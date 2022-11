Le marché de l’électrochirurgie atteindra le TCAC le plus élevé de 5,55% d’ici 2029: analyse de segment, analyse des concurrents, recherche de produits et tendances futures

Le rapport sur le marché de l’électrochirurgie fournit un examen descendant du marché pour estimer les revenus, le retour sur investissement (ROI) et formuler des stratégies commerciales. Ce rapport d’étude de marché aide les entreprises de tous les secteurs commerciaux à prendre des décisions sans précédent, à résoudre leurs problèmes commerciaux les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. Le rapport de marché met également en évidence les conditions générales du marché, les parts de marché estimées et le volume de ventes probable dans l’industrie Électrochirurgie. Les faits et les chiffres décrits dans le rapport d’analyse de marché fiable de l’électrochirurgie aident l’industrie de l’électrochirurgie à prendre des décisions judicieuses et à planifier avec plus de succès les stratégies de publicité et de vente.

Le rapport d’étude de marché de grande envergure sur l’électrochirurgie fournit des parts de marché mondiales principalement axées sur l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud. En utilisant une excellente méthodologie de recherche, ce rapport marketing se concentre sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés. Les données du marché dans ce rapport sont présentées sous forme de graphique pour une compréhension claire des faits et des chiffres. L’étude de marché liée à l’analyse des concurrents met en évidence le paysage concurrentiel dans lequel l’industrie de l’électrochirurgie peut choisir ou faire progresser ses propres stratégies pour prospérer sur le marché. Le rapport primé sur le marché de l’électrochirurgie présente des données de marché complètes qui permettent à l’industrie de l’électrochirurgie de prendre facilement des décisions stratégiques et d’atteindre des objectifs de croissance.

Les principaux acteurs concernés sont BOWA-electronic GmbH & Co. KG (Allemagne), Prima Medical (Royaume-Uni), XCELLANCE Medical Technologies (Inde), ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG (Suisse), Ethicon US, LLC. (États-Unis), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), Parkel, Inc. (États-Unis), Smith + Nephew (Royaume-Uni), Kirwan Surgical Products, LLC. (États-Unis), Utah Medical Products, Inc. (États-Unis), KLS Martin Group (Allemagne), Medtronic (Irlande), Zimmer Biomet (États-Unis), Erbe Elektromedizin GmbH (Allemagne), SYMMETRY SURGICAL INC (États-Unis), CONMED Corporation (États-Unis ) ) ), Hologic, Inc. (États-Unis), Applied Medical Resources Corporation (États-Unis), B. Braun Melsungen AG (Allemagne) et Olympus Corporation (Japon)

Le marché de l’électrochirurgie devrait enregistrer un TCAC de 5,55 % sur la période de prévision, analysé par Data Bridge Market Research. Cela suggère que le marché sera évalué à 6,75 milliards de dollars en 2021 et atteindra 10,98 milliards de dollars en 2029. En raison de l’augmentation du nombre d’hôpitaux et de cliniques, en particulier dans les économies en développement et du nombre de chirurgies dans le monde. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Analyse de la segmentation du marché, y compris des études qualitatives et quantitatives intégrant les implications économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de l’offre et de la demande influençant la croissance du marché

Capitalisation boursière en millions de dollars et données en millions d’unités par segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant les parts de marché des acteurs clés et les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les produits adoptés par les principaux acteurs du marché, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies

Dynamique du marché de l’ électrochirurgie

chauffeur

La prévalence de la maladie augmente

La prévalence croissante des maladies et infections aiguës et chroniques dans le monde est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance de la valeur marchande. Selon un rapport de 2021 des Centers for Disease Control and Prevention, 6 citoyens américains adultes sur 10 ont une maladie chronique. Il ne s’agit pas seulement de quatre adultes sur 10 atteints de deux maladies chroniques ou plus.

Capacités R&D

L’augmentation des capacités de R&D, en particulier en ce qui concerne les dépenses en dispositifs et équipements médicaux dans les économies développées et en développement, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les capacités de R&D associées aux avancées technologiques des instruments électrochirurgicaux les rendent plus sûrs et plus efficaces, ce qui contribue également au taux de croissance du marché.

Investissement du gouvernement dans les infrastructures de santé

Un financement accru du gouvernement fédéral stimulera le taux de croissance du marché. En outre, la croissance et l’expansion du secteur de la santé tirées par les acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché. En outre, les efforts croissants du gouvernement pour fournir les meilleurs médicaments et technologies médicales pour les maladies respiratoires, cardiovasculaires et autres dans les zones reculées ouvriront davantage la voie à la croissance.

En outre, la montée en flèche des niveaux de revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie par les hôpitaux, l’augmentation des investissements dans le développement de produits et d’équipements médicaux avancés et l’augmentation de la population gériatrique ont eu un impact positif sur le taux de croissance du marché.

Chance

En outre, l’augmentation des financements publics et privés pour des activités de recherche ciblées, l’augmentation des niveaux de pollution de l’air, l’augmentation du nombre de procédures cosmétiques et l’augmentation de l’innovation et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde offriront des opportunités lucratives aux acteurs du marché mondial. La période de prévision va de 2022 à 2029. De plus, l’augmentation du nombre de collaborations stratégiques, l’augmentation du nombre de procédures médicales, cosmétiques et gériatriques, l’augmentation du nombre d’hôpitaux et de laboratoires et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le marché. taux de croissance à l’avenir.

