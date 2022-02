Le marché de l’éclairage résidentiel connaîtra une croissance massive mondiale, les tendances de l’industrie, les prévisions 2029

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché de l’éclairage résidentiel aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse des études de marché mondiales. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie de l’éclairage résidentiel. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout très rapidement et facilement de nombreux problèmes commerciaux. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché de l’éclairage résidentiel est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial de l’éclairage résidentiel devrait enregistrer un TCAC substantiel de 5,09 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée aux niveaux de croissance de l’urbanisation dans le monde, ainsi qu’à l’augmentation des niveaux de construction d’infrastructures résidentielles dans le monde.

L’éclairage résidentiel peut être défini comme les dispositifs d’éclairage/d’éclairage qui sont utilisés dans divers ménages résidentiels pour fournir un éclairage esthétique et artificiel souhaitable. Ces produits d’éclairage sont alimentés par une source d’alimentation externe fournissant une solution d’éclairage artificiel. Avec la prévalence croissante de l’IoT et des maisons intelligentes, les fabricants ont commencé à intégrer les produits d’éclairage aux maisons intelligentes et à fournir des dispositifs d’éclairage personnalisés en fonction des besoins des utilisateurs.

Téléchargez un exemple de copie du rapport pour comprendre la structure du rapport complet (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-residential-lighting-market&Somesh

Facteurs de marché:

Innovations et progrès rapides des technologies sur le marché ; ce facteur devrait favoriser la croissance du marché Augmentation significative des niveaux de maisons intelligentes et intégration des services IoT à l’échelle mondiale, entraînant une utilisation accrue de l’éclairage résidentiel intelligent ; ce facteur devrait favoriser la croissance du marché



Présence de certaines réglementations et conformités concernant l’utilisation des ampoules à incandescence en raison de leurs effets sur l’environnement entraînant une plus grande adoption de l’éclairage LED ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché :

Niveaux croissants de rivalité des produits moins chers fabriqués dans la région de la Chine ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Présence de produits de qualité inférieure inondant le marché, ce qui entrave l’adoption de ces produits ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Segmentation : marché mondial de l’éclairage résidentiel

Par rencontres

Luminaire encastré

Montage encastré

Luminaire de vanité

Sous Cabinet

Extérieur

Les autres

Par source d’éclairage

Incandescent

Fluorescent

Diode électroluminescente (DEL) et diode électroluminescente organique (OLED)

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Développements clés sur le marché :

En avril 2018, Lutron Electronics Co., Inc a annoncé avoir accepté d’acquérir Ketra. Les produits d’éclairage de Ketra seront intégrés au contrôle d’éclairage de Lutron et, ensemble, ils pourront fournir des applications résidentielles ainsi que des environnements commerciaux.

En mars 2018, Masco Corporation a annoncé avoir finalisé l’acquisition de The LD Kichler Co. pour un montant approximatif de 550 millions USD. Cette acquisition améliorera le portefeuille de produits de Masco Corporation pour les produits d’éclairage destinés aux utilisateurs finaux résidentiels et commerciaux.

Analyse concurrentielle : marché mondial de l’éclairage résidentiel

Le marché mondial de l’éclairage résidentiel est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de l’éclairage résidentiel pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents / acteurs du marché: marché mondial de l’éclairage résidentiel

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de l’éclairage résidentiel sont Cree, Inc. ; Koninklijke Philips NV ; Hubbell ; COMPAGNIE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ ; Signifier Holding ; Osram ; ACUITY BRANDS LIGHTING, INC. ; Panasonic Corporation ; Société Masco ; Eaton ; Maison Kenroy ; Briloner Leuchten ; Legero Lighting India Pvt Ltd ; SOCIÉTÉ NICHIA ; Semiconductor Co., Ltd. ; Groupe Zumtobel ; EVERLIGHT ; Éclairage Hinkley ; ÉCLAIRAGE LED IKIO ; Génération Éclairage ; Éclairage d’artisanat ; Éclairage Whitecroft ; Airfal International; Nessa.in ; Lutron Electronics Co., Inc. ; Havells India Ltd. ; New Sunshine et LEDURE LIGHTINGS LIMITED.

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, demandez la table des matières à @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-residential-lighting-market&Somesh

Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont passés en revue dans le rapport tout compris sur l’éclairage résidentiel. Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, le coût et le profit des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché mondial de l’éclairage résidentiel contient des informations complètes et approfondies basées sur l’intelligence économique.

Principaux faits saillants du marché de l’éclairage résidentiel pendant la pandémie de Covid-19 couverts dans le rapport :

Le rapport fournit l’impact du COVID-19 sur le marché de l’éclairage résidentiel ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, cela ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car cela a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Les distributeurs et les commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing axée sur les besoins de la région dans la pandémie de covid-19 sont également ajoutés dans le rapport sur le marché de l’éclairage résidentiel. Le dernier segment du chapitre sur l’impact du COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs optés par les principaux acteurs impliqués sur le marché de l’éclairage résidentiel.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

Renseignez-vous avant d’acheter ce rapport de recherche : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-residential-lighting-market&Somesh