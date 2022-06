Le marché de l’électronique dans le moule devrait connaître une hausse de croissance d’ici 2028

Un nouveau rapport d’étude de marché de The Insight Partners sur le marché de l’électronique dans le moule a été publié avec des informations fiables et des prévisions précises pour une meilleure compréhension des scénarios de marché actuels et futurs. Le rapport propose une analyse approfondie du marché mondial, y compris des informations qualitatives et quantitatives, des données historiques et des projections estimées sur la taille et la part du marché au cours de la période de prévision.

Les prévisions mentionnées dans le rapport ont été acquises en utilisant des hypothèses et des méthodologies de recherche éprouvées. Par conséquent, cette étude de recherche sert de dépositaire important d’informations pour chaque paysage de marché. Le rapport est segmenté en fonction des types, des utilisateurs finaux, des applications et des marchés régionaux.

Qu’est-ce que l’électronique dans le moule ?

L’avènement des capteurs tactiles capacitifs dans des appareils tels que les smartphones et les tablettes PC conduit à un nouveau groupe d’applications électroniques imprimées qui incluent les plastiques moulés. Les interrupteurs capacitifs sont plus fiables que les interrupteurs mécaniques car ils ne comportent aucune pièce mobile susceptible de s’user ou de tomber en panne. La possibilité d’imprimer les commandes sur une surface plane, puis de les mouler dans les parties intérieures 3D des appareils et de l’électronique automobile permet de réduire l’espace total et le poids de l’appareil final.

Les produits dans le moule nécessitent généralement des matériaux tels que des substrats en polycarbonate et des conducteurs PTF notables conçus pour des substrats flexibles. Par exemple, les conducteurs en argent doivent conserver une bonne adhérence et une faible résistivité après que le substrat a été plissé. Les encres électroniques dans le moule permettent aux concepteurs d’imprimer des composants électroniques sur du plastique. Des utilisations telles que les commandes tactiles et l’éclairage peuvent être instantanément intégrées dans des pièces en plastique en imprimant des circuits directement sur des feuilles de plastique, qui sont thermoformées et moulées par injection. Cela permet aux commandes électroniques de prendre presque n’importe quelle forme, tout en se rapprochant de la surface pour le signal le plus fort.

Les principaux moteurs du marché pour le marché de l’électronique dans le moule comprennent l’augmentation de la population gériatrique à travers le monde ainsi qu’une augmentation significative de la population à mobilité réduite. De plus, l’augmentation des dépenses de santé dans les pays développés devrait également alimenter la croissance du marché. Considérant que, moins de sensibilisation à In-Mold Electronics dans les pays à faible revenu devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les acteurs émergents sur le marché de l’électronique dans le moule comprennent : Butler Technologies, Inc., DuPont de Nemours, Inc., DuraTech Industries, Eastprint Incorporated, GenesInk, Golden Valley Products, InMold Solutions, Nissha Co., Ltd., TactoTek Oy, et YOMURA

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact du COVID 19 sur le marché de l’électronique dans le moule qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie de l’électronique dans le moule, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le COVID- 19 Landscape, Covid-19 Impact on Key Regions and Proposal for In-Mold Electronics Players to fight Covid-19 Impact.

Des facteurs tels que la demande croissante de salles de classe numériques ainsi que la demande croissante des joueurs en ligne contribuent à la croissance du marché. En outre, l’adoption croissante de l’électronique dans le moule dans le secteur de la vente au détail et l’engagement croissant des utilisateurs à l’aide de l’électronique dans le moule pour des applications telles que la recherche de chemin stimuleront la croissance du marché de l’électronique dans le moule au cours de la période de prévision.

