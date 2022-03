Le marché de l’électrification des véhicules devrait atteindre 169,93 milliards de dollars d’ici 2028

Le soutien gouvernemental pour promouvoir les véhicules électriques et l’accent croissant mis sur la réduction des émissions des véhicules utilitaires sont quelques-uns des facteurs qui propulsent le marché de l’électrification des véhicules.

Taille du marché de l’électrification des véhicules – 73,67 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 10,8%, tendances du marché – La demande croissante pour l’architecture 48v.

Le marché mondial de l’électrification des véhicules devrait atteindre 169,93 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le marché devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. L’édifice pour la croissance du marché est l’amélioration de l’efficacité et des performances du véhicule grâce à son électrification. L’impact positif sur le fonctionnement des véhicules a entraîné une acceptation croissante de la technologie parmi les utilisateurs. En raison de l’impact positif de l’électrification sur les performances des véhicules, un nombre croissant d’acteurs du marché introduisent de nouveaux modèles de véhicules électriques comme Toyota prévoit de lancer la gamme Toyota BEV d’ici 2025. De telles initiatives des acteurs propulsent la croissance du marché. De plus, les gouvernements de différentes nations fournissent un soutien continu à l’électrification des véhicules. Par exemple, dans le cadre des incitations fiscales fédérales, les véhicules électriques rechargeables de l’Internal Revenue Code [IRC] §30D ont droit à un crédit de 2 500 USD à 7 500 USD par véhicule, en fonction de la capacité de la batterie du véhicule. Un tel soutien des gouvernements de différentes nations a un impact positif sur la croissance globale du marché.

En ce qui concerne la région, l’Amérique du Nord peut être considérée comme occupant une position de marché de premier plan. Des facteurs tels que la sensibilisation croissante aux émissions des véhicules, la formulation d’actes associés par le gouvernement comme le Clean Air Act [États-Unis] et la présence d’acteurs importants du marché comme Ford, contribuent à la part de marché occupée par cette région.

Les principaux participants sont Continental, Delphi, Denso, Bosch, Borgwarner, Mitsubishi, Magna, Johnson Electric, Johnson Controls et Aisin Seiki.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché de l’électrification des véhicules détenait une part de marché de 60,93 milliards USD en 2018 et devrait croître à un taux de 9,3 % au cours de la période de prévision.

En ce qui concerne les composants, le segment de la direction assistée électrique (EPS) a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 12,19 milliards USD en 2018, avec un taux de croissance de 8,8 % au cours de la période de prévision. Ses divers avantages, tels que l’efficacité énergétique, la complexité mécanique réduite et la portée d’une interface facilement modifiable et plus simple, ont entraîné sa préférence élevée parmi les utilisateurs finaux par rapport aux autres systèmes de direction qui contribuent aux revenus générés par l’EPS.

Dans le contexte de l’hybridation , le moteur à combustion interne (ICE) et le véhicule micro-hybride ont généré les revenus les plus élevés de 33,51 milliards USD en 2018, avec un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision. Divers avantages associés à l’ICE, tels qu’un rapport puissance / poids élevé, une taille de moteur plus petite par rapport aux moteurs à combustion externe, la sécurité associée au fonctionnement, se traduisent par sa préférence élevée parmi les acheteurs, ce qui contribue aux revenus générés par le segment.

En ce qui concerne le type de véhicule, le segment des véhicules utilitaires devrait connaître un taux de croissance plus rapide de 17,3 % au cours de la période de prévision, qui devrait occuper 9,0 % du marché d’ici 2026. Le taux de croissance connu par le segment est attribué au fait que les équipementiers accordent une grande importance à la réduction des émissions de ces véhicules, ce qui a entraîné une demande croissante d’électrification des véhicules utilitaires.

Dans le contexte de la région, l’Europe occupe la deuxième plus grande part de marché de 22,0 % en 2018, avec un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision. Le fait que cette région mette continuellement l’accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et travaille lentement pour atteindre l’objectif de zéro net d’ici 2050 propulse la croissance du marché dans cette région.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté l’électrification mondiale des véhicules marché basé sur le composant, l’hybridation, la tension, le type de véhicule et la région :

