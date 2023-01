Le marché de l’électronique imprimée gagnera une traction substantielle jusqu’en 2030

Marché mondial de l’électronique imprimée : par technologie d’impression (sérigraphie, impression à jet d’encre, impression flexographique, impression par gravure), par application (affichages, cellules photovoltaïques (PV), étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID), éclairage, capteurs, batteries), par Type de matériau (substrats, encres, plastique, verre, papier, encres diélectriques, encres conductrices), par industrie de l’utilisateur final (automobile et transport, électronique grand public, soins de santé, vente au détail et emballage, aérospatiale et défense, construction et architecture) et par Région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché de l’électronique imprimée couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport proposera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché de l’électronique imprimée.

Demander un exemple de copie de ce rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/printed-electronics-market

Perspectives de l’industrie de l’électronique imprimée

La taille du marché mondial de l’électronique imprimée devrait passer de 7,9 milliards USD en 2020 à 22,7 milliards USD d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 21,5 % de 2021 à 2027. La production de sérigraphie gagne du terrain dans le monde entier, soutenue par de larges applications telles que les appareils commercialisés tels que les smartphones et les ordinateurs portables, les capteurs et les cellules photovoltaïques. En outre, le marché mondial est stimulé par la tendance à utiliser l’encre au graphène pour développer des technologies d’impression rentables, polyvalentes, hydrofuges et hautement conductrices. Au cours de la période de prévision, cet aspect stimulerait l’industrie mondiale de l’électronique imprimée.

Facteurs affectant le marché de l’électronique imprimée au cours de la période de prévision:

L’utilisation accrue de l’électronique imprimée pour produire des appareils intelligents et connectés et la pénétration croissante de l’IoT sont les principaux facteurs qui animent le marché mondial. De plus, la demande mondiale d’électronique économe en énergie, légère et flexible, de faibles coûts de fabrication et de technologies respectueuses de l’environnement pousse également le marché vers l’expansion.

Les avantages de coût substantiels fournis par les technologies d’impression stimulent la croissance du marché. L’utilisation du traitement additif pour l’électronique d’impression crée également des opportunités de croissance du marché .

L’avènement de nouvelles fonctionnalités et la mise en œuvre de l’électronique imprimée et sa combinaison avec de multiples produits créent plusieurs opportunités sur le marché mondial de l’électronique imprimée.

La méthode de production complexe entrave la croissance du marché

Le fossé des connaissances entre les différents groupes de personnes engagées dans la production d’électronique imprimée limite la croissance du marché.

Le manque de compréhension des avantages parmi les fabricants d’appareils et de composants électroniques entrave la croissance de l’industrie.

Des méthodes de production complexes et d’autres problèmes de contenu entravent le marché.

La commercialisation d’encres innovantes et rentables présente d’énormes défis pour la demande mondiale d’électronique imprimée.

Impact du COVID-19 sur le marché Electronique imprimée :

La pandémie de COVID-19 devrait avoir un impact majeur sur l’industrie électronique imprimée mondiale, car la région APAC est l’un des plus grands producteurs de produits bruts et finis. Le COVID-19 a également considérablement affecté le marché de l’électronique d’impression, et les fabricants ont l’intention de prévoir des retards de production lorsque le secteur aura besoin de plus de main-d’œuvre humaine. La réduction de la capacité de traitement limite la probabilité d’imprimer des affichages. Les usines étant confrontées au stockage de la main-d’œuvre et des composants, des baisses de production sont attendues. La réduction des commandes, l’arrêt des activités de production et les pénuries de main-d’œuvre sont susceptibles d’affecter les applications, ce qui aura un impact sur l’industrie de l’électronique d’impression.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial de l’électronique imprimée en fonction de la technologie, du type de matériau, de l’application et de l’industrie d’utilisation finale.

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/printed-electronics-market?opt=2950

Sur la base de la technologie, le marché de l’électronique imprimée a été segmenté en–

Impression d’écran

Impression jet d’encre

Impression flexographique

Impression par gravure

Autres

Sur la base du type de matériau, le marché de l’électronique imprimée a été segmenté en –

Substrats

Encres

Plastique

Un verre

Papier

Encres diélectriques

Encres conductrices

Sur la base de l’application, le marché de l’électronique imprimée a été segmenté en –

Affiche

Cellules photovoltaïques (PV)

Étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID)

Éclairage

Capteurs

Piles

Autres

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché de l’électronique imprimée a été segmenté en –

Automobile et transport

Électronique grand public

Soins de santé

Vente au détail et emballage

Aéronautique et Défense

Construction et architecture

Autres

Marché de l’électronique imprimée: perspectives régionales

Le marché mondial de l’électronique imprimée a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe et Moyen-Orient et Afrique (MEA). Sur le marché mondial de l’électronique imprimée, l’Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché mondial en 2020, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. La région de la région est principalement due à l’investissement croissant en R&D, la technologie devrait gagner du terrain en Amérique du Nord. En outre, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision. Cette hausse est attribuable au besoin croissant de technologies électroniques imprimées dans la mise en œuvre des produits de consommation.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/printed-electronics-market

Les principaux concurrents du marché mondial de l’électronique imprimée comprennent –

Le marché mondial de l’électronique imprimée est très fragmenté, avec la présence de nombreux acteurs à travers le monde. L’acteur clé opérant sur le marché mondial de l’électronique imprimée comprend –

Samsung Electronics Company limitée

LG Electronics Incorporé

Centre de recherche de Palo Alto incorporé

Groupe Agfa Gevaert

Molex LLC

Nissha Corporate Limited

DuPont de Nemours Incorporé

CCN Nano LLC

Fonds d’encre E

Ynvisible Interactive Incorporé

Optomec Incorporée

Technologie d’affichage Cambridge limitée

Brightvolt Incorporé

T + encre incorporée

Électronique imprimée limitée.

Le rapport sur le marché de l’électronique imprimée fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.