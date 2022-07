Le marché de l’éclairage architectural connaîtra un développement rapide au cours de la période 2022-2030

Synopsis du marché : marché mondial de l’éclairage architectural

Le principal facteur qui stimule le marché mondial de l’éclairage architectural est que l’éclairage architectural a réduit la dépense énergétique globale. Les progrès technologiques croissants et les développements dans le paysage urbain alimentent la croissance du marché. En outre, la demande croissante d’éclairage architectural avec des fonctions de contrôle de la température et une conception moderne pour les domaines d’application, notamment les restaurants, les musées, les magasins, les centres commerciaux et les maisons, devrait propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’éclairage architectural est utilisé à des fins domestiques et commerciales. De plus, le nombre croissant de LED dans l’éclairage architectural dans les zones extérieures et intérieures du bâtiment permet de l’intégrer dans les éclairages de sol encastrés, les suspensions décoratives, les bandes lumineuses et les éclairages de façade. L’éclairage architectural à base de LED présente une faible empreinte carbone, réduire la consommation d’énergie et minimiser l’impact négatif sur l’environnement. La situation incertaine due au coronavirus pourrait affecter la tendance du marché mondial de l’éclairage architectural dans les prochaines années. Le marché mondial de l’éclairage architectural devrait enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision 2022-2030.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché: marché mondial de l’éclairage architectural

Le nombre croissant de bâtiments commerciaux et résidentiels, d’hôpitaux et d’hôtels devrait stimuler la croissance du marché mondial de l’éclairage architectural. De plus, la sensibilisation croissante aux technologies vertes a incité les fabricants à développer des luminaires décoratifs respectueux de l’environnement et économes en énergie.

Le coût élevé des machines devrait entraver la croissance du marché mondial des grues tout-terrain. En outre, les fabricants respectent diverses normes et normes réglementées par les organes directeurs qui diffèrent dans une grande partie de la géographie, ce qui pourrait entraver la croissance du marché.

L’acteur du marché a la possibilité d’investir dans un marché émergent pour obtenir davantage de bénéfices sur les ventes au cours de la période de prévision. De plus, les projets d’infrastructure dans les pays en développement devraient assurer une croissance lucrative de ce marché.

Segmentation du marché : marché mondial de l’éclairage architectural

Le marché mondial de l’éclairage architectural est segmenté en fonction de la capacité, de l’application et des régions.

Le marché mondial de l’éclairage architectural est segmenté en fonction de la capacité des lampes à décharge à haute intensité (HID), des lampes à diodes électroluminescentes (DEL), des lampes fluorescentes et des lampes à incandescence. Le principal facteur qui permet d’anticiper la croissance de ce segment du marché est de réduire les coûts de consommation d’énergie et la disponibilité d’appareils d’éclairage LED attrayants.

Basé sur l’utilisateur final, le marché mondial de l’éclairage architectural est segmenté en résidentiel et commercial. Le segment commercial des utilisateurs finaux détient une grande part de marché et devrait rester le plus gros contributeur de revenus au cours de la période de prévision. L’augmentation de l’utilisation de l’éclairage pour améliorer la beauté architecturale extérieure et intérieure des bâtiments commerciaux, notamment les hôtels, les restaurants, les aéroports, les musées, les centres de villégiature et bien d’autres, contribue à stimuler ce segment.

Accédez à un exemple de rapport PDF @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00095

Aperçu régional : marché mondial de l’éclairage architectural

Dans la région, le marché mondial de l’éclairage architectural est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché de l’éclairage architectural de l’Asie-Pacifique devrait conserver sa domination en raison de l’urbanisation rapide et de l’amélioration des infrastructures. Le revenu par habitant des pays en développement comme la Chine, l’Inde, augmente le pouvoir d’achat des habitants de cette région. De plus, le soutien du gouvernement à l’adoption massive de produits solaires à LED dans la construction et les espaces commerciaux prévoyait de développer le marché de l’éclairage architectural dans cette région.

Le marché européen de l’éclairage architectural devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision, en raison de l’adoption croissante de systèmes d’éclairage écoénergétiques associés à des systèmes de contrôle avancés dans toute la région.

Paysage concurrentiel: marché mondial de l’éclairage architectural

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’éclairage architectural sont General Electric Company, Philips Lighting Holding BV, OSRAM GmbH, Feilo Sylvania, TCP International Holdings Ltd., SeaGull Lighting, Orion Energy Systems Inc., Acuity Brands Lighting, Inc., WW Grainger , Inc., Cree, Inc., GE Lighting LLC, Samsung Groups, Epistar Corporation, Toshiba Lighting and Technology Corporation, Verbatim Ltd, Cooper Industries Plc, Galaxia Electronics Co., Ltd. et d’autres acteurs.

L’investissement dans de nouvelles catégories de produits avec une stratégie de prix différenciée permet aux fabricants d’attirer de nouveaux clients et de gagner une part de marché importante dans les différentes catégories de produits. De plus, les géants industriels construisent un solide réseau de distribution pour pénétrer le marché potentiel.

Segmentation détaillée: marché mondial de l’éclairage architectural

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022-2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par type – Lampes à décharge à haute intensité (HID), lampes à diode électroluminescente (DEL), lampes fluorescentes et lampes à incandescence Par type d’éclairage – Éclairage d’accentuation, éclairage ambiant et éclairage de tâche Par utilisateur final – résidentiel et commercial Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté l’éclairage architectural mondial rapport de marché basé sur le type, le type d’éclairage, l’utilisateur final et la région.

Marché mondial de l’éclairage architectural, par type :

Lampes à décharge à haute intensité (HID)

Lumières à diode électroluminescente (DEL)

Lumières fluorescentes

Lampes à incandescence

Marché mondial de l’éclairage architectural, par type d’éclairage :

Éclairage d’accentuation

Éclairage ambiant

Éclairages de tâche

Marché mondial de l’éclairage architectural, par type d’éclairage :

Résidentiel

Commercial

Marché mondial de l’éclairage architectural, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00095

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Profil de la société:

Compagnie générale d’électricité*

Présentation de l’entreprise

Portefeuille de produits

Points saillants

Performance financière

Stratégies commerciales