Le marché de l’électrification des camions lourds atteindra 25,5 milliards de dollars américains d’ici 2027 à 14,3% CAGR – Analyse mondiale par The Insight Partners | Couvre l’impact de la pandémie de COVID-19

« Le marché de l’électrification des poids lourds représentait 8,28 milliards de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 14,3 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 25,5 milliards de dollars américains d’ici 2027.

Géographiquement, le marché de l’électrification des camions lourds est segmenté en Amérique du Nord, APAC, Europe, MEA et SAM. L’Asie-Pacifique a dominé le marché de l’électrification des camions lourds en 2018 avec une part de marché importante et devrait continuer à dominer dans les années à venir jusqu’au cours de la période de prévision. Les organismes gouvernementaux de l’Inde et de la Chine ont mis en œuvre une proposition dans laquelle ils catalyseraient les coûts de l’entreprise sur la production de véhicules électriques, ce qui réduirait considérablement les émissions. Le gouvernement propose d’investir énormément pour augmenter la production et les ventes de véhicules électriques.

Moins de pénétration du groupe motopropulseur électrique dans les VHC connaît la croissance du groupe motopropulseur diesel

en ce qui concerne l’infrastructure de recharge, il est prévu que les premiers utilisateurs de camions électriques rechargeront principalement leurs camions pendant la nuit dans leurs propres entrepôts ou dépôts. Ainsi, réduire la dépendance vis-à-vis des infrastructures de recharge publiques. Des batteries de plus grande taille seraient nécessaires pour répondre à l’autonomie quotidienne des camions. Une fois que les camions électriques seront devenus courants au cours de la prochaine décennie, le déploiement d’infrastructures de recharge est prévu le long des autoroutes et des centres de distribution pour faciliter le ravitaillement en carburant sur le long terme. Ce facteur devrait par la suite encourager la croissance du marché de l’électrification des camions lourds au cours de la période de prévision.

REMARQUE : Nos analystes surveillant la situation à travers le monde expliquent que le marché générera des perspectives rémunératrices pour les producteurs après la crise du COVID-19. Le rapport vise à fournir une illustration supplémentaire du dernier scénario, du ralentissement économique et de l’impact de COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie.

Offres clés :

Taille du marché et prévisions par chiffre d’affaires | 2026

Dynamique du marché – Principales tendances, moteurs de croissance, contraintes et opportunités d’investissement

Segmentation du marché – Une analyse détaillée par produit, types, utilisateur final, applications, segments et géographie

Paysage concurrentiel – Principaux fournisseurs clés et autres fournisseurs de premier plan

Segment régional du marché de l’électrification des camions lourds

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon Inde, reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (EAU, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Sur la base de la géographie, le marché mondial de l’électrification des camions lourds est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud. La région de l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché de XX% en 2020. Cette croissance est constatée par les États-Unis dans la région de l’Amérique du Nord en raison de la croissance de l’affichage numérique et des progrès technologiques. La région Asie-Pacifique connaît le taux de croissance le plus rapide en raison de l’augmentation des revenus d’élimination, de la sensibilisation croissante à la technologie haut de gamme dans les segments commercial et grand public, et de l’industrialisation croissante.

Faits importants sur le rapport sur le marché mondial de l’électrification des camions lourds :

Le rapport a joint les informations vérifiables de base et l’enquête nécessaires dans le rapport d’exploration approfondi.

Ce rapport d’exploration intègre un diagramme du marché des ingrédients d’électrification des camions lourds, un morceau du gâteau, une proportion de demande et d’offre, un examen du réseau d’inventaire et des subtilités d’importation / commerce.

Le rapport propose diverses méthodologies et systèmes pris en charge par les principaux acteurs du marché qui permettent des choix commerciaux productifs.

Le rapport propose des données, par exemple, l’estime de la création, les techniques reçues par les acteurs du marché et les éléments/administrations qu’ils fournissent.

Profilage d’organisation avec systèmes exhaustifs, subtilités monétaires et mouvements tardifs.

L’étude d’examen montre comment les portions uniques de client final/application s’ajoutent au marché mondial.

Le rapport propose une estimation totale du marché mondial par article, application et zone.

Principaux points forts et points de contact du marché mondial de l’électrification des camions lourds pour les années de prévision 2020-2026 :

TCAC du marché au cours de la période de chiffres de 2026

Données générales sur les variables qui amélioreront le développement du marché de l’électrification des camions lourds au cours des sept prochaines années

Évaluation précise de la taille du marché mondial de l’électrification des camions lourds

Évaluations précises des tendances et des changements imminents observés dans la conduite des clients

Développement de l’industrie mondiale de l’électrification des poids lourds en Amérique du Nord et du Sud, en Asie-Pacifique, en EMEA et en Amérique latine

Données sur le potentiel de développement du marché de l’électrification des camions lourds

De haut en bas

examen ttom de la scène sérieuse de l’entreprise et des données détaillées ci-contre sur différents vendeurs

Équipement de données détaillées sur les variables qui limiteront le développement des producteurs d’électrification de camions lourds.

