibles à l’énergie car ils intègrent des systèmes de réfrigération et de ventilation qui nécessitent une forte consommation d’énergie. De plus, une meilleure conception peut aider à construire des entrepôts à énergie nette zéro tout en réduisant la consommation d’énergie.

Accédez à un exemple de rapport PDF @ https://marketreporthub.com/sample.php?id=00871

Le marché mondial des emballages pour la chaîne du froid est segmenté en fonction du type de matériau, du type de produit et du type d’application. Sur la base du type de matériau, le marché est fragmenté en solutions de polystyrène expansé (EPS), de panneaux isolés sous vide (VIP), de polyuréthane (PUR) et d’autres types de matériaux. En outre, le polystyrène expansé est divisé en EPS fabriqué et en EPS moulé. Sur la base du type de produit, le marché est classé en matériaux à changement de phase (PCM), packs de gel et briques, conteneurs d’expédition isolés, enregistreurs de température et autres. En outre, le marché des conteneurs maritimes isolés se divise en conteneurs de colis et en conteneurs de palettes. Sur la base du type d’application, le marché est fragmenté en emballage pharmaceutique, soins de santé et distribution d’essais cliniques, emballage de dispositifs médicaux et autres types d’applications.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché de la chaîne du froid. Le principal moteur de la région est l’augmentation de l’innovation dans les camions autonomes. De plus, le Mexique devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision. Les principaux moteurs de cette évolution sont l’augmentation des investissements pour le développement de l’infrastructure logistique et la pénétration des systèmes de gestion d’entrepôt.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’emballage de la chaîne du froid sont Cloverleaf Cold Storage (États-Unis), Agro Merchant Group (États-Unis), Henningsen Cold Storage (États-Unis), Preferred Freezer Services, LLC (États-Unis) et Nordic Logistics and Warehousing, LLC (États-Unis). . Les fournisseurs de services de chaîne du froid ont investi de manière agressive pour ajouter un équipement de suivi embarqué aux unités de réfrigération afin d’obtenir des données de localisation et de température en temps réel pour les expéditeurs et la logistique tierce. Cela leur permet en outre d’accroître la visibilité et la possibilité d’atténuer ou de prévenir les pertes.

Le marché de l’emballage de la chaîne du froid a été segmenté comme suit:

Marché mondial des emballages de la chaîne du froid, par type de matériau

• Polystyrène expansé (EPS)

o PSE fabriqué

o PSE moulé

• Solutions de panneaux isolés sous vide (VIP)

• Polyuréthane (PUR)

• Les autres

Vérifiez la remise instantanée @ https://marketreporthub.com/discount.php?id=00871 w

Marché mondial de l’emballage de la chaîne du froid, par type de produit

• Matériaux à changement de phase (PCM)

• Packs de gel et briques

• Conteneurs d’expédition isothermes

o Conteneurs de colis

o Conteneurs palettes

• Enregistreurs de température

• Les autres

Marché mondial de l’emballage de la chaîne du froid, par type d’application

• Emballage pharmaceutique

• Distribution des soins de santé et des essais cliniques

• Emballage de dispositifs médicaux

• Les autres

Marché mondial de l’emballage de la chaîne du froid, par géographie

• Amérique du Nord

o États-Unis

le Canada

o Reste de l’Amérique du Nord

• L’Europe 

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

l’inde

ou chinois

o Japon

o Reste de l’Asie-Pacifique

• LIGNE