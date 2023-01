Le marché de l’emballage de commerce électronique en Asie-Pacifique prospère d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, facteurs de croissance de l’industrie, principaux moteurs et perspectives de croissance des revenus

» Le rapport de recherche suprême sur le marché de l’emballage de commerce électronique en Asie-Pacifique comprend une analyse approfondie des moteurs, des contraintes, des menaces et des opportunités du marché, tout en traitant également des options d’investissement lucratives pour les acteurs du marché dans les années à venir. ainsi que le niveau régional sont proposés par les analystes. La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans ce rapport marketing. Le rapport compile des études de renseignement généralisées qui explorent presque tous les aspects du marché mondial. les données et les informations sont largement recherchées et analysées dans le rapport à grande échelle sur le marché des emballages pour le commerce électronique en Asie-Pacifique afin de guider les acteurs du marché pour améliorer leur planification commerciale et assurer leur succès à long terme.

Analyse et taille du marché des emballages de commerce électronique en Asie-Pacifique

L’emballage du commerce électronique comprend l’utilisation de matériaux pour l’emballage sûr des produits vendus au détail par l’industrie du commerce électronique. L’emballage e-commerce joue un rôle essentiel dans la compréhension qu’ont les clients de l’e-commerçant. Il précise également la valeur perçue de l’objet reçu. L’emballage imite l’importance de la livraison dans la chaîne d’approvisionnement du commerce électronique. Mieux vaut l’emballage que meilleur le produit qu’il contient. Au cours de la période projetée, l’augmentation constante de la population numérique à mesure que davantage de clients accèdent au monde numérisé devrait générer des revenus considérables.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’emballage du commerce électronique était évalué à 19665,51 millions USD en 2021 et devrait atteindre 63719,69 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 15,83% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par L’équipe Data Bridge Market Research comprend des analyses approfondies d’experts, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production, des analyses de brevets et des avancées technologiques.

Définition du marché des emballages de commerce électronique en Asie-Pacifique

L’emballage de commerce électronique fait référence à la façon dont vous protégez votre produit pour la livraison, créez votre identité de marque et gérez les coûts de livraison. Des emballages élégants et exceptionnels peuvent améliorer votre expérience client et augmenter votre rentabilité. Pour assurer un emballage et un transport sûrs de plusieurs produits, différents types d’emballages sont utilisés dans le secteur du commerce électronique. L’emballage du commerce électronique comprend des étiquettes, du ruban adhésif, des emballages de protection, des boîtes, des expéditeurs et autres.

Portée du rapport sur les emballages de commerce électronique en Asie-Pacifique et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Forme (boîtes, sacs, rubans adhésifs, emballages de protection, étiquettes, envois postaux, autres), matériaux (plastiques, carton ondulé, papier et carton, verre, autres), utilisateur final (vêtements et accessoires, électronique et électricité, soins personnels, ménage , aliments et boissons, vente au détail, automobile, produits pharmaceutiques, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts International Paper (États-Unis), NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. (Japon), DS Smith (Royaume-Uni), Amcor plc (Suisse), Mondi (Royaume-Uni), Smurfit Kappa (Irlande), Packaging Corporation of America (États-Unis), RENGO Co. Ltd. (Japon)., Orora Packaging Australia Pty Ltd (Australie), Klabin SA, (Brésil), Georgia-Pacific (États-Unis), Sealed Air (États-Unis), Crawford Packaging (Canada), RAJAPACK Ltd, (Royaume-Uni), Salazar Packaging, Inc (États-Unis), Spartan Paperboard (États-Unis) , Roberts PolyPro, Inc (États-Unis) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse des collaborations stratégiques

Dynamique du marché des emballages de commerce électronique en Asie-Pacifique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation du nombre d’initiatives gouvernementales pour sensibiliser les consommateurs

Les initiatives gouvernementales encourageant la numérisation initient constamment les gens aux options en ligne du commerce électronique et augmentent la demande de solutions d’emballage pour le commerce électronique dans cette région. L’Inde continue d’avoir une politique d’investissement direct étranger (IDE) favorable de 100% d’IDE, ce qui encourage des entreprises comme Amazon à former une base plus substantielle.

Augmentation de l’adoption d’emballages pratiques

Plusieurs entreprises de commerce électronique se concentrent sur des solutions d’emballage écologiques pour réduire les déchets plastiques et s’orientent vers des emballages à base de papier. Cette tendance devrait également toucher le segment de l’électronique grand public, sensible aux impacts externes avec une meilleure conception pour rendre le packaging plus exigeant.

Augmentation de la demande par différents utilisateurs finaux

L’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et la vente au détail ont tous besoin d’emballages en carton pliant. En raison de l’adoption croissante de la vente au détail organisée, le marché indien des emballages de consommation devrait atteindre 1 500 milliards INR d’ici 2021, selon l’India Folding Carton Association.

Augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones dans le monde

Accès accru à Internet et nombre croissant d’utilisateurs de smartphones dans l’ensemble, le monde devrait augmenter la croissance du marché des emballages de commerce électronique. Parallèlement à cela, la population démographique jeune et croissante contribuerait également au développement du marché des emballages de commerce électronique.

Environnement compétitif

* Stratégies des principaux acteurs et produits proposés

* Segments potentiels et de niche, zones géographiques en croissance prometteuse

* Une perspective neutre sur la performance du marché

* Informations indispensables aux acteurs du marché pour maintenir et améliorer leur impact sur le marché

Pourquoi sélectionner ce rapport :

* Une analyse complète de la dynamique du marché, de l’état du marché et de la vue concurrentielle du marché de l’emballage de commerce électronique en Asie-Pacifique est proposée.

* Les prévisions du marché mondial de l’emballage pour le commerce électronique en Asie-Pacifique Les tendances de l’industrie présenteront les moteurs du marché, les contraintes et les opportunités de croissance.

* La vue prévisionnelle sur cinq ans montre comment le marché devrait croître dans les années à venir.

* Tous les secteurs verticaux vitaux du marché mondial de l’emballage de commerce électronique en Asie-Pacifique sont présentés dans cette étude, tels que le type de produit, les applications et les régions géographiques.

Objectif de recherche:

* Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux du marché de l’emballage de commerce électronique en Asie-Pacifique, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

* De plus, les contributeurs commerciaux, en tant qu’analystes commerciaux de l’ensemble de la chaîne de valeur, ont déployé de vastes efforts pour mener à bien cette action de groupe et lever de gros efforts pour produire les principaux acteurs avec des données primaires et secondaires utiles concernant le marché mondial de l’emballage de commerce électronique en Asie-Pacifique

* Pour analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

* Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs stratégies de croissance.