Contraintes/Défis

D’autre part, les coûts élevés associés aux capacités de R&D, aux infrastructures limitées et aux risques associés à l’électrochirurgie devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de régimes de remboursement favorables et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, la disponibilité d’alternatives à faible coût, les approbations réglementaires strictes, les inquiétudes concernant les fumées toxiques générées lors des interventions chirurgicales et le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire pays sont attendus en 2022 -Défiez le marché au cours de la période de prévision de 2029.

Résumé des points clés du rapport de marché :

Le rapport met en évidence les tendances récentes et l’analyse SWOT Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché de l’électrochirurgie dans les années à venir Il fournit une analyse concurrentielle ainsi que les parts de marché des principaux acteurs du marché ainsi que les lancements de projets et les approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années.

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de l’électrochirurgie

Aperçu du marché de l’électrochirurgie

Concurrence sur le marché de l’électrochirurgie par les fabricants

Capacité d’électrochirurgie, production, revenus (valeur) par région

Approvisionnement en électrochirurgie (production), consommation, exportation, importation par région

Production d’électrochirurgie, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché de l’électrochirurgie par application

Profil / analyse du fabricant d’électrochirurgie

Analyse des coûts de fabrication de l’électrochirurgie

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs influençant le marché

Prévisions du marché mondial de l’électrochirurgie

Résultats et conclusions de la recherche

annexe

Impact du COVID-19 sur le marché de l’ électrochirurgie

Le COVID-19 a eu un léger impact négatif sur le marché. L’arrêt des interventions chirurgicales non essentielles limite la portée de la croissance du marché. Les restrictions liées au mouvement ont encore entravé le marché à ce stade de la pandémie. Cependant, avec un assouplissement futur, le marché devrait rebondir.

DEVELOPPEMENTS récents

En septembre 2021, Olympus Incorporated a présenté le scellant et diviseur de tissu de mâchoire incurvé POWERSEAL de 5 mm, s’adressant aux dispositifs d’énergie chirurgicaux bipolaires avancés en offrant une fiabilité d’étanchéité constante dans une conception ergonomique et multifonctionnelle qui augmente l’efficacité chirurgicale au plus haut niveau de performance clinique.

En septembre 2021, Bolder Surgical a lancé la plate-forme d’étanchéité vasculaire CoolSeal. Le kit CoolSeal Container Sealer comprend un Mini 3 mm (anciennement JustRight Sealer) et un Trinity Sealer/Divider/Dissector de 5 mm.

Portée du marché mondial de l’ électrochirurgie

Le marché de l’électrochirurgie est segmenté en fonction du type de produit, du type de chirurgie et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les faibles segments de croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations précieux sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

catégorie de produit

Instruments électrochirurgicaux

Générateur électrochirurgical

Accessoires d’électrochirurgie

Système d’échappement

Sur la base du type de produit, le marché de l’électrochirurgie est segmenté en instruments électrochirurgicaux, générateurs électrochirurgicaux, accessoires électrochirurgicaux et systèmes d’extraction de fumée. Les instruments électrochirurgicaux sont en outre divisés en instruments électrochirurgicaux bipolaires et instruments électrochirurgicaux monopolaires. Les instruments électrochirurgicaux bipolaires sont en outre subdivisés en instruments de scellement de vaisseaux avancés et en pinces bipolaires. Les instruments électrochirurgicaux monopolaires sont en outre subdivisés en crayons électrochirurgicaux, électrodes électrochirurgicales, coagulateurs d’aspiration et forceps monopolaires. Les accessoires électrochirurgicaux ont été subdivisés en électrodes de retour patient, fils, câbles et adaptateurs, entre autres.

type de chirurgie

Chirurgie générale

chirurgie gynécologique

Urologie

Chirurgie orthopédique

Chirurgie cardiovasculaire

chirurgie esthetique

neurochirurgie

Ce rapport de recherche / analyse du marché de l’électrochirurgie contient des réponses aux questions suivantes

Quelle technique de fabrication est utilisée pour l’électrochirurgie ? Quelles sont les évolutions de cette technologie ? Quelles tendances ont conduit à ces évolutions ? Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché mondial de l’électrochirurgie? Quel est leur profil d’entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées ? Quel est l’état du marché mondial de l’électrochirurgie sur le marché de l’électrochirurgie ? Quels sont le volume, la valeur, le coût et le bénéfice du marché électrochirurgie? Quel est l’état actuel du marché de l’électrochirurgie dans l’industrie de l’électrochirurgie ? Quelle est la concurrence sur le marché pour cette industrie, cette entreprise et ce pays ? Quelle est l’analyse de marché pour le marché de l’électrochirurgie compte tenu de l’application et du type ? Quelles sont les prévisions pour l’industrie mondiale de l’électrochirurgie compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur ? Quelles sont les estimations de coûts et de bénéfices ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il des importations et des exportations ? Quelle est l’analyse de la chaîne du marché électrochirurgie des matières premières en amont et des industries en aval? Quel est l’impact économique sur l’industrie de l’électrochirurgie ? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelle est la tendance de développement de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelle est la dynamique du marché de l’électrochirurgie du marché de l’électrochirurgie? Quels sont les défis et les opportunités ? Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les stratégies d’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie de l’électrochirurgie ?

