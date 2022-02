Le marché de l’emballage avancé atteindra 55 milliards de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2028 à un TCAC de 8 % : The Insight Partners

Les innovations dans les technologies d’emballage et l’accent mis sur les intégrations hétérogènes et les packages au niveau des tranches ont incité l’industrie des puces à développer un nouvel ensemble de solutions, collectivement connues sous le nom d’emballage avancé. Une augmentation de la taille du silicium de 100 mm à 300 mm est une tendance importante affectant le marché de l’emballage avancé. Le passage aux tranches de plus grands diamètres a réduit le coût de fabrication de 20 à 25 %.

La miniaturisation des appareils et l’adoption croissante des MEMS renforcent la demande d’emballages de puces intégrées. Bien que la technologie ne soit pas nouvelle sur le marché, son adoption a été limitée à des applications de niche en raison de son coût élevé et de son faible rendement ; cependant, il a un immense potentiel de développement à l’avenir. Les progrès des modules Bluetooth et radiofréquence (RF) et l’essor du Wi-Fi 6 pourraient encore alimenter l’industrie de l’emballage de pointe. L’évolution continue des technologies des téléphones intelligents et des tablettes, des communications sans fil, etc., aura un impact positif sur les progrès de cette industrie.

La technologie de conditionnement avancée détiendra plus de 60 % des parts du marché du conditionnement des semi-conducteurs d’ici 2028

L’industrie de l’emballage avancé détenait environ 40 % de part du marché de l’emballage des semi-conducteurs en 2020, et actuellement, le marché est dominé par les plates-formes d’emballage traditionnelles. Cependant, les technologies de conditionnement avancées devraient représenter plus de 60 % du marché du conditionnement des semi-conducteurs d’ici 2028.

Le processus d’aval des chaînes d’approvisionnement nécessite des investissements importants dans des installations spécialisées. Les entreprises spécialisées dans l’assemblage, l’emballage et les tests investissent généralement environ 15 % de leurs revenus annuels dans des installations et des équipements. Le processus final est relativement moins capitalistique et emploie plus de main-d’œuvre que le processus de fabrication initial; cependant, les innovations dans les emballages avancés modifient cette dynamique. Dans l’ensemble, l’activité des processus d’arrière-plan représentait environ 14 % des dépenses d’investissement totales de l’industrie et a contribué à environ 6,5 % de la valeur ajoutée totale de l’industrie de l’emballage des semi-conducteurs en 2020. L’industrie est principalement concentrée à Taïwan et en Chine continentale, et plusieurs nouvelles installations sont également en cours de construction en Asie du Sud-Est (Malaisie, Vietnam et Philippines).

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des emballages avancés

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée une incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le «marché de l’emballage avancé» fournit l’analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Voici quelques-uns des développements notables dans l’industrie de l’emballage de pointe aux États-Unis :

Intel développe une opération de conditionnement avancée au Nouveau-Mexique.

SkyWater développe des capacités d’emballage avancées en Floride.

Amkor envisage de construire sa première usine aux États-Unis, tandis que d’autres OSAT se développent.

Northrop Grumman ouvrira une ligne de traitement d’emballages dans le pays.

Le gouvernement américain a proposé un plan d’une valeur de 52 milliards de dollars américains pour stimuler la fabrication de semi-conducteurs dans le pays, qui implique également des emballages avancés.

Paysage concurrentiel : les 10 principaux acteurs représentent plus de 70 % de part de marché

Intel et Samsung (IDM) ; TSMC (une fonderie); ASE, SPIL, Amkor, PTI et JCET (le Top 5 mondial des OSAT) ; Nèpes ; et Chipbond sont les 10 acteurs qui représentent environ 75 % de l’industrie mondiale de l’emballage avancé. Le marché des emballages avancés est largement tiré par les revenus des utilisateurs finaux en raison de la demande élevée pour les dernières technologies et les gadgets à grande vitesse.

Les entreprises ont acquis des avantages concurrentiels durables grâce aux innovations sur ce marché, en raison du besoin croissant de produits différenciés pour diverses applications.

Février 2021 : Siemens Digital Industries Software a annoncé une collaboration avec Advanced Semiconductor Engineering, Inc. (ASE) pour évaluer plusieurs assemblages et interconnexions de boîtiers de circuits intégrés (CI) complexes dans un environnement graphique robuste pour les données avant et pendant la mise en œuvre de la conception physique.

Août 2020 : Samsung Electronics a annoncé la disponibilité de sa technologie de conditionnement de circuits intégrés 3D éprouvée sur silicium, eXtended-Cube (X-Cube), pour la plupart des nœuds de processus avancés.

Mai 2020 : Synapse Électronique, un fabricant canadien d’équipements électroniques et fournisseur EMS, a intégré deux lignes de production de la plateforme Universal Instruments Fuzion à son Shawinigan, au Québec facilité.

