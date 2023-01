Le marché de l’électrothérapie est en plein essor à un TCAC de + 3,95% d’ici 2028 par taille, part, tendances émergentes, analyse historique et facteurs de croissance de l’industrie.

Un rapport de recherche récent intitulé « Marché de l’électrothérapie » dans l’étude de marché Data Bridge (couvrant les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, etc.) met en évidence les opportunités, effectue une analyse des risques et tire parti de l’aide à la décision stratégique et tactique. Le rapport d’analyse du marché de l’électrothérapie couvre une analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché. L’analyse de la chaîne de valeur aide à analyser les matières premières clés en amont, les équipements clés, les processus de fabrication et l’analyse des clients en aval, tandis que l’analyse des distributeurs clés est mentionnée dans le rapport avec tous les moteurs et contraintes du marché. Il fournit une analyse relativement détaillée de toutes les régions et de tous les segments d’acteurs, offrant aux lecteurs une meilleure connaissance des domaines dans lesquels ils peuvent déployer leurs ressources existantes et évaluant les priorités dans des régions spécifiques pour accroître leur présence sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 3,95 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. La compétitivité croissante et les lancements de nouveaux produits stimulent le marché de l'électrothérapie.

Aperçu du marché:

L’électrothérapie est définie comme une thérapie qui utilise l’énergie électrique pour le traitement. L’électrothérapie a de nombreuses utilisations, notamment la gestion de la douleur, la cardiologie, la réparation des tissus, l’incontinence urinaire et fécale. La plupart des entraîneurs et thérapeutes sportifs utilisent des systèmes d’électrothérapie pour gérer les blessures sportives. L’analgésie électrique transcutanée de la moelle épinière, la diathermie pulsée à ondes courtes, la stimulation de la moelle épinière, la thérapie par microcourants et la stimulation nerveuse électrique transcutanée sont quelques-uns des traitements d’électrothérapie courants.

L’augmentation de la compétitivité et les lancements de nouveaux produits sont les facteurs clés qui augmentent la croissance du marché et l’augmentation des cas de lésions médullaires parmi la population, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, la croissance de la population gériatrique et l’augmentation des approbations réglementaires des principaux acteurs sont les principaux facteurs qui animent le marché de l’électrothérapie. De plus, l’avancée technologique croissante et la modernisation des dispositifs médicaux ainsi que la demande croissante des économies émergentes créeront davantage de nouvelles opportunités pour le marché de l’électrothérapie.

Étendue du marché de l’électrothérapie et taille du marché

Le marché de l’électrothérapie est segmenté en fonction de la technologie, de l’application, de la thérapie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Basé sur la technologie, le marché de l’électrothérapie est segmenté en stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS), stimulation électrique neuromusculaire (NMES), courant inférentiel (IFC), stimulation nerveuse électrique transcutanée (PENS), stimulateur musculaire électronique (EMS), stimulation de la moelle épinière ( SCS), électroacupuncture (EA) et autres.

Sur la base des applications, le marché de l’électrothérapie est segmenté en cicatrisation des plaies chroniques, dysfonctionnement neuromusculaire, gestion de la douleur, réparation tissulaire, troubles musculo-squelettiques, thérapie physique, ionophorèse et autres.

Le marché de l’électrothérapie est divisé en thérapie par ondes de choc extracorporelles, thérapie par champ magnétique, thérapie par ultrasons, thérapie par microcourants et thérapie par courant d’interférence basée sur le traitement.

Le marché de l’électrothérapie est également segmenté sur la base de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les centres de réadaptation et les cliniques.

Quels avantages les études DBMR offrent-elles ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénarios de développement

ouvrir de nouveaux marchés

Saisir une opportunité de marché forte

Décisions clés dans la planification et l’expansion future de la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Marché mondial de l’électrothérapie

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du marché mondial de l’électrothérapie

Chapitre 4: Segmentation du marché de l’électrothérapie par type et application

Chapitre 5 : Répartition des revenus par type et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Le paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Les marchés des pays/régions étant répertoriés géographiquement, les territoires suivants sont entièrement étudiés :

– APAC (Japon, Chine, Corée, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est subdivisé en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

– Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est subdivisé en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

– Amérique du Nord (USA, Canada, Mexique)

– Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

– MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Informations importantes liées à l’électrothérapie incluses dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse SWOT illustrative de certains des principaux acteurs de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché

Tendances actuelles affectant la dynamique de ce marché dans différentes régions

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus dans cette industrie au cours de la période de prévision

Recherche sur la stratégie marketing et tendances de croissance

Analyse des moteurs de croissance

Segments et marchés émergents de la récréation par région

Une évaluation empirique de la courbe de ce marché

Gammes anciennes, actuelles et potentielles du marché en valeur potentielle et en volume

