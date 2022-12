Le marché de l’emballage de la chaîne du froid augmentera à un taux de 18,25% pour l’année de prévision 2028 L'emballage de la chaîne du froid est largement utilisé pour fournir une réfrigération efficace aux boissons, aux aliments et aux produits pharmaceutiques pendant le transport, la conservation et la distribution.

Le marché de l’emballage de la chaîne du froid augmentera à un taux de 18,25% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Augmentation des réglementations strictes telles que la mise en œuvre effective de la loi de modernisation de la sécurité alimentaire vers l’exigence d’un entrepôt frigorifique pour conserver les actes alimentaires comme un moteur essentiel du marché de l’emballage sous chaîne du froid.

L’emballage de la chaîne du froid est largement utilisé pour fournir une réfrigération efficace aux boissons, aux aliments et aux produits pharmaceutiques pendant le transport, la conservation et la distribution. Les systèmes d’emballage de la chaîne du froid sont définis comme les systèmes d’emballage conçus pour maintenir les charges utiles sensibles à la température à la bonne température.

L’augmentation de la demande de solutions d’emballage de l’industrie mondiale de la transformation des aliments est le principal facteur d’escalade de la croissance du marché, ainsi que le changement continu du mode de vie des gens, l’augmentation de la population , l’augmentation de l’urbanisation rapide dans les économies émergentes telles que la Chine, l’Inde, et au Mexique, l’essor du secteur de la vente au détail dans certaines parties du monde et l’augmentation de la demande de conteneurs isothermes réutilisables dans diverses applications, telles que la transformation des aliments, les fruits et légumes, sont les principaux facteurs, entre autres, qui propulsent la croissance du marché de l’emballage de la chaîne du froid .

Obtenez l’exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-cold-chain-packaging-market

Étendue du marché de l’emballage de la chaîne du froid et taille du marché

Le marché de l’emballage de la chaîne du froid est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit , le marché des emballages pour la chaîne du froid est segmenté en réfrigérants, conteneurs isothermes et surveillance de la température.

Le marché de l’emballage de la chaîne du froid est également segmenté en fonction de l’ application dans les domaines alimentaire, laitier et pharmaceutique.

Voir la table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cold-chain-packaging-market

Analyse au niveau du pays du marché de l’emballage de la chaîne du froid

Le marché de l’emballage de la chaîne du froid est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par produit et application, comme indiqué ci-dessus.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’emballage de la chaîne du froid en raison de l’augmentation de la présence d’un grand nombre d’acteurs majeurs de l’industrie, du changement continu du mode de vie des personnes, de l’augmentation de la population et de l’augmentation de l’urbanisation rapide dans cette région. L’Asie-Pacifique est la région attendue en termes de croissance du marché de l’emballage de la chaîne du froid en raison de la croissance de la population gériatrique et de l’augmentation de la demande de solutions d’emballage dans cette région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Emballage de la chaîne du froid

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des emballages pour la chaîne du froid sont:

Obtenez plus d’informations @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cold-chain-packaging-market

Cold Chain Technologies, LLC, Cascades inc, Cryopak A TCP Company, Emballages Cre-O-Pack Int, Intelsius, Pelican Products, Inc, Sofrigam, va Q tec AG Sonoco ThermoSafe et Softbox parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Parcourir les rapports connexes :

https://sites.google.com/view/marketintelligencereport/roll-your-own-tobacco-product-marketsize-trends-scope-is-expected-to-rea

https://bookreadholic.blogspot.com/2022/12/roll-your-own-tobacco-product.html

https://www106.zippyshare.com/v/8rG786eW/file.html

https://pdf.ac/1V36Lp

https://jmp.sh/sNWK6f4C

https://gofile.io/d/597Efu

https://www.scribd.com/document/615701716/Roll-Your-Own-Tobacco-Product-Market

https://www.mediafire.com/file/d4v94dciwc82uow/Roll-Your-Own+Tobacco+Product+Market+.pdf/file

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/rollyourown-tobacco-product-market-pdf

https://www.edocr.com/v/jedndpyp/bidkarr007/roll-your-own-tobacco-product-market

À propos de nous :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com