Le marché de l’éclairage horticole devrait croître à un TCAC de 20,2% de 2019 à 2027

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Horticulture Lighting Market Forecast to 2027 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Technology (Fluorescent Lamps, High Intensity Discharge Lights, and LED Lights), Application (Greenhouses, Vertical Agriculture et agriculture intérieure), culture (fruits et légumes et floriculture) et géographie », le marché était évalué à 2 730,8 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 11 383,5 millions de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 20,2 % de 2019 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs et leurs développements sur le marché.

Progrès des techniques d’agriculture en serre et en intérieur pour soutenir la croissance du marché de l’éclairage horticole

Les sociétés mentionnées sont : Agrolux, Bridgelux, Inc., General Electric Company, Heliospectra AB, Hortilux Schréder BV, Hubbell, Inc., Lumileds Holding BV, OSRAM Licht AG, PARsource, Signify NV

L’éclairage horticole est utilisé dans l’agriculture urbaine, la culture multicouche, l’éclairage supplémentaire et la culture sans lumière du jour. En raison de la sensibilisation croissante à l’agriculture durable, les chercheurs, les gouvernements et les organisations ont pris des initiatives mondiales pour améliorer l’horticulture avec un éclairage efficace et adéquat. L’augmentation de la demande de technologies avancées liées à l’éclairage devrait stimuler la croissance du marché de l’éclairage horticole. Toshiba et Panasonic ont commencé à soutenir les agriculteurs en fournissant un soutien financier et technique pour établir des fermes verticales. De tels développements dans l’agriculture verticale stimulent la croissance du marché de l’éclairage horticole.

La sensibilisation croissante aux cultures durables et l’augmentation des initiatives gouvernementales dans divers pays développés et en développement pour soutenir la durabilité devraient stimuler le taux d’adoption des systèmes d’éclairage horticole au cours de la période de prévision. Par exemple, les horticulteurs des Pays-Bas, le deuxième plus grand exportateur de produits agricoles après les États-Unis, expérimentent l’utilisation de LED multicolores pour améliorer le rendement potentiel, la qualité des produits et l’amélioration du goût, ainsi que la réduction des coûts de l’énergie à effet de serre. De même, le gouvernement des Pays-Bas se concentre sur le déploiement d’une centrale géothermique, qui consiste à forer à de grandes profondeurs à travers la strate et à installer des échangeurs de chaleur. Grâce à diverses incitations, telles que des prêts bonifiés et des allégements fiscaux, le gouvernement a soutenu les producteurs.

Aperçu du marché –

Initiatives gouvernementales du marché de l’éclairage horticole

La sensibilisation croissante aux cultures durables et l'augmentation des initiatives gouvernementales dans divers pays développés et en développement pour soutenir la durabilité devraient stimuler le taux d'adoption des systèmes d'éclairage horticole au cours de la période de prévision. Par exemple, les horticulteurs des Pays-Bas, le deuxième plus grand exportateur de produits agricoles après les États-Unis, expérimentent l'utilisation de LED multicolores pour améliorer le rendement potentiel, la qualité des produits et l'amélioration du goût, ainsi que la réduction des coûts de l'énergie à effet de serre. De même, le gouvernement néerlandais se concentre sur le déploiement d'une centrale géothermique, qui consiste à forer à grande profondeur à travers la strate et à installer des échangeurs de chaleur. Grâce à diverses incitations, telles que des prêts bonifiés et des allégements fiscaux, le gouvernement a soutenu les producteurs.

GLOBAL Éclairage horticole – SEGMENTATION DU MARCHÉ

Marché de l’éclairage horticole – Par technologie

Lampes à LED Lampes

à décharge à haute intensité Lampes

fluorescentes

Marché de l’éclairage horticole – Par application

Serres

Agriculture verticale Agriculture

intérieure

Marché de l’éclairage horticole – Par culture

Fruits et légumes

Floriculture

Marché mondial de l’éclairage horticole par région

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud

Impact du COVID-19 sur le marché de l’éclairage horticole

Selon le dernier rapport de situation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Inde, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, le Brésil, l’Iran et la Chine sont parmi les pays les plus touchés par le COVID. -19 épidémie. L’épidémie a commencé à Wuhan, en Chine, en décembre 2019, et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide à travers le monde. Au 12 août 2020, il y avait environ 20 162 474 cas confirmés de COVID-19 dans le monde, avec environ 737 417 décès au total, et le nombre augmente à des rythmes variables dans différents pays. La crise du COVID-19 affecte les industries du monde entier, et l’économie mondiale devrait être la plus touchée en 2020, ce qui devrait également avoir un impact sur 2021. La pandémie a perturbé les entreprises et les fournisseurs horticoles du monde entier.

