Le marché de l’emballage alimentaire flexible pour collations devrait connaître une croissance de l’industrie à un taux de 6,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029

Le marché des emballages flexibles pour collations devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 28 721,14 millions USD d’ici 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des emballages flexibles pour collations fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande d’emballages respectueux de l’environnement accélère la croissance du marché des emballages flexibles pour collations.

Le matériau d’emballage des collations est connu pour être avancé pour répondre aux exigences d’emballage de l’industrie des collations. De même, l’expertise réside dans l’utilisation d’un support technologique nouveau et efficace pour fournir des solutions hautement compétitives. L’emballage des aliments à grignoter joue un rôle important dans la préservation de la texture, de la saveur et de la qualité du produit.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des emballages flexibles pour collations au cours de la période de prévision sont l’augmentation du revenu personnel disponible et l’évolution des modes de consommation alimentaire dans le monde. En outre, les clients de plus en plus soucieux de leur santé et en déplacement devraient propulser la croissance du marché des emballages flexibles pour collations. De plus, on estime en outre que l’accent mis sur les emballages à base de papier amortira la croissance du marché des emballages flexibles pour collations.

Portée du marché mondial des emballages alimentaires flexibles pour collations et taille du marché

Sur la base du type de produit, le marché des emballages flexibles pour collations est segmenté en sachets, sacs, films et emballages et autres types de produits. Le plastique a été subdivisé en polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polyéthylène téréphtalate (PET), bioplastiques et autres plastiques.

Sur la base des matériaux, le marché des emballages flexibles pour snacks est segmenté en plastique, papier/ carton , métal et verre.

Sur la base du poids du produit, le marché des emballages souples pour snacks est segmenté en moins de 100 g, 101 g à 500 g, 500 g à 1 kg, 1 kg à 3 kg et plus de 3 kg.

Sur la base de l’application, le marché des emballages flexibles pour collations est segmenté en chips/chips/frites/chips de plantain, noix et fruits secs, aliments pour bébés, aliments prêts à manger et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des emballages alimentaires flexibles pour collations

Les pays couverts par le rapport sur le marché des emballages flexibles pour collations sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des emballages flexibles pour collations en raison des réglementations strictes sur l’exportation des produits. En outre, le besoin croissant de l’industrie alimentaire, la commodité passée, d’autres caractéristiques, notamment la durabilité, la transparence, la sécurité alimentaire et la diminution du gaspillage alimentaire, stimuleront davantage la croissance du marché des emballages flexibles pour collations dans la région au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Emballage alimentaire flexible pour collations

Le paysage concurrentiel du marché des emballages flexibles pour collations fournit des détails par un concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des emballages flexibles pour collations.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des emballages flexibles pour collations sont Amcor plc, Huhtamaki Oyj, Berry Global Group Inc., Constantia Flexibles, Sonoco Products Company, WINPAK LTD., ProAmpac., Pactiv LLC, Swiss Pac Pvt Ltd., OI Glass, Inc., Pouch Direct Australia, Purity Flexpack Limited., WestRock Company., Logos Packaging, Eagle Flexible Packaging, Glenroy Inc., Sealed Air, Graham Packaging Company, Bemis Company, Inc. et American Packaging Corporation, Bryce Corporation parmi les autres.

